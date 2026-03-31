अशोक खरातच्या घरात एसआयटीची सिनेस्टाईन एन्ट्री, मुलाला घेतलं ताब्यात, पत्नी फरार

महिला बलात्कार प्रकरणी सध्या एसआयटी पथकाच्या पोलीस कोठडीत असलेल्या अशोक खरातची कसून चौकशी सुरू आहे.

अशोक खरातच्या मुलाला ताब्यात घेताना एसआयटी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 9:33 PM IST

नाशिक - महिला लैंगिक शोषण प्रकरणी एसआयटीनं भोंदूबाबा अशोक खरातची चौकशी सुरू केली असून, अनेक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. अशोक खरातची पोलीस कोठडी बुधवारी संपत असल्यानं एसआयटी पथकानं तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. सबळ पुरावे गोळा करण्यासाठी एसआयटीनं मंगळवारी अशोक खरातच्या कर्मयोगी नगरमधील बंगल्यावर धडक कारवाई केली. यावेळी त्यांनी सिनेस्टाईल पद्धतीनं बंगल्यात प्रवेश करून खरातच्या मुलाला ताब्यात घेतलं असल्याचं समोर आलं आहे.

अशोक खरातचा मुलगा ताब्यात - एसआयटीनं अशोक खरातच्या ऑफिसची झडती घेतली होती. त्यानंतर मंगळवारी सायंकाळच्या सुमारास खरातच्या बंगल्याच्या भिंतीवरून उड्या घेत एसआयटीनं आत प्रवेश केला. यावेळी खरातचा मुलगा हर्षवर्धन याला ताब्यात घेतलं. मात्र, खरातची पत्नी कल्पना ही दुपारीच फरार होण्यात यशस्वी झाली असल्याची माहिती समोर येत आहे. कल्पना खरात फरार झाल्याचं लक्षात येताच तिला ताब्यात घेण्यासाठी तातडीनं पोलीस पथकं रवाना करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. खरातच्या अनेक मालमत्तांमध्ये त्याची पत्नी आणि मुलाचा सहभाग असल्यानं एसआयटीनं ही धडक कारवाई केली.

नाशिकमधील डॉक्टर रडारवर - भोंदूबाबा खरात याने भविष्य सांगण्याच्या बहाण्याखाली पीडित महिलांचा गैरफायदा घेत शरीरसंबंध ठेवल्याचं समोर आलं. याचे व्हिडिओ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समोर आले आहेत. अशात आता एक धक्कादायक नवा कारनामा समोर आलाय. पीडित महिलांशी शरीरसंबंध ठेवत असताना अशोक खरात महिलांना नकळत नको ते औषध देत होता का? ज्यामुळं महिला त्याच्या जाळ्यात अलगद फसत होत्या, याचा तपास एसआयटी करत असून, यामुळं नाशिकमधील काही नामांकित डॉक्टर देखील तपास यंत्रणांच्या रडारवर आले आहेत. यामुळं वैद्यकीय क्षेत्रात देखील मोठी खळबळ उडण्याची शक्यता आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण? - महिला बलात्कार प्रकरणी सध्या एसआयटी पथकाच्या पोलीस कोठडीत असलेल्या अशोक खरातची कसून चौकशी सुरू आहे. महिलांना जाळ्यात ओढल्यानंतर त्यांच्याशी शरीरसंबंध ठेवल्यानंतर त्यांना गर्भधारणा होऊ नये यासाठी अशोक खरात काही विशिष्ट औषधे किंवा गर्भनिरोधक गोळ्या देत होता का? आणि ही औषधे त्याला कोणत्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मिळत होती? त्या दिशेनं देखील आता तपास सुरू झाला आहे. यासाठी पोलिसांनी खरातच्या मोबाइलमधील डॉक्टरांची यादी तयार केली असून, त्यांच्या क्लिनिक किंवा मेडिकल स्टोअर्समधून कोणत्या प्रकारच्या औषधांची खरेदी-विक्री झाली याचा रेकॉर्ड तपासला जाण्याची शक्यता आहे. यातून नाशिकमध्ये बडे डॉक्टर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

