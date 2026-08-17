एसआरए प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात; पुणे जिल्ह्यात पंधरा लाखांहून अधिक मतदारांना सुनावणीकरिता राहावं लागणार हजर!
पुणे जिल्ह्यातील एसआयआर अंतर्गत एन्युमरेशन फॉर्म वितरणाची मोहीम आता पूर्ण झाली आहे. फॉर्म वाटपाची प्रक्रिया जवळपास शंभर टक्के पूर्ण झाल्याचा प्रशासनानं दावा केला आहे.
Published : August 17, 2026 at 9:50 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 10:54 PM IST
पुणे : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक आयोगाच्या वतीनं मतदार दुरुस्तीचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. पुणे जिल्ह्यातदेखील विशेष पुनरिक्षण प्रक्रियेअंतर्गत मतदारांच्या एन्युमरेशन फॉर्मच्या वितरणापासून ते डिजिटलायझेशनपर्यंतची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 90 लाख 80 हजार 173 मतदारांना एन्युमरेशन फॉर्मचे वाटप करण्याचं काम 99.99 टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनानं केला आहे. तर 99.94 टक्के फॉर्मचे डिजिटलायझेशनही पूर्ण झाल्याचं म्हटलं आहे. या प्रक्रियेदरम्यान मतदारांच्या जुन्या आणि सध्याच्या नोंदींमध्ये आढळलेल्या तफावतींच्या 7 लाख 25 हजार 49 मतदारांची विसंगती समोर आल्या आहेत. संबंधित मतदारांना सुनावणीची संधी देण्यात येणार असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.
पुणे जिल्ह्यात वय, नाव अथवा मॅपिंगमधील तफावतींमुळे एसआयआर प्रक्रियेत 7 लाख 25 हजार 49 विसंगती आढळून आल्या आहेत. 2002 मधील मतदाराच्या नोंदीतील वय आणि सध्याच्या नोंदीतील वय यामध्ये अपेक्षित ताळमेळ नसणे, नावामध्ये काही चूक असणे किंवा मॅपिंगच्या प्रक्रियेत त्रुटी राहणे, अशा विविध कारणांमुळे विसंगती निर्माण होऊ शकते, असे प्रशासनानं म्हटलं आहे. विशेषतः मॅपिंग करताना दोन भावंडांमधील वयाचा फरक नऊ महिन्यांपेक्षा कमी दाखविला गेल्यासही सॉफ्टवेअरमध्ये अॅनोमली निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अॅनोमली आढळली म्हणजे संबंधित मतदाराची नोंद चुकीचीच आहे, असे गृहीत धरले जाणार नाही. अशा सर्व प्रकरणांची सुनावणी घेऊन आवश्यक ती पडताळणी केली जाणार असल्याचं प्रशासनानं म्हटलं आहे.
विसंगतीमध्ये आलेल्या सर्व मतदारांसाठी सुनावणीच्या कालावधीत सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून नोटीस जनरेट करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर संबंधित मतदारांची सुनावणी घेऊन त्यांच्या नोंदींबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच एखादा मतदार पूर्वी गोवा, बिहार किंवा अन्य राज्यात मॅप झालेला असेल आणि त्याची नोंद महाराष्ट्रात करावयाची असेल, तर संबंधित जुन्या ठिकाणी फॉर्म क्रमांक 7 भरावा लागेल. त्यानंतर महाराष्ट्रात फॉर्म क्रमांक 6 भरून मतदार नोंदणी करावी लागेल. मतदाराचा केवळ पत्ता बदलायचा असल्यास नियमानुसार फॉर्म क्रमांक 8 भरून पत्ता बदलाची प्रक्रिया करता येणार आहे. येत्या तीन दिवसांत निवडणूक नोंदणी अधिकारी (लमतदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे घेऊन अॅनोमली नोंदी दूर करण्याची प्रक्रिया राबविणार आहेत. सध्या 7 लाख 25 हजार 49 अॅनोमली आणि 8 लाख 18 हजार 398 ‘नो लिंकज’ मतदार, असे एकूण 15 लाख 43 हजार 447 मतदार सुनावणीसाठी अपेक्षित आहेत. मात्र, कागदपत्रांच्या पडताळणीतून अॅनोमली दूर झाल्यास संबंधित मतदारांची संख्या कमी होऊन त्यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची गरज भासणार नाही, अस प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.
एसआयआरवरून सत्ताधारी आणि विरोधांचे काय आहेत दावे?- निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून बोगस मतदार रोखण्यासाठी तसेच मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी महाराष्ट्रासह 22 राज्यांत एसआयआर ही विशेष मोहीम राबवली जातेय. या विशेष मोहिमेवर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी एप्रिल 2026 मध्ये जोरदार टीका केली होती. एसआयआर हा निवडणूक आयोगाचा सर्वात मोठा फ्रॉड असून, त्यांना जी मतं मिळत नाही त्यांना बाहेर काढायची एक यंत्रणा आहे, असा त्यांनी आरोप केला होता. मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यावर त्यातून कोणाला वगळायचं असेल तर त्याला व्यक्तिशा नोटीस द्यावी लागते. तो हजर नसला तर त्याला वगळता येते अन्यथा येत नाही, असा कायदा असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. तर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एसआयआरचं समर्थन केलं होतं. दुबार, तिबार आणि कुठे कुठे तर एकाच मतदारांचे नाव चार वेळा मतदार यादीत असायचे. ही समस्या एसआयआरमुळे सुटणार असल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी फेब्रुवारीमध्ये माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं.
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