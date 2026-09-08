मुंबईचा गणपती थेट बॉर्डरवर; जम्मू-काश्मीरमधील भारतीय जवानांसाठी 'भारत-पाक बॉर्डरच्या राजा'चं प्रस्थान!
भारत-पाक नियंत्रण रेषेवर (LOC) तैनात भारतीय जवानांचं मनोबल वाढवण्यासाठी मुंबईहून 6 फूट उंच 'किंग ऑफ LOC' गणपतीचं पुंछ येथे सलग 17व्या वर्षी प्रस्थान झालं आहे.
Published : September 8, 2026 at 8:57 PM IST
मुंबई : भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेषेवर (LOC) तैनात असलेल्या भारतीय जवानांसोबत गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पुंछ जिल्ह्यात 'किंग ऑफ LOC' गणपतीचं आगमन होणार आहे. मानवाधिकार कार्यकर्त्या आणि प्रोग्रेसिव्ह नेशनच्या कार्याध्यक्षा ईशरदिदी (उपाध्यक्षा, प्राचीन शिव दुर्गा भैरव मंदिर पुंछ, जम्मू-काश्मीर) आणि त्यांचे सहकारी छत्रपती आवटेदादा (अध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह नेशन व आयोजक, किंग ऑफ LOC, मुंबई) यांनी रविवार, 6 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबईतून 6 फूटी उंच देखण्या गणेशमूर्तीसह पुंछकडे प्रस्थान केलं. मुंबईतील कुर्ला (पश्चिम) येथील एलबीएस मार्ग, इंडियन नेव्ही बेसच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या दिव्यांग मूर्तिकार पांढरे यांच्या चित्रशाळेतून या भव्य मूर्तीचं अत्यंत उत्साहात पूजन करून प्रवासाची सुरुवात करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांचं कौतुक आणि पुरस्कार वितरण
या शुभप्रसंगाचं औचित्य साधून देशसेवा आणि सैनिकांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी एक विशेष उपक्रम राबवण्यात आला. 'भारतीय फौजी भाई' या संवेदनशील विषयावर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी निबंध लेखन आणि चित्रकला स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेत अनेक मुलांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. त्यामधून निवडण्यात आलेल्या सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थ्यांचा सन्मान 'लोकशाहीचा चौथा स्तंभ' मानल्या जाणाऱ्या उपस्थित ज्येष्ठ पत्रकारांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन करण्यात आला.
देशसेवेची प्रेरणा जागवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न
भारत-पाक सीमेवर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत देशाचं रक्षण करणाऱ्या सैनिकांबद्दल मुलांच्या मनात आदर निर्माण व्हावा, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू होता. या उपक्रमामुळे केवळ सहभागी मुलांमध्येच नव्हे, तर त्यांच्या पालकांमध्येही देशसेवेप्रती प्रचंड आकर्षण, आदर आणि देशभक्तीची नवीन प्रेरणा जागृत होण्यास मदत होईल, असा विश्वास आयोजकांनी या वेळी व्यक्त केला. सीमेवरील जवानांचे मनोबल वाढवण्यासाठी मुंबईतून दरवर्षी सुरू असलेला हा उपक्रम राष्ट्रीय एकात्मतेचे एक उत्तम उदाहरण ठरत आहे.
17 वर्षांची अखंड परंपरा
पुलस्त ऋषींच्या नावावरून प्रसिद्ध असलेल्या आणि पुलस्त नदीच्या तटावर वसलेल्या पुंछ (जम्मू-काश्मीर) जिल्ह्यात गणेशोत्सव साजरा करण्याचं हे सलग 17 वं वर्ष आहे.
अत्यंत कठीण परिस्थिती
पीरपंजाल पर्वतीय रांगांमध्ये असलेल्या या सीमाभागात घनदाट जंगलं, वेगवान बर्फाळ नद्या आणि हिंस्र जंगली श्वापदांचा वावर असतो. अशा प्रतिकूल वातावरणात भारतीय जवान एकीकडे पाकिस्तानाचा प्रतिकार करत आहेत, तर दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्तींमध्ये स्थानिक नागरिकांना मदत करत आहेत.
जवानांचा विश्वास तुटू देणार नाही
या सर्व कठीण आव्हानांना तोंड देत असतानाही सीमेवर दरवर्षीप्रमाणे गणेशोत्सव साजरा होणारच, असा ठाम विश्वास भारतीय सैनिकांना आहे. "माझ्या फौजी भावांचा हा विश्वास मी कधीही तुटू देणार नाही," याच अढळ आत्मविश्वासानं मानवाधिकार कार्यकर्त्या ईशरदिदी दरवर्षी मुंबईहून पुंछ येथे बाप्पांची मूर्ती घेऊन जातात. प्रोग्रेसिव्ह नेशनचे अध्यक्ष छत्रपती आवटेदादा आणि प्रोग्रेसिव्ह नेशन समूहाच्या पूर्ण सहकार्यातून हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा मोठा उपक्रम दरवर्षी यशस्वीपणे राबवला जात आहे.
2000 किमीचा प्रवास आणि दुर्गम पर्वतरांगा
बाप्पाची मूर्ती 'स्वराज एक्सप्रेस'नं वांद्रे (बांद्रा) टर्मिनसवरून रवाना झाली. 2000 किलोमीटरचे अंतर पार करून दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी ही मूर्ती जम्मू रेल्वे स्टेशनवर पोहोचली. तेथे पुंछ जिल्ह्यातील नागरिकांनी मोठ्या उत्साहात बाप्पाचं स्वागत केलं. त्यानंतर जम्मू ते पुंछ हे 300 किलोमीटरचं अंतर बर्फाच्छादित आणि अत्यंत दुर्गम पहाडी रस्त्यावरून ट्रकमध्ये मूर्ती ठेवून पार केलं.
जवानांसाठी 'घर-परिवार' आणि आध्यात्मिक शांतता
जे जवान सण-उत्सवांना आपल्या घरी जाऊ शकत नाहीत, ते या पंडाललाच आपलं घर मानतात. अहोरात्र तणावाखाली देशरक्षण करणाऱ्या या फौजी भावांना बाप्पाच्या दर्शनानं आध्यात्मिक शांतता आणि मानसिक बळ मिळतं.
टिळकांच्या विचारांची प्रेरणा आणि स्वखर्चातून उपक्रम
लोकमान्य टिळकांनी ज्या उद्देशानं गणेशोत्सव सुरू केला, त्याच राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विचारानं प्रेरित होऊन मानवाधिकार कार्यकर्त्या ईशरदिदी यांनी स्वतःला या कार्यात समर्पित केलं आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, सीमेवर शांतता आणि एकता टिकवण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या या उपक्रमासाठी आजपर्यंत कोणाकडूनही एक रुपयाचीही आर्थिक मदत घेतलेली नाही. या सर्व प्रवासाचा आणि उत्सवाचा खर्च ईशरदिदी स्वतः करतात.
अखंड सहकार्य आणि वाढते मनोबल
मुंबईहून प्रोग्रेसिव्ह नेशनचे अध्यक्ष छत्रपती आवटेदादा यांचं या कार्याला पूर्ण सहकार्य लाभतं. बाप्पाच्या आगमनामुळे पुंछ आता प्रगतीपथावर असून, सीमेवरील तणाव कमी होऊन एकता आणि सद्भावना वाढत आहे. यामुळे जवानांचे मनोबल वाढण्यास मोठी मदत होत आहे.
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