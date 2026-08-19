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सिंहगड किल्ल्यावर पर्यटकांना मारहाण; 8 जणांवर गुन्हा दाखल

पुण्यातील सिंहगड किल्ल्यावर पर्यटकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मारहाण करण्यात आली. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, हवेली पोलिसांनी 'समस्त हिंदू बांधव आर्मी'च्या आठ जणांवर गुन्हा दाखल केलाय.

Pune Rural SP Sandeep Singh Gill
पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2026 at 8:12 PM IST

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पुणे : काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील सिंहगड किल्ल्यावर दोन गटांत झालेल्या मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. "बरमुडा पँट का घातलीस? समाधी स्थळाजवळ फोटो का काढता? हिंदू संस्कृती कळत नाही का?", असं म्हणत पर्यटकांना मारहाण करण्यात आली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी एकूण आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केलाय.

याप्रकरणी पुणे जिल्ह्यातील हवेली पोलीस ठाण्यात अवधूत पांडुरंग पाटील (वय 39, रा. व्यंकटेश सेरेनिटी, डीएसके रोड, धायरी) यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार संकेत संजय पाटील (मूळ रा. कोळे, ता. पाटण, जि. सातारा) आणि इतर सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

माध्यमांशी बोलताना पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल (ETV Bharat)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी हे त्यांची पत्नी, मुलगा, मित्र, मित्राची पत्नी आणि मुलगी यांच्यासह 16 ऑगस्ट रोजी सिंहगड किल्ल्यावर फिरण्यासाठी गेले होते. दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास 'समस्त हिंदू बांधव आर्मी' (एस.एच.बी.आर्मी) च्या 7 ते 8 तरुण-तरुणींनी "बरमुडा पँट का घातली? समाधी स्थळाजवळ फोटो का काढता? हिंदू संस्कृती कळत नाही का?" असं म्हणत वाद घातला. त्यानंतर आरोपींनी फिर्यादी, त्यांचे कुटुंबीय आणि तेथे उपस्थित इतर काही पर्यटकांना हातानं व प्लास्टिकच्या काठीनं मारहाण केली. या घटनेनंतर फिर्यादीनं दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी एकूण आठ जणांविरोधात गुन्हा नोंदवलाय.

16 ऑगस्ट रोजी रविवारची सुट्टी असल्याने सिंहगड किल्ला परिसरात पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली होती. पावसाळी पर्यटन आणि वर्षाविहारासाठी येथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्यानं, पुणे ग्रामीण पोलीस दलाच्या वतीनं हवेली पोलीस ठाण्याचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. हा मारहाणीचा प्रकार पार्किंग परिसरात घडला. तेथे उपस्थित बंदोबस्तातील पोलीस अधिकारी व अंमलदारांनी संवेदनशीलपणे परिस्थिती हाताळली. त्यांनी मारहाण करणाऱ्या 'समस्त हिंदू बांधव आर्मी'च्या (एस.एच.बी. आर्मी) तरुण-तरुणींना पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याबाबत समज दिली. या प्रकरणाचा सखोल तपास करून पोलिसांनी अखेर गुन्हा दाखल केलाय.

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TAGGED:

SINHAGAD FORT ASSAULT CASE
सिंहगड किल्ल्यावर पर्यटकांना मारहाण
SINHAGAD FORT ASSAULT MARATHI
समस्त हिंदू बांधव आर्मी
SINHAGAD FORT

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