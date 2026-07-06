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मानखुर्दमध्ये चाळीचे तीन मजले कोसळले; सहा जणांचा मृत्यू, एक गंभीर, पालिका अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप

मुंबईतील मानखुर्द भागामध्ये जनता नगर येथील हनुमान मंदिराजवळ एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. चाळीचा भाग कोसळल्याने सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Mankhurd chawl collapse
मानखुर्द चाळ दुर्घटना (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 6, 2026 at 6:37 AM IST

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मुंबई - मुंबईतील मानखुर्द भागामध्ये जनता नगर येथील हनुमान मंदिराजवळ एक भीषण दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेमध्ये चाळीचे तीन मजले कोसळले. या दुर्घटनेमध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला असून, एकजण जखमी झाल्याचे समोर आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने या विषयीची माहिती दिली. रविवारी रात्री उशिरा ही घटना घडली.

सहा जणांचा मृत्यू - गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबईसह उपनगरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर वारा देखील वाहत आहे. अशातच मानखुर्दमधील एक तीन मजली चाळ कोसळली. सध्या या ठिकाणी महानगरपालिका प्रशासनातर्फे मदतकार्य सुरू आहे. बीएमसी कर्मचारी, पोलीस प्रशासन याचबरोबर वैद्यकीय प्रशासन देखील या ठिकाणी मदतकार्य करत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या माहितीनुसार, सहा जणांचा यात मृत्यू झाला आहे, तर एकजण जखमी आहे.

रविवारची तिसरी दुर्घटना - रविवारी मुंबईत घडलेली ही तिसरी दुर्घटना आहे. कुर्ला भागात व आरे भागामध्ये झाड कोसळून दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. यानंतर मानखुर्दमध्ये देखील अतिशय भीषण दुर्घटना घडली आहे. ही घटना नक्की कशी घडली याविषयीची अधिकृत माहिती अजून समोर आलेली नाही. दुर्घटनेनंतर घराच्या डेब्रिजखाली अनेक लोक दबले गेले असल्याची शक्यता वर्तवली जात होती.

पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा - "या सर्व घटना घडतात यामागचं कारण म्हणजे अनधिकृत इमारती. मानखुर्दमध्ये महानगरपालिका प्रशासनाच्या बांधकाम विभाग व इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर इमारती बांधल्या जातात. आज जे मृत्यू झाले आहेत त्या मृत्यूला केवळ आणि केवळ महानगरपालिका प्रशासनातील अधिकारी जबाबदार आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा," मनसेचे विभाग प्रमुख जगदीश खांडेकर यांनी केली.

भारतीय हवामान विभागाने मुंबई महानगराला सोमवारी मुसळधार पावसाचा तसेच सोसाट्याचे वारे वाहतील असा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता मुंबईतील शासकीय, खासगी, महानगरपालिका शाळा व महाविद्यालयांना सोमवारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, शासकीय व खासगी कार्यालये नियमितपणे सुरू राहतील. आवश्यकता असेल तरच नागरिकांनी घराबाहेर पडावे, असेदेखील आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

"घडलेल्या घटनेला संपूर्णतः मुंबई महानगरपालिका प्रशासन जबाबदार आहे. प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने अनधिकृत इमारतींमध्ये लोक राहत होते. पावसाळ्याआधी इमारतींचं सर्वेक्षण प्रशासनानं करायला हवं होतं. मात्र, डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या कोणत्याही टीमने काम न केल्याने ही घटना घडली आहे. नाहक सहा जणांचा यामध्ये मृत्यू झाला आहे," असा आरोप पालिकेतील एमआयएमचे गटनेते नगरसेवक विजय उमाळे यांनी केला.

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MANKHURD CHAWL COLLAPSE
MANKHURD CHAWL COLLAPSE SIX KILLED
मानखुर्द चाळ कोसळली
मानखुर्द चाळ दुर्घटना
CHAWL COLLAPSE IN MANKHURD MUMBAI

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