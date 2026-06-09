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'डहाणूतील ‘लव जिहाद’ प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करा'- मुख्यमंत्र्यांचे पोलीस महासंचालकांना निर्देश

डहाणू येथे कथित ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी स्थापन करण्याच आदेश दिले आहेत. या चौकशीनंतर संबंधितावर दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

Chitra Wagh Meet CM Devendra Fadnavis
चित्रा वाघ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची घेतली भेट (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 3:27 PM IST

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पालघर- डहाणू तालुक्यातील एका 22 वर्षीय तरुणीवर तसेच तिच्या अल्पवयीन बहिणीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य भाजपाच्या महिला आघाडीच्या नेत्या, आमदार चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्या निदर्शनास आणलं. ‘लव जिहाद’ तसेच आंतरराष्ट्रीय मानवी तस्करीचा संशय त्यांनी व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी पोलीस महासंचालकांना या गंभीर विषयात लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले. पोलीस अधीधक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक नेमून या प्रकरणाची चौकशी करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस महासंचालकांना दिलेल्या निर्देशात म्हटले आहे.



पोलिसांच्या माहितीनुसार डहाणू येथील एका बावीस वर्षीय तरुणानं तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. या संबंधाचे व्हिडीओ चित्रण करून नंतर त्याचा गैरफायदा घेत तिच्यावर वारंवार अत्याचार करण्यात आले. या तरुणीची सखी बहीण अल्पवयीन असून तिच्यावरही अशाच प्रकारे प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अत्याचार करण्यात आले. या प्रकरणी डहाणू पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असला, तरी अद्याप संशयित आरोपी फरार आहे.

Chitra Wagh letter to CM Devendra Fadnavis
चित्रा वाघ यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र (Source- ETV Bharat Reporter)



पोलिस ठाण्यात भेट देऊन निर्देश- या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर आमदार आणि भाजपाच्या महिला आघाडीच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी डहाणू तालुक्यात येऊन पोलिसांची भेट घेतली. त्यांच्या समवेत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भारत राजपूत उपस्थित होते. या प्रकरणी चित्रा वाघ यांनी पोलिसांनाही चौकशीबाबत काही निर्देश दिल्यानंतर त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात डहाणूतील सख्या बहिणीवर झालेला लैंगिक अत्याचार हा ‘लव जिहाद’चा प्रकार असल्याचं नमूद केलं आहे.

Chitra Wagh Meet CM Devendra Fadnavis
चित्रा वाघ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची घेतली भेट (Source- ETV Bharat Reporter)
एका विशिष्ट समुदायाच्या मुली टार्गेट- एका विशिष्ट समुदायातील सुशिक्षित मुलींना टार्गेट करण्याचा हा पूर्वनियोजित कट असून पीडित मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले जाते. त्यांची फसवणूक करून त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व हिरावून घेतलं जात आहे. त्यांना ‘स्टुडन्ट व्हिसा’च्या नावाखाली थेट लंडन येथे पाठवले जात असल्याची गंभीर तक्रार आमदार वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. ज्या आरोपी तरुणाकडे स्वतःच्या उदरनिर्वाहाची साधने नाहीत, असे तरुण आंतरराष्ट्रीय व्हिसा मिळवण्यासाठी आणि गुन्हेगारी नेटवर्कसाठी लाखो रुपये कुठून आणतात, असा सवाल त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणामागे मोठे आर्थिक पाठबळ असून त्यामागे कोणती आंतरराष्ट्रीय टोळी किंवा नेटवर्क कार्यरत आहे का? याची चौकशी करावी अशी मागणी आमदार वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली होती. गुजरातप्रमाणे आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाहंबाबत कुटुंबीयांना माहिती देण्याची तरतूद असलेला कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्याची मागणी त्यांनी केलीय.सर्व पैलूंची होणार चौकशी- मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घातलं आहे. पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पोलीस पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकारातील सर्व पैलूंसह संभाव्य आंतरराष्ट्रीय दुव्यांची कसून चौकशी करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात आता गांभीर्याने लक्ष घातल्यानं डहाणूतील अन्य प्रकार तसेच उर्दूत दिलेले पत्र आणि पाण्यामधून दिल्या जात असलेल्या गुंगीच्या औषध प्रकरणाचीही आता चौकशी होणार आहे. यात काही आंतरराष्ट्रीय टोळ्या, कथित ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरण आणि धर्मांतराशी संबंधित आहे, का याचीही चौकशी केली जाणार असल्याचं समजते.

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TAGGED:

CHITRA WAGH MEET DEVENDRA FADNAVIS
DEVEDNRA FADNAVIS ON DAHANU JIHAD
डहाणू लव्ह जिहाद
PALGHAR CRIME NEWS
DAHANU LOVE JIHAD CASE

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