एसआयआरचे स्वागत, मतदारयादीतील दुबार-तिबार नावे वगळणार, मतदारांना शुद्ध मतदार यादी मिळणार- बावनकुळे
दुबार, तिबार आणि कुठे कुठे तर एकाच मतदारांचे नाव चार वेळा मतदार यादीत असायचं. ही समस्या एसआयआरमुळे सुटणार असल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेत.
Published : February 20, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : February 20, 2026 at 5:19 PM IST
नागपूर- महाराष्ट्रात एसआयआर(Special Intensive Revision) लागू करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतलेला आहे. निर्णयाचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वागत केलंय. ते म्हणाले की, एसआयआरमुळे मतदारयादीतील दुबार आणि तिबार नावे हटवली जातील आणि मतदारांना शुद्ध मतदार यादी मिळेल. महाराष्ट्रात एसआयआर लागू करण्याचा निर्णय अत्यंत योग्य आहे. त्यामुळे नेहमीची ओरडही संपेल. गेल्या 20 वर्षांत कित्येकदा न्यायालयात जावं लागलं. दुबार, तिबार आणि कुठे कुठे तर एकाच मतदारांचे नाव चार वेळा मतदार यादीत असायचं ही समस्या एसआयआरमुळे सुटणार असल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेत. लोकशाहीसाठी कितीही खर्च आला तरी राज्य सरकारने तयारी केल्याचं ते म्हणालेत.
सहकार खात्याच्या कारभारावर नजर - सहकार कायद्याअंतर्गत ज्या ज्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक झालीय, त्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा आहे. तसेच पुढच्या काळात गरीब शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. जे गरीब शेतकरी आहेत, ज्यांच्यावर कर्ज आहे, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज आहे. शेतकरी आत्महत्याकडे जातोय, त्या शेतकऱ्याने आत्महत्येचा विचार करू नये, असं सरकारला वाटतंय, त्या सर्व शेतकऱ्यांची यादी आम्ही बोलावली आहे. सोबतच सहकार खात्याकडून काही लोक शेतकरी लुटले गेलेले आहेत. एनडीसीसी बँकेत 1200 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला होता, असे भ्रष्टाचार महाराष्ट्रात होऊ नये, याची काळजी राज्य सरकार करीत असल्याचं ते म्हणालेत.
पुणे जमीन घोटाळा अहवाल - पुणे येथील जमीन खरेदी घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना प्राप्त झालाय. अहवालात पार्थ पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आल्याचे बोललं जातं आहे, यावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, चौकशी अहवाल लिफाफा बंद आहे. त्यात काय आहे हे अद्याप पुढे आलेलं नाही, त्यामुळे कुणाला क्लीन चिट देण्यात आली आहे की नाही हे मलासुद्धा माहिती नाही. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आल्याचं ते म्हणालेत.
नवीन नागपूरची संकल्पना - न्यू नागपूर बसवण्याचा अनुषंगाने काही पॅकेज तयार करण्यात आलंय. 664 पैकी 603 हेक्टर जमीन मालकांनी स्वतःच्या जमिनी सरकारला देण्यास होकार दिलाय. यावर बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, आतापर्यंत भूसंपादनानंतर कधीही भूखंड मालकांना प्लॉट मिळायचे नाही. नवीन नागपूरच्या कमर्शियल एरियामध्ये त्या ठिकाणी प्लॉटसुद्धा देत आहेत, त्यामुळे लोकांनी समर्थता दर्शवली आहे. भूसंपादन करून त्यांना योग्य मोबदला आणि प्लॉट देणार आहोत.
विकासात नागपूर अग्रगण्य राहणार - विकसित नागपूर, विकसित महाराष्ट्र, विकसित देश असा जो संकल्प आम्ही केलाय. आम्ही सर्व 48 विभागांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पद्धतीचे डेव्हलपमेंट करणार आहोत. रोजगार निर्मितीपासून शेतकऱ्यांच्या शेतातील रस्ते हे जोडण्यापर्यंत, रिंग रोडपासून तर औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण करण्यापर्यंत, एमआयडीसी ते कोराडी पावर प्रोजेक्टपर्यंत, वीजनिर्मिती करण्यापासून तर शेतकऱ्याची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढवण्यापर्यंत या साऱ्या गोष्टी आम्ही विचारात घेतल्यात. नागपूर हे सर्व क्षेत्रांमध्ये अग्रगण्य शहर राहणार असल्याचं बावनकुळे म्हणालेत.
