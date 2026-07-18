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महाराष्ट्र मतदार यादी 2026: पावसामुळं मतदार यादी दुरुस्ती मोहिमेला मुदतवाढ, 19 ऑक्टोबरला अंतिम यादी होणार प्रसिद्ध

मुसळधार पावसामुळं महाराष्ट्रातील मतदार यादी दुरुस्ती मोहिमेला मुदतवाढ मिळाली आहे. 19 ऑक्टोबरला अंतिम यादी प्रसिद्ध (Final Voter List) होणार आहे.

SIR Extension in Maharashtra
मतदार यादी दुरुस्ती मोहिम (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 8:24 AM IST

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मुंबई : राज्यातील मुंबई, कोकण आणि इतर अनेक भागांत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका आता मतदार यादी दुरुस्ती मोहिमेलाही बसला आहे. सततच्या पावसामुळं मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांना घराघरांत जाऊन मतदारांची माहिती गोळा करणं आणि पडताळणी करणं कठीण होत असल्यानं मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी भारत निवडणूक आयोगाकडं मुदतवाढीची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करत आयोगानं पत्रकाद्वारे विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (एसआयआर) 2026 मोहिमेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

नाव नोंदविण्याची मिळणार संधी : या मोहिमेद्वारे मतदार यादीतील नवीन नावे समाविष्ट करणं, नावं, पत्ता, फोटो किंवा इतर तपशीलातील चुका दुरुस्त करणं तसेच मतदार यादी अद्ययावत करण्याचं काम केलं जाणार आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नागरिकांनाही या प्रक्रियेत मतदार म्हणून नाव नोंदविण्याची संधी मिळणार आहे.


17 ऑगस्ट रोजी होणार कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध : सुधारित वेळापत्रकानुसार 30 जून ते 8 ऑगस्ट या कालावधीत बीएलओ घराघरांत जाऊन मतदारांची माहिती पडताळतील, नवीन मतदारांची नोंदणी करतील आणि आवश्यक बदलांची नोंद घेतील. याच कालावधीत मतदान केंद्रांच्या पुनर्रचनेचं कामही 8 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यानंतर 17 ऑगस्ट रोजी प्रारूप अर्थात कच्ची मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. या यादीत आपलं नाव, पत्ता, फोटो आणि इतर माहिती अचूक आहे का?, याची प्रत्येक मतदारानं खात्री करून घ्यावी.

19 ऑक्टोबर रोजी होणार अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध : यादीत नाव नसल्यास किंवा नाव, पत्ता अथवा इतर तपशीलात चूक आढळल्यास 17 ऑगस्ट ते 16 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे आणि हरकती दाखल करता येतील. या कालावधीत नवीन नाव नोंदविणे, तपशीलात दुरुस्ती करणं किंवा आवश्यक बदलांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. दाखल झालेल्या अर्जांची छाननी आणि आवश्यक दुरुस्तीची प्रक्रिया 17 ऑगस्ट ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये मतदान करण्यासाठी या अंतिम यादीत नाव असणं आवश्यक आहे.



'या' कालावधीत अर्ज दुरुस्ती करून घ्यावी : निवडणूक प्रशासनाने नागरिकांना बीएलओ अधिकाऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं आहे. तसेच 17 ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रत्येकानं आपलं नाव आणि तपशील तपासावेत. काही त्रुटी आढळल्यास 17 ऑगस्ट ते 16 सप्टेंबर या कालावधीत अर्ज दुरुस्ती करून घ्यावी. सुधारित वेळापत्रकाची नोंद घेऊन सर्व नागरिक आणि राजकीय पक्षांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असं आवाहनही प्रशासनाने केलं आहे.

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TAGGED:

मतदार यादी
FINAL VOTER LIST DATE
मतदार यादी दुरुस्ती मोहिम
एसआयआर वेळापत्रक
SIR EXTENSION IN MAHARASHTRA

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