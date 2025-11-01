ETV Bharat / state

मेळघाटात सीतेची मेहंदी; आदिवासी संस्कृतीत 'नॅचरल टॅटू', पाहा व्हिडिओ

मेळघाटातील ‘सीतेची मेहंदी’ (Sita Mehndi) ही वनस्पती आदिवासी लोकांची गोंदण परंपरा आणि निसर्ग पूजेचं प्रतीक असून पर्यटकांनाही ती आकर्षित करत आहे.

Sita Mehndi Natural Tattoo
मेळघाटात सीतेची मेहंदी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2025 at 4:55 PM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : देवावर असणारी श्रद्धा आणि आपल्या संस्कृतीचं प्रतीक म्हणून आदिवासी संस्कृतीत अंगावर गोंदण्याची परंपरा आहे. नक्षीदार गोंदण कलेनं शरीराचं सौंदर्य वाढवण्याची ही कला निसर्गात असणाऱ्या विविध वनस्पतींच्या माध्यमातून उदयास आली. मेळघाटच्या जंगलात नाजूक आणि नक्षीदार पानांची वनस्पती ही छाप्याप्रमाणे त्वचेवर लावली तर त्या पानांची छान आकृती त्वचेवर उमटते. या वनस्पतीला 'सीतेची मेहंदी' (Sita Mehndi) म्हणून संबोधलं जातं. सीतेची मेहंदी नेमकी कशी आहे आणि त्यातून गोंदण कलेचा उगम कसा झाला? आदिवासी संस्कृतीमधील या नॅचरल टॅटू बाबत "ईटीव्ही भारत" चा हा स्पेशल रिपोर्ट.



अशी आहे ही वनस्पती : मेळघाटात घनदाट जंगलात अतिशय नाजूक आणि देखणी अशी थोडी पांढरी आणि थोडी हिरवी अशा रंगाची वनस्पती आढळते. तिला 'सीतेची मेहंदी' असं म्हणतात. आदिवासी बांधव आणि जाणकार व्यक्तींनाच या वनस्पतीचा उपयोग आणि महत्त्व कळतं. जंगली मेहंदी असं पण या मेहंदीला म्हटलं जातं. आदिवासी संस्कृतीत मात्र याला 'सीतेची मेहंदी' असं म्हणतात.

मेळघाटात सीतेची मेहंदी (ETV Bhrat Reporter)

या कारणांमुळं वनस्पतीशी जोडला जातो सीतेशी संबंध : "मेळघाटातील कोरकू, गोंड हा आदिवासी समाज निसर्ग पूजक आहे. मेळघाटात रावणाचा पुत्र मेघनादची पूजा केली जाते. श्रीराम हे एक राजा होते आणि ते वनात राणी सीतेसोबत आले होते असं येथील आदिवासी बांधव सांगतात. सीता ही जंगलात आदिवासी महिलांसोबत राहायची. तिला वृक्ष, वेली यांचं ज्ञान होतं. जंगलातील ज्या वनस्पतींचा वापर करून सिता आपल्या हातावर मेहंदी काढायची. यामुळं या वनस्पतीला आम्ही 'सीतेची मेहंदी' म्हणतो. लहानपणी आम्ही नदीकाठी अंगावर या वनस्पतीद्वारे डिजाइन काढायचो. आज देखील लहान मुलं नदीकाठी दगडांमध्ये असणारी ही वनस्पती तोडून अंगावर चित्रं काढतात," अशी माहिती चिखलदरा येथील रहिवासी प्रमिला कंदिलवार यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली.

Sita Mehendi at Melghat
मेळघाटात सीतेची मेहंदी (ETV Bhrat Reporter)



सीतेच्या मेहंदीमध्ये औषधी गुण : आदिवासी लोक अनेक आजारांसाठी सीतेच्या मेहंदीच्या वापर करतात. ताप आला तर या वनस्पतीचा काढा करून दिला जातो, यामुळं ताप कमी होतो. शारीरिक वेदना कमी करण्यासाठी हा काढा गुणकारी आहे. शरीरावर गोंदलं की जखम होते. या जखमेवर या वनस्पतीचा पाला हा गुणकारी औषध ठरतो. खाज, फोडं यावर देखील ही वनस्पती औषध म्हणून काम करते, असं प्रमिला कंदिलवार यांनी सांगितलं.

Sitechi Mehandi Natural Tattoo
सीतेच्या मेहंदीमध्ये औषधी गुण कोणते? (ETV Bharat GFX)


पर्यटकांना मोठं आकर्षण : "जंगलात फिरायला येणाऱ्या पर्यटकांना आम्ही सीतेची मेहंदी दाखवतो. त्यांच्या हातावर ही मेहंदी काढतो. या वनस्पतीमधला हा गुण पाहता पर्यटकांना मोठं आकर्षण वाटतं", असं चिखलदरा येथील रहिवासी आणि वन विभागात वनमजूर असणारे पंजाब गवई यांनी सांगितलं. हा नैसर्गिक टॅटू जास्त वेळ राहात नाही, मात्र या डिझाईनमध्ये त्वरित रंग भरले तर छानशी डिझाईन बरेच दिवस त्वचेवर उमटलेली राहाते, असं देखील पंजाब गवई यांनी सांगितलं.

Sitechi Mehandi Natural Tattoo
आदिवासी संस्कृतीत 'अशी' आहे गोंदण परंपरा (ETV Bharat GFX)



आदिवासी संस्कृतीत अशी आहे गोंदण परंपरा : पूर्वी नैसर्गिक वनस्पती आणि रंगांचा वावर करून आदिवासी संस्कृतीत अंगावर गोंदलं‌ जायचं. तिळाचं किंवा एरंडीचं तेल, झाडांची साल वापरून ते जळालेल्या राखेत मिसळून पेस्ट तयार केली जाते. हे मिश्रण त्वचेवर घट्ट बसतं याच्या साह्यानं अंगावर गोंदलं जात होतं. आदिवासी संस्कृती सूर्य, चंद्र, पहाड, झाडं, वेली यांची पूजा केली जाते. या सर्व निसर्गातील घटकाची चित्रं अंगावर गोंदण्याची परंपरा आहे. आपली ओळख आणि संस्कृती गोंदन कलेतून आदिवासी दर्शवतात. लग्न समारंभात आदिवासी संस्कृतीमध्ये एका खांबावर विविध चित्रं काढली जातात. हीच चित्रं नववधूच्या हातावर गोंदण्यात येतात. पहिलं बाळ झाल्यावर देखील महिलेच्या हातावर गोंदलं जातं. अनेकदा देवाला आपल्या पुत्राच्या स्मरणात देखील अंगावर गोंदलं जातं. पक्षी, रांगोळी अशी चित्रं पित्रांसाठी गोंदली जातात. आपल्या जमाताची आणि देवाची ओळख म्हणून देखील गोंदण कलेला महत्त्व आहे.

Sita Mehendi at Melghat
मेळघाटात सीतेची मेहंदी (ETV Bhrat Reporter)




हेही वाचा -

  1. मेळघाटच्या घनदाट जंगलात डोंगराला पडलं टक्कल! 'चाटीबल्डा कॅम्प' ठरतोय जंगलाचा सुरक्षा कवच
  2. मैलाचा दगड सांगतोय एका अर्धवट रस्त्याची कहाणी; मेळघाटच्या जंगलात गावासह बदलला मार्ग!
  3. "माणसांच्या अस्तित्वासाठी वाघ टिकणं अत्यंत महत्वाचं"; वन्यजीव अभ्यासकांच्या या विचारामागे काय दडलाय अर्थ?
Last Updated : November 1, 2025 at 5:46 PM IST

TAGGED:

सीतेची मेहंदी
गोंदण परंपरा
NATURAL TATTOO
SITECHI MEHANDI
SITA MEHENDI AT MELGHAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.