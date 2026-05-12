भिंत कोसळून सहा भाविक ठार, 15 जण जखमी; जतच्या मोटेवाडी येथील दुर्दैवी दुर्घटना

सांगली जिल्ह्यात भिंत कोसळून सहा भाविक ठार झालेत. तर या घटनेत 15 जण जखमी झालेत. जतच्या मोटेवाडी येथे ही दुर्घटना घडलीय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 12, 2026 at 10:43 PM IST

सांगली - वादळी वाऱ्यानं चिरा-विटांची भिंत कोसळून सहा भाविक जागीच ठार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे, तर 15 भाविक जखमी देखील झाले आहेत. सांगलीच्या जत तालुक्यातील मोटेवाडी येथे ही दुर्घटना घडली आहे. मोटेवाडी येथे मुरगुबाई देवीच्या कार्यक्रमानिमित्ताने मोठ्या संख्येनं भाविक दाखल झाले होते. सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास प्रचंड वादळी वारा आणि पाऊस सुरू झाला. त्यामुळे या ठिकाणी असणाऱ्या भाविकांनी जवळच सुरू असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी आसरा घेतला. यावेळी वादळी वाऱ्यामुळे भलं मोठं पत्र्याचं शेड पुढून थेट चिरा-विटाच्या भिंतीवर येऊन पडलं. यामुळे भिंत या ठिकाणी असणाऱ्या भाविकांच्या अंगावर कोसळली ज्यामध्ये सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेत मयत झालेल्यांची नावं, मंगल भाऊसाहेब मोठे (वय 45 पाडोंझरी), अरुण विजय गेजगे (वय 14 डोमनाळ ), सोनू लक्ष्मण गेजगे (वय 14, रा. डोमनाळ, ता. जि. विजयपूर, कर्नाटक), कोंडीबा साऊबा गेजगे (वय 65 रा. दरीबडची), संजुबाई राम चौधरी (वय 51 कर्नाटक टक्कळकी), शंकर आबा लोखंडे (वय 75, रा. दरीबडची) यांच्यासह एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये जखमींची नावं - दर्याप्पा नागा कोकरे, मुर्शिद पुजारी, मरीबा नागा कोकरे, संजू आप्पासो एवळे, शिवा गेजगे, कोंडीबा बिरा गेजगे, बिरू विजू गेजगे, अशी आहेत. जखमींना संख, मिरज आणि कर्नाटकच्या विजयपूर रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. तर याठिकाणी करण्यात आलेलं बांधकाम हे निकृष्ट दर्जाचं केल्यानं ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप आता स्थानिक नागरिकांच्याकडून करण्यात येत आहे. मात्र या घटनेमुळे जत तालुक्यामध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.


या घटनेबाबत भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दुःख व्यक्त केलं आहे. आमदार पडळकर म्हणाले, मोठेवाडी या ठिकाणी मुरुगबाई देवीच्या यात्रेनिमित्ताने आलेल्या भाविकांच्या बाबतीत दुःखद दुर्घटना घडली आहे. वादळी वारा आणि पाऊस यामुळे भिंत कोसळल्याने आसऱ्यासाठी थांबलेल्या सहा भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेत 15 भाविक जखमी झाली आहेत. जखमींना संख, मिरज आणि कर्नाटकच्या विजयपूर येथील रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेलं आहे. घटनेनंतर तातडीने प्रशासकीय यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचलेली आहे. त्या ठिकाणी सर्वतोपरी मदत करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. या घटनेच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी जिल्हा पोलीस प्रमुख यांच्याशी देखील आपण संवाद साधला आहे. आरोग्य विभागाशी देखील संवाद साधून जखमींवर योग्य उपचार करण्याच्या सूचना देण्यात आले आहेत. या दुर्दैवी घटनेमध्ये जे मृत्यूमुखी त्यांना आपण श्रद्धांजली वाहत आहोत,असं पडळकरांच्याकडून सांगण्यात आलं.

