SIR 2026 : महाराष्ट्रातील 2 कोटींहून अधिक नावे वगळली; तुमचं नाव यादीत आहे का? लगेच तपासा
मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या वेबसाइटवर तसेच भारत निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर SIR 2026 ची प्रारूप मतदार यादी पाहता येणार आहे.
Published : September 1, 2026 at 12:00 PM IST
मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयानं मतदारांचं विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) 2026 ची प्रारूप मतदार यादी जाहीर केली आहे. या प्रारूप यादीतून तब्बल 2 कोटी 6 लाख 88 हजार 487 मतदारांची नावं वगळण्यात आली आहेत. अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी जाहीर होणार आहे. त्यापूर्वी प्रारूप यादीत आपलं नाव आहे की नाही? तसेच वगळण्यात आलेल्या यादीत नाव आहे का? हे तपासण्याचे आवाहन निवडणूक आयोगानं केलं आहे.
यादीत आपले नाव आहे की नाही, असं तपासा : मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या वेबसाइटवर तसेच भारत निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर SIR 2026 ची प्रारूप मतदार यादी पाहता येणार आहे.
- CEO महाराष्ट्रच्या वेबसाइटवरून :
मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या वेबसाइटवर गेल्यानंतर ‘Draft Electoral Roll SIR 2026’ हा पर्याय निवडावा. त्यावर क्लिक केल्यानंतर प्रारूप मतदार यादी पाहता येईल.
- भारत निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरून :
भारत निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर जाऊन राज्य - महाराष्ट्र, वर्ष - 2026 आणि SIR Draft Roll 2026 हे पर्याय निवडावेत. त्यानंतर जिल्हा, विधानसभा मतदारसंघ आणि भाषा निवडून संबंधित मतदार यादी पाहता येईल.
- मतदार ओळखपत्र क्रमांक टाकूनही तपासता येणार :
मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या वेबसाइटवरील ‘ASDD List (Absent, Shifted, Dead, Duplicate) SIR 2026’ या पर्यायातूनही नाव तपासता येणार आहे. त्यासाठी आपला मतदार ओळखपत्र क्रमांक (EPIC Number) नोंदवावा. त्यानंतर आपलं नाव वगळण्यात आलं आहे की नाही, याची माहिती पाहता येईल.
अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी मतदारांनी प्रारूप यादीत आपलं नाव तपासून घेण्याचं आवाहन निवडणूक आयोगानं केलं आहे.
प्रारूप मतदार यादीची आकडेवारी
- सखोल पुनरीक्षणापूर्वी राज्यात एकूण 9,78,54,049 मतदार होते.
- एसआयआर प्रक्रियेनंतर आता राज्यात 7,71,65,562 मतदार आहेत.
- पुरुष मतदारांची संख्या 3,95,89,905
- स्त्री मतदारांची संख्या 3,75,72,570
- तृतीयपंथी मतदारांची संख्या 3087
- वगळलेल्या मतदारांची संख्या 2,06,88,487
- वगळ्याची प्रमुख कारणं गैरहजर, स्थलांतरित, मृत, किंवा दुबार नोंदणी
नाव वगळलं गेलंय? घाबरू नका; पुन्हा नोंदणीची संधी : जर प्रारुप मतदार यादीत तुमचं नाव नसेल, तर घाबरण्याची गरज नाही. दावे आणि हरकती नोंदवण्यासाठी 31 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत संधी देण्यात आली आहे. अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
1 ऑक्टोबर 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नवमतदारांना या कालावधीत नाव नोंदवता येणार आहे. मतदार यादीतील एखाद्या नावावर आक्षेप असल्यास संबंधित मतदारसंघातील मतदार प्रपत्र-7 द्वारे हरकत नोंदवू शकतात. तसेच नाव, पत्ता, वय किंवा इतर नोंदींमध्ये दुरुस्ती करायची असल्यास प्रपत्र-8 द्वारे अर्ज करता येईल.
राज्यातील प्रारुप मतदार यादीत समावेश न झालेल्या मतदारांना पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी महिनाभराची मुदत देण्यात आल्याची माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी दिली. मृत आणि दुबार नावे वगळता, पूर्वीच्या मतदार यादीत नाव असलेल्या मात्र प्रारुप यादीत नाव नसलेल्या सुमारे दीड कोटी मतदारांना पुन्हा नाव नोंदवण्याची संधी मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
2 कोटींहून अधिक नावे का वगळली? : एसआयआर प्रक्रियेनंतर प्रारुप मतदार यादीत समाविष्ट न झालेल्या मतदारांमध्ये मृत, गैरहजर, स्थलांतरित तसेच गणना प्रपत्र न भरलेल्या मतदारांचा समावेश आहे. या मतदारांची नावं आणि त्यामागील कारणांची माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
प्रारुप मतदार याद्यांच्या सॉफ्ट आणि हार्ड प्रती मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनाही जिल्हास्तरावर उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. दावे आणि हरकतींच्या कालावधीत विधानसभा मतदारसंघनिहाय दाखल होणाऱ्या दावे-हरकतींच्या याद्या दर आठवड्याला तयार करून जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
राज्यात 288 मतदार नोंदणी अधिकारी आणि 7 हजारांहून अधिक सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. दावे आणि हरकतींचा निपटारा 29 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत करण्यात येणार असून, त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.