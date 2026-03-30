भोंदूबाबा अशोक खरातच्या कार्यालयाची पुन्हा झडती, फॉरेन्सिक टीमनं औषधाची बाटली केली जप्त

महिला अत्याचार प्रकरणात नाशिक पोलिसांच्या अटकेत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातबाबत रोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत.

भोंदूबाबा अशोक खरातच्या कार्यालयाची पुन्हा झडती
Published : March 30, 2026 at 5:12 PM IST

नाशिक - भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात सोमवारी पुन्हा एकदा एसआयटी टीम आणि फॉरेन्सिक टीमनं संयुक्तिकरित्या खरातच्या कॅनडा कॉर्नर कार्यालयाची झडती घेतली. यावेळी या झडतीत काही कागदपत्र तसंच औषधाची बॉटल मिळून आल्याची माहिती आहे. नेमकं हे औषध कसलं आहे, याबाबत फॉरेन्सिक टीम तपास करणार आहे.

खरातच्या कार्यालयाची झडती - महिला अत्याचार प्रकरणात नाशिक पोलिसांच्या अटकेत असलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरातबाबत रोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. रविवारी खरातला नाशिकच्या सत्र न्यायालयात हजर केलं असता त्याला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. याच दरम्यान सोमवारी एसआयटी आणि फॉरेन्सिक टीमनं एकत्रित पुन्हा एकदा खरातच्या नाशिक येथील कॅनडा कॉर्नर कार्यालयाची पीडित महिलांसह झडती घेतली. यावेळी त्याच्या कार्यालयातून काही कागदपत्र, खडे आणि औषधाची बॉटली मिळून आल्याची माहिती आहे. नेमकं हे औषध कसलं आहे आणि त्याचा वापर खरात कशासाठी करत होता? याबाबत आता फॉरेन्सिक टीम तपास करणार आहे.

पोलिसांनी घेतली पोलीस कोठडी - "अशोक खरात हा तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत नाही. या प्रकरणाकडं पूर्ण भारताचं लक्ष आहे. आम्हाला आणखी तपास करायचा आहे. गुन्ह्याची व्याप्ती वाढली आहे. त्याच्या करोडो रुपयांच्या मालमत्तेची चौकशी करायची आहे. त्याच्या मोबाईलमधील डेटा आम्ही फॉरेन्सिक लॅबमधून घेतला आहे. पण, काही लोकांचे नंबर वेगळ्या नावानं सेव केले आहेत. विश्लेषण करून आरोपीकडून ते समजून घ्यावे लागेल. अशोक खरातबरोबर अजून कोणी साथीदार आहे का? याची माहिती घ्यायची आहे. त्यामुळं आणखी 3 दिवस तपास करणं आवश्यक आहे. यात डिजिटल पुरावे आणि इतर माहिती घेणं आवश्यक आहे, अशी माहिती तपास पथकानं न्यायालयाला दिल्यानंतर अशोक खरातला तीन दिवसांची पोलीस कोठडी दिली," असं सरकारी वकील शैलेंद्र बागडे यांनी सांगितलं.

महिलांचे लैंगिक शोषण - सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं की, मोबाईल डेटा तपासात अनेक संशयास्पद बाबी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींची ओळख पटवण्यासाठी खरातची समक्ष चौकशी करणं आवश्यक आहे. तसेच त्याच्या मालमत्तेबाबतही तपास करायचा आहे. तपासादरम्यान आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महिलांचे लैंगिक शोषण करताना खरात त्यांना पिण्यासाठी खारट-कडवट पाणी देत होता. ते पिल्यानंतर महिलांना मळमळ, गरगर होऊन डोकं जड पडायचं, असं समोर आलं. त्यामुळं त्या पाण्यात नेमकं काय मिसळलं जात होतं? याचाही तपास केला जाणार आहे.

