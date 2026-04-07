अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीकडून शिर्डीतील प्रतिष्ठित व्यक्तींना नोटिसा; माजी नगराध्यक्ष कैलास कोतेंनी काय दिली माहिती?

शिर्डी नगरपालिकेचे माजी प्रथम नगराध्यक्ष कैलास कोते यांना अशोक खरातनं नाग दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यांनी त्याबाबत एसआयटीला माहिती दिली आहे.

संग्रहित-डावीकडून अशोक खरात, उजवीकडे कैलास कोते (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 7, 2026 at 9:45 AM IST

नाशिक- भोंदूबाबा अशोक खरात याचे शिर्डीशी असलेले कनेक्शन आता समोर येत आहे. शिर्डीतील माजी नगराध्यक्षांसह दहा ते बारा प्रतिष्ठित व्यक्तींना नाशिक एसआयटीकडून चौकशीच्या नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. कॅप्टन खरात या नावानं शिर्डीत आपले प्रस्थ निर्माण करत नाग दाखवून प्रतिष्ठित व्यक्तींना जाळ्यात ओढले जात होते. एसआयटी चौकशीत काय घडले? याबाबत माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते यांनी माहिती दिली आहे.



शिर्डी नगरपालिकेचे प्रथम माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते यांना नाशिक एसआयटीकडून चौकशीची नोटीस बजावण्यात आली होती. कैलास कोते एसआयटीच्या चौकशीसाठी समोर गेल्यानंतर त्यांना तिथे विचारणा झाली की, भोंदूबाबा अशोक खरात आणि तुमची ओळख कशी झाली ? यावर कोते यांनी आपले म्हणणे मांडताना सांगितलं की, 10-12 वर्षांपूर्वी शिर्डीतील एका जाणकार माणसानं माझी आणि खरात यांची ओळख करून दिली होती. ओळख झाल्यानंतर अशोक खरातच्या नाशिक येथील कार्यालयात एक ते दोन वेळा गेलो होतो.

माझे भविष्य सांगण्याचा खरातनं प्रयत्न केला होता. खरात माझे भविष्य सांगत असताना त्यात मला कुठलंही तथ्य वाटलं नाही. तसेच मला एक खडा देण्याचाही प्रयत्न केला होता. हा खडा घेतला तर तुमचे सगळे ठीक होईल, असेही खरातनं मला सांगितलं होतं. त्यावेळी त्या खड्याची किंमत जास्त सांगितल्यानं मी तो खडा घेतला नाही-माजी नगराध्यक्ष, कैलास कोते


ढोंगीला जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी- अशोक खरातनं मला सांगितलं होतं की, मी तुमच्या घरी येऊन काहीतरी दाखवू शकतो. असाही प्रयत्न करत अशोक खरातनं मला नाग दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, यातही मला काहीच सत्यता वाटली नाही, असे सांगत हा सर्व प्रकार कैलास कोते यांनी नाशिक एसआयटीसमोर मांडला असल्याचं सांगितलं आहे. अधिकारी, खासदार, आमदार, मंत्री अशा अनेकांना अशोक खरात यांच्या कार्यालयात बसलेले मी पाहिलं आहे. मलाही खूप वेळा या कार्यालयात बसण्याचा योग आला असल्याचंही कोते यांनी सांगितलं आहे. अशोक खरात या ढोंगी बाबाची पहिली बाजू आरशासारखी चांगली दिसत होती. मात्र, दुसरी काळी बाजू जनतेला माहिती नव्हती. अशा पाखंडी आणि ढोंगी बाबाला जन्मठेपेची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी यावेळी कैलास कोते यांनी केली.


दहा ते बारा प्रतिष्ठित व्यक्तींना चौकशीच्या नोटीस- भोंदूबाबा अशोक खरातचे एकामागून एक काळे कारनामे समोर येत आहेत. त्यात खास करून शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांची फसवणूक करून जमिनी हडपल्याचा, त्यानंतर राहता येथील समता पतसंस्थेमध्ये 100 बनावट खाते उघडून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल केल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर आता नाशिक एसआयटीकडून शिर्डीतील दहा ते बारा प्रतिष्ठित व्यक्तींना चौकशीच्या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

  • खरात प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयपीएस तेजस्विनी सातपुते आज संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेणार आहेत. एसआयटीच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत खरातच्या चौकशीबाबतची आणि त्यातून मिळालेली माहिती जाहीर करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा-

संपादकांची शिफारस

