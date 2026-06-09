'डहाणूतील ‘लव जिहाद’ प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करा'- मुख्यमंत्र्यांचे पोलीस महासंचालकांना निर्देश
डहाणू येथे कथित ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी स्थापन करण्याच आदेश दिले आहेत. या चौकशीनंतर संबंधितावर दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
Published : June 9, 2026 at 3:27 PM IST
पालघर- डहाणू तालुक्यातील एका 22 वर्षीय तरुणीवर तसेच तिच्या अल्पवयीन बहिणीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य भाजपाच्या महिला आघाडीच्या नेत्या, आमदार चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्या निदर्शनास आणलं. ‘लव जिहाद’ तसेच आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करीचा संशय त्यांनी व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी पोलीस महासंचालकांना या गंभीर विषयात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले. पोलीस अधीधक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक नेमून या प्रकरणाची चौकशी करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस महासंचालकांना दिलेल्या निर्देशात म्हटले आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार डहाणू येथील एका बावीस वर्षीय तरुणानं तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. या संबंधाचे व्हिडीओ चित्रण करून नंतर त्याचा गैरफायदा घेत तिच्यावर वारंवार अत्याचार करण्यात आले. या तरुणीची सखी बहीण अल्पवयीन असून तिच्यावरही अशाच प्रकारे प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अत्याचार करण्यात आले. या प्रकरणी डहाणू पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असला, तरी अद्याप संशयित आरोपी फरार आहे.
पोलिस ठाण्यात भेट देऊन निर्देश- या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर आमदार आणि भाजपाच्या महिला आघाडीच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी डहाणू तालुक्यात येऊन पोलिसांची भेट घेतली. त्यांच्या समवेत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भारत राजपूत उपस्थित होते. या प्रकरणी चित्रा वाघ यांनी पोलिसांनाही चौकशीबाबत काही निर्देश दिल्यानंतर त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात डहाणूतील सख्या बहिणीवर झालेला लैंगिक अत्याचार हा ‘लव जिहाद’चा प्रकार असल्याचं नमूद केलं आहे.
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