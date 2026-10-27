500 कोटींच्या आरोपांची होणार एसआयटी चौकशी; मुंबई पोलीस आयुक्तांकडून आदेश जारी
500 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहारासंबंधी ध्वनिचित्रफितीची चौकशी करण्यासाठी अप्पर पोलीस आयुक्त शैलेश बलकवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) समिती नेमली आहे.
Published : October 27, 2026 at 3:43 PM IST
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी प्रसारित केलेल्या 500 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहारासंबंधी ध्वनिचित्रफितीची चौकशी करण्यासाठी अप्पर पोलीस आयुक्त शैलेश बलकवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) समिती नेमली आहे. मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी याबाबतचे आदेश सोमवारी जारी केले.
भाजपाकडून शिंदेंमार्फत 500 कोटी रुपये दिल्याची ध्वनिचित्रफितीत प्रसारित : जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाचे आंदोलन स्थगित करण्यासाठी भाजपाने शिंदेंमार्फत 500 कोटी रुपये दिल्याची ध्वनिचित्रफितीत प्रसारित केली होती. भाजपशी संबंधित काही व्यक्तींच्या संभाषणाचा आणि कथित आर्थिक व्यवहारांचा उल्लेखही या ध्वनिचित्रफितीत आहे. जरांगे-पाटील यांनी या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सहभाग नसेल, तर त्यांनी चौकशी करून घ्यावी; अन्यथा त्यांच्या सहभागाबाबतही प्रश्न उपस्थित होतील, असे आव्हान दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी नियुक्त करण्यात आली.
सखोल चौकशी करण्याचे आदेश : अप्पर पोलीस आयुक्त शैलेश बलकवडे हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासोबत दक्षिण परिमंडळाचे पोलीस उपायुक्त विजयकांत सागर आणि सायबर गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त बजरंग बनसोडे यांचा समावेश आहे. ध्वनिचित्रफितीत विविध व्यक्तींची नावे आणि विशिष्ट रकमेच्या देवाणघेवाणीचे उल्लेख असल्याने त्याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तपासातील प्रगतीची माहिती वेळोवेळी सादर करण्यासही पोलिस आयुक्तांनी एसआयटीला सांगितले आहे.
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