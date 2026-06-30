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मुंबईत आजपासून SIR मोहिमेला सुरुवात; 29 जुलैपर्यंत होणार मतदार पडताळणी

मुंबईत आजपासून SIR मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. एसआयआर मोहिमेमुळे मतदार यादीतील त्रुटी कमी होऊन आगामी निवडणुकांमध्ये अधिक अचूकता अपेक्षित आहे.

SIR campaign begins in Mumbai today
मुंबईत आजपासून 'एसआयआर' (SIR) मोहिमेला सुरुवात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 30, 2026 at 1:35 PM IST

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मुंबई : आज (30 जून) मंगळवारपासून स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) मोहिमेला शहरात सुरुवात झाली असून ही मोहीम 29 जुलैपर्यंत राबवली जाणार आहे. या कालावधीत बूथ लेव्हल अधिकारी (बीएलओ) शहरातील प्रत्येक मतदान केंद्र क्षेत्रात घराघरांत जाऊन मतदार यादीची सखोल पडताळणी करणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि पारदर्शक करण्यासाठी ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

या मोहिमेदरम्यान बीएलओ नागरिकांकडे जाऊन मतदारांची माहिती तपासतील. नाव, पत्ता, वय, ओळखपत्र क्रमांक यासह इतर तपशीलांची पडताळणी केली जाणार आहे. नवीन मतदारांची नोंदणी, स्थलांतरित मतदारांची अद्ययावत माहिती, तसंच मृत किंवा दुबार नावं वगळण्याची प्रक्रिया देखील याच टप्प्यात होणार आहे.

'मतदार यादीतील त्रुटी कमी होणार' : निवडणूक विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित लोकसंख्या असल्यानं नियमित अद्ययावतीकरण आवश्यक आहे. त्यामुळे एसआयआर मोहिमेमुळे मतदार यादीतील त्रुटी कमी होऊन आगामी निवडणुकांमध्ये अधिक अचूकता अपेक्षित आहे. या मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांना बीएलओ म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. नियमित अध्यापनाच्या कामासोबतच ही अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडावी लागत असल्यानं शिक्षकांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहे.

'शाळेचं काम करून हे काम करणं आव्हानात्मक' : एका बीएलओ म्हणून कार्यरत असलेल्या संदीप वाडकर या शिक्षकानं सांगितलं की, मतदार यादी अद्ययावत करणं ही लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. घराघरांत जाऊन प्रत्यक्ष माहिती तपासल्यामुळे अचूकता वाढते. मात्र, शालेय कामकाज, परीक्षा आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळून ही मोहीम पूर्ण करणं थोडं आव्हानात्मक ठरतं. त्यांनी पुढे सांगितलं की, अनेकदा नागरिक घरी उपलब्ध नसतात, काही ठिकाणी सहकार्याची कमतरता जाणवते, त्यामुळे एकाच घराला पुन्हा पुन्हा भेट द्यावी लागते.

'नागरिकांनी सहकार्य करावं' : बीएलओ हे प्रशिक्षण घेतलेले अधिकारी असून ते प्रत्येक घरी जाऊन आवश्यक फॉर्म भरून घेतील. नागरिकांनी सहकार्य करणं आवश्यक असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. तसंच नागरिकांना ओळखपत्रे आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. या प्रक्रियेत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतींचा वापर केला जाणार आहे. काही भागांमध्ये नागरिकांना डिजिटल पद्धतीनं माहिती अपडेट करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे वेळ वाचून प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, असं निवडणूक अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

मुंबईत 30 दिवस चालणार SIR मोहीम : राजकीय वर्तुळातही या मोहिमेकडे लक्ष आहे. मतदार यादीतील बदलांचा थेट परिणाम आगामी निवडणुकांवर होऊ शकतो, त्यामुळे सर्वच पक्ष या प्रक्रियेवर बारकाईनं नजर ठेवून आहेत. नोकरी आणि छोट्या व्यवसायाच्या निमित्तानं मुंबईसारख्या महानगरात मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येचे स्थलांतर होत असल्यानं मतदार यादी नियमितपणे अद्ययावत करणं गरजेचं ठरतं. एसआयआर मोहिमेमुळे ही यादी अधिक विश्वासार्ह होईल, असा विश्वास निवडणूक यंत्रणेकडून व्यक्त केला जात आहे. एकूणच, 30 दिवस चालणारी ही मोहीम मुंबईतील लोकशाही प्रक्रियेला अधिक मजबूत आणि पारदर्शक बनविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

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मुंबई
SIR CAMPAIGN BEGINS IN MUMBAI
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