कोल्हापुरातील महिला निरीक्षणगृहात सहा नृत्यांगनांनी केला आत्महत्येचा प्रयत्न

Published : October 17, 2025 at 8:50 PM IST

कोल्हापूर : महिला निरीक्षणगृहात घडलेली एक खळबळजनक घटना संपूर्ण जिल्ह्याला हादरवून गेली. सहा नृत्यांगनांनी एकाचवेळी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यानं एकच खळबळ उडाली. नैराश्य आणि घरी जाण्याची इच्छा यातून या महिलांनी शुक्रवारी टोकाचं पाऊल उचलत सर्वांना हादरवून टाकलं. सकाळी अकराच्या सुमारास निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना महिलांच्या खोलीत रक्ताचे डाग दिसताच आरडाओरडा उठला. पाहता पाहता इमारतीत गोंधळ सुरू झाला. अधिकारी आणि कर्मचारी धावपळ करत त्या महिलांना वाहनांमधून थेट सिपीआर रुग्णालयात घेऊन गेले. रुग्णालय प्रशासनानेही तत्काळ उपचार सुरू केले असून, सर्वांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले.

दोन महिन्यांपासून होते बंदिस्त जीवन : या सहा नृत्यांगनांवर करवीर पोलिसांनी दोन महिन्यांपूर्वी एका रिसॉर्टवर झालेल्या छाप्यात कारवाई केली होती. अश्लील नृत्य आणि देहविक्री व्यवसाय संबंधी प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार या महिलांना शासकीय महिला निरीक्षणगृहात ठेवण्यात आलं. तेव्हापासून त्यांचा जामीन वारंवार फेटाळण्यात आल्याने त्यांना नैराश्य आल्याचं सांगितलं जात आहे.

आशा हरपल्यानं जीवन संपवण्याचा केला प्रयत्न : या महिलांच्या नातेवाईकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या महिला वारंवार जामीनासाठी अर्ज करत होत्या. मात्र, प्रत्येकवेळी निर्णय पुढे ढकलला गेला. गणेशोत्सव, दसरा यानंतर आता दिवाळीचा सण जवळ आला असून, त्या आपल्या घरी परतण्याची अपेक्षा ठेवून होत्या. मात्र, सुटका न झाल्याने निर्माण झालेलं प्रचंड नैराश्य त्यांच्या या निर्णयामागचं मोठं कारण आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी तत्काळ याबाबत चौकशी सुरू केली आहे.

दोन महिन्यांपासून नातेवाईकांचे प्रयत्न : कोल्हापुरातील एका रिसॉर्टवर अश्लील नृत्य आणि देहविक्री प्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करत दोन महिन्यांपूर्वी या महिलांना ताब्यात घेतलं होतं. तेव्हापासून नातेवाईकांचे या महिलांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न सुरु आहेत. या पीडित महिलांची बाजू मांडणारे वकील ॲड. गुलाम खान यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, “सदर सहा महिला दोन महिन्यांपासून शासकीय निरीक्षणगृहात आहेत. त्यांच्या नातेवाईकांनी सुटकेसाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या अर्जाची पुढील सुनावणी 29 ऑक्टोबरला होणार असून, 30 ऑक्टोबरला न्यायालयाकडून अंतिम आदेश येण्याची शक्यता आहे.”

घरच्यांना भेटण्याची इच्छा : ॲड. खान यांनी सांगितलं की, “या महिला सतत घरच्यांशी भेटण्याची आणि दिवाळीचा सण एकत्र साजरा करण्याची इच्छा व्यक्त करत होत्या. मात्र, प्रक्रिया दीर्घ झाल्यामुळे आणि सुटकेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाल्याने त्या मानसिक तणावाखाली होत्या. या नैराश्यातूनच हा आत्महत्येचा प्रयत्न झाल्याची शक्यता आहे. साधारणतः अशा प्रकरणांमध्ये एकवीस दिवसांच्या तपासानंतरच नातेवाईकांना कस्टडी मिळते. या महिलांच्या बाबतीत मात्र विलंब झाल्याने नैराश्य अधिक वाढलं.”

दरम्यान, या घटनेने निरीक्षणगृहातील सुरक्षेची जबाबदारी, मानसिक तणाव असलेल्या कैद्यांसाठी मानसोपचार सुविधा, आणि महिला कैद्यांबाबतच्या धोरणांबाबत प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

हेही वाचा - मातृहत्येच्या घटनेनं कोल्हापूर हादरलं; दारूसाठी पैसे न दिल्यामुळं मुलानं केली आईची हत्या

