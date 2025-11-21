केईएम हॉस्पिटलमध्ये एमआरआयसाठी सहा महिन्यांची प्रतीक्षा, खासगी केंद्रांमधून तपासणीसाठी मागवले टेंडर
एमआरआय चाचणी करण्यासाठी इतकी प्रतीक्षा करावी लागत असल्यानं रुग्णांना प्रचंड गैरसोय होत आहे. त्यामुळं महानगरपालिकेनं पालिकेच्या दरात एमआरआय काढणाऱ्या डायग्नोसिस सेंटरकडून टेंडर मागवले आहेत.
Published : November 21, 2025 at 8:51 PM IST
मुंबई : केईएम हॉस्पिटलमध्ये एमआरआय तपासणीसाठी रुग्णांना सहा महिन्यांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचं समोर आलं आहे. एमआरआय सारखी अत्यावश्यक चाचणी करण्यासाठी इतकी प्रतीक्षा करावी लागत असल्यानं रुग्णांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. यावर उपाय म्हणून महानगरपालिकेनं आता पालिकेच्या तपासणी दरात एमआरआय काढणाऱ्या डायग्नोसिस सेंटरकडून टेंडर मागवले आहेत. त्याचबरोबर सध्या असलेल्या एमआरआय मशीनचं नेटवर्क अपग्रेडेशन, मशीन सपोर्ट सिस्टम अपग्रेडेशन आणि अलायड वर्क्स यासाठीदेखील टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे.
एमआरआय मशीनसाठी रुग्णांची मोठी रांग : केईएम हे मुंबईतील सर्वात मोठ्या सरकारी रुग्णालयांपैकी एक आहे. इथल्या एमआरआय तपासणीसाठी तारीख मिळायला अडचण येत आहे. कर्करोग, मेंदूविषयक आजार, अपघातातील गंभीर प्रकरणांना तातडीच्या तपासणीची गरज असते. मात्र, या हॉस्पिटलमध्ये राज्यभरातून येणाऱ्या रुग्णांची इथं कायमच गर्दी असते. परंतु, फक्त इमर्जन्सीच्यावेळी म्हणजेच तब्येत अत्यंत गंभीर असलेल्या रुग्णांचाच तातडीनं एमआरआय करण्यात येतो. इतर रुग्णांना सहा महिने वेटिंग पिरियड असतो. या विलंबामुळं कधी कधी रुग्णांच्या आजारानं गंभीर वळण घेतलेलं असतं.
आता खासगी संस्थांमध्ये सरकारी दरात एमआरआयची सोय? : महानगरपालिकेनं यावर उपाय म्हणून 10 नवीन नोंदणी काउंटर उघडून त्याद्वारे खासगी केंद्रांमध्ये सरकारी दरामध्ये एमआरआय तपासणीची तयारी सुरू केली आहे. यामुळं रुग्णांची हॉस्पिटलमधली गर्दी कमी होईल. तसंच रुग्णांना योग्य वेळेत खासगी डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये एमआरआय करता येईल. यासाठी खासगी डायग्नोस्टिक सेंटरकडून टेंडर मागवण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. त्यासाठीचं निवेदन पालिकेन जारी केलं असून यातून मुंबईमधील रुग्णांची सोय होईल, अशी आशा पालिकेनं व्यक्त केली आहे.
3 नवीन टेस्ला एमआरआय मशीनचं देखील नियोजन : पालिका आरोग्य विभागानं मुंबईमधील चार रुग्णालयांमध्ये नवीन 3 टेस्ला, 64 चॅनेल एमआरआय मशीन बसवणार असल्याचीही घोषणा केली होती. परंतु मशीनची खरेदी त्यानंतर त्या मशीनचे इन्स्टॉलेशन याला किती काळ जाईल सांगता येत नाही. या प्रक्रियेला किमान वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. त्याचा रुग्णांना तातडीनं लाभ मिळणं शक्य दिसत नाही. त्यामुळं खासगी केंद्रांचा वापर हा काही काळासाठी मुख्य उपाय ठरण्याची शक्यता आहे.
सरकारी दरात तपासणीचा मार्ग मोकळा : "केईएममधील एमआरआय मशीन चांगल्या स्थितीमध्ये असून रुग्णांची नियमित तपासणी होत आहे. मात्र, रुग्णांची संख्या प्रचंड असल्यानं रुग्णांना सहा महिन्याचा वेटिंग पीरियड द्यावा लागत आहे. पण आता खासगी डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये रुग्णांच्या सरकारी दरात तपासणीचा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच ती सुविधा सुरू होईल," अशी अपेक्षा डॉ. संगीता यांनी व्यक्त केली.
पालिकेच्या खासगी केंद्रांमध्ये एमआरआयचे अंदाजे दर किती असणार? :
- प्लेन एमआरआय : 2,500 रुपये
- कॉन्ट्रास्ट एमआरआय स्कॅन : 3,300 रुपये
- खासगी दर : 6,500 रुपये
अशी आहे केईएमची अवस्था : सध्या केईएममध्ये रेडिओलॉजी विभाग 24 x 7 कार्यरत आहे. एमआरआय सुविधा आहे परंतु रुग्णांची तपासणी वेळेवर होत नाही. सहा महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागते. खासगी पर्याय अजून प्रत्यक्षात सुरू झालेला नाही. त्यामुळं सध्या नवीन मशिन, दुरुस्ती, खासगी केंद्रांची सोय, नवीन काउंटर यांसारख्या योजनांची प्रतीक्षा रुग्णांकडून होत आहे. परंतु तोपर्यंत एमआरआय हवाय, पण तारीख मिळत नाही हेच वास्तव आहे. आता पुढील काही आठवडे पालिकेच्या टेंडर आणि नवीन मशिनच्या खरेदी प्रक्रियेवर सर्वांचे लक्ष राहिल.
हेही वाचा :