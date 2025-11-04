निवडणुकीआधी मुंबई पालिकेत नियुक्ती सत्र सुरू, एका महिन्यात सहा सहाय्यक आयुक्तांच्या नियुक्त्या
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार मुंबई महापालिका आयुक्तांनी एका महिन्याच्या कालावधीत सहा सहाय्यक आयुक्तांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत.
Published : November 4, 2025 at 9:59 PM IST
मुंबई : निवडणूक आयोगानं मंगळवारी नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत निवडणुकांची घोषणा केली. त्यानंतर आता सर्वांचं लक्ष बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका कधी जाहीर होणार? याकडं लागलं असून, निवडणूक आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी पालिकेत सहाय्यक आयुक्तांच्या रिक्त जागा भरण्यास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारशीनुसार आणि महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या आदेशाने एका महिन्याच्या कालावधीत सहा सहाय्यक आयुक्तांच्या रिक्त जागा भरण्यात आल्या आहेत.
सहाय्यक आयुक्त पदाच्या जागा रिक्त होत्या : मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रफुल दिनेश तांबे यांची मुंबई आर मध्य विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त पदावर नियुक्ती करण्यात आली असून, अनिरुद्ध गोपाळकृष्ण कुलकर्णी यांची पी दक्षिण विभाग सहाय्यक आयुक्तपदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. या दोनही अधिकाऱ्यांनी 3 नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे. मुंबई महापालिकेच्या काही प्रशासकीय विभागात मागील काही कालावधीपासून सहाय्यक आयुक्त पदाच्या जागा रिक्त होत्या. सहाय्यक आयुक्त यासारख्या महत्त्वाच्या पदावर प्रशासनानं अधिकार्यांची नियुक्ती न केल्यानं आयुक्तांवर टीका केली जात होती. त्याची दखल घेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आर मध्य आणि पी दक्षिण या प्रशासकीय विभागांत सहाय्यक आयुक्तांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत.
ऑक्टोबर महिन्यात चार सहाय्यक आयुक्तांच्या नेमणुका : यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सहाय्यक आयुक्तांच्या चार जागा भरण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार बी विभाग सहाय्यक आयुक्तपदावर योगेश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर, सी विभाग सहाय्यक आयुक्तपदावर संतोष साळुंखे यांची नियुक्ती करण्यात आली. सोबतच आर दक्षिण विभाग सहाय्यक आयुक्तपदावर आरती गोळेकर यांची आणि एफ दक्षिण विभाग सहाय्यक आयुक्त पदावर वृषाली इंगुले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात या चार सहाय्यक आयुक्तांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या.
सहा सहाय्यक आयुक्तांच्या नियुक्त्या : नवीन वर्षात म्हणजे 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायलयाने आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महानगरपालिका निवडणुकीची प्रशासनाने तयारी देखील सुरू केली आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस अंतिम आरक्षण सोडत जाहीर होईल. त्यानंतर निवडणूक आचारसंहिता लागल्यानंतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या किंवा बदल्यांचे निर्णय घेणे शक्य नसते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या असतील अथवा नव्याने नेमणुका असतील त्या तातडीने करणे भाग असते. त्यानुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार महापालिका आयुक्तांनी एका महिन्याच्या कालावधीत सहा सहाय्यक आयुक्तांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत.
