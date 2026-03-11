ETV Bharat / state

जळगाव भूसंपादन प्रकरणाची एसआयटी चौकशी, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा

विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही चौकशी होणार आहे. तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

मुंबई - जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त होत असून या प्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी केली जाणार आहे. विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही चौकशी होणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

या एसआयटीमध्ये दोन आयएएस आणि एका आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रशासकीय तसंच संभाव्य फौजदारी बाबींचाही तपास करण्यात येणार असल्याचं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. या संदर्भात आमदार मंगेश चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना मांडत विविध विभागांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते.


सहा विभागांच्या कामकाजाची चौकशी - भूसंपादन प्रकरणाचं स्वरूप व्यापक असल्याचं मान्य करताना बावनकुळे म्हणाले की, या चौकशीत केवळ महसूल विभाग नव्हे तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, मुद्रांक शुल्क विभाग, भूसंपादन कार्यालय, भूमी अभिलेख विभाग आणि स्थानिक तलाठी यांसह एकूण सहा विभागांच्या कामकाजाचा तपास केला जाईल. “जमिनीच्या नोंदी घेण्यापासून ते अंतिम निवाडे तयार होईपर्यंत नेमकी कुठे त्रुटी किंवा गैरव्यवहार झाला, याचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. केवळ एका गावापुरती चौकशी न करता नऊ गावांमधील भूसंपादन निवाड्यांची तपासणी एसआयटीमार्फत केली जाईल,” असं त्यांनी सांगितलं.


मोबदला रोखल्याने आर्थिक नुकसान टळले - भूसंपादनाचा मोबदला अद्याप वितरित करण्यात आलेला नसल्यामुळे शासनाचं आर्थिक नुकसान टळल्याचंही बावनकुळे यांनी नमूद केलं. मात्र शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला का, काही विशिष्ट व्यक्तींना फायदा व्हावा म्हणून प्रकल्पांचे नकाशे बदलण्यात आले का, यासह सर्व बाबींची चौकशी करण्यात येईल. एसआयटीचा अहवाल तीन महिन्यांत सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं.



दरम्यान, चर्चेदरम्यान आमदार मंगेश चव्हाण यांनी या प्रकरणात संगनमत असल्याचा आरोप केला. काही जमिनींवर केंद्र सरकार किंवा राष्ट्रपतींच्या नावे नोंद असतानाही त्या जमिनींवर फळबाग असल्याचं दाखवून अधिक मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ चौकशी न करता गुन्हे दाखल करून त्यांचे निलंबन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

