एसआयआर हा निवडणूक आयोगाचा सर्वात मोठा फ्रॉड; प्रकाश आंबेडकर कडाडले
पुण्यात आज वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
Published : April 3, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 7:12 PM IST
पुणे : निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून बोगस मतदार रोखण्यासाठी तसेच मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी महाराष्ट्रासह 22 राज्यांत एसआयआर ही विशेष मोहीम राबवली जातेय. या विशेष मोहिमेवर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जोरदार टीका करीत या एसआयआर खाली राज्यातील 2 कोटी 90 लाख मतदार हे कमी होणार आहेत. यात एकनाथ शिंदे यांच्या मतदारसंघात कमीत कमी अडीच लाख तर त्यांच्या आमदारांच्या इथं 30 हजार मतदार हे कमी होणार आहेत. एसआयआर हा निवडणूक आयोगाचा सर्वात मोठा फ्रॉड असून, त्यांना जी मतं मिळत नाही त्यांना बाहेर काढायची एक यंत्रणा असून, दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टदेखील या फ्रॉडमध्ये अडकलंय. मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यावर त्यातून कोणाला वगळायचं असेल तर त्याला व्यक्तिशा नोटीस द्यावी लागते आणि तो हजर नसला तर त्याला वगळता येते अन्यथा येत नाही, असा कायदा असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय. पुण्यात आज वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलंय.
आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीबाबत काही विसंगती समोर : यावेळी प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर यांनी 2024 च्या आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीबाबत काही विसंगती समोर आणलीय. या 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील विसंगती आणि संशयास्पद जनादेशाशी सुसंगत असून, डॉ. प्रभाकर यांनी त्यांच्या विश्लेषणात ज्यामध्ये त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत अधिसूचनांचा संदर्भ दिलाय. त्यात असे दिसून आले की, एकूण मतांपैकी सुमारे 4.16 टक्के मते रात्री 11.45 ते पहाटे 2 वाजताच्यादरम्यान नोंदवली गेलीत. तसेच रात्री 8 ते पहाटे 2 वाजताच्यादरम्यान 52 लाख मते नोंदवली गेलीत. केवळ मध्यरात्रीनंतरच 17 लाखांहून अधिक मते टाकली गेलीत. हे चित्र 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील विसंगती आणि संशयास्पद जनादेशाशी पूर्णपणे मिळतेजुळते आहे.
अंतिम आकडेवारीमध्ये दिसून आलेल्या प्रचंड तफावतीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या तात्पुरत्या आकडेवारीमध्ये आणि अंतिम आकडेवारीमध्ये दिसून आलेल्या प्रचंड तफावतीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीने 12 डिसेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना एक पत्र लिहिले होते. जर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने (INC) वंचित बहुजन आघाडीचे संयुक्त लढ्याचे निमंत्रण स्वीकारले असते, तर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 मधील विसंगती त्याचवेळी उघडकीस आल्या असत्या आणि कदाचित भविष्यातील निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारच्या विसंगतींची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यताच उरली नसती," असे आंबेडकर यांनी यावेळी सांगितलंय.
ही लढाई रस्त्यावर लढली जाऊ शकत नाही : ते पुढे म्हणाले की, राहुल गांधी आणि काँग्रेसने हे ओळखणे गरजेचे आहे की, ही लढाई रस्त्यावर लढली जाऊ शकत नाही; रस्त्यांवरील निदर्शने केवळ प्रतीकात्मक आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील फसवणूक आणि विसंगतींवर केवळ कायदेशीर लढाईद्वारेच प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात आणि त्यांचा पर्दाफाश केला जाऊ शकतो. निष्पक्ष, प्रलोभनमुक्त आणि पारदर्शक प्रक्रियेसाठीची लढाई केवळ कायदेशीर मार्गानेच जिंकली जाऊ शकते. राहुल गांधी यांना या वास्तवाची जाणीव होईल, अशी मला आशा आहे अन्यथा त्यांची ही लढाई केवळ प्रतीकात्मक ठरेल, असंदेखील यावेळी प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
