'माती सांगे कुंभाराला'चे संगीतकार गोविंद पोवळे काळाच्या पडद्याआड; मराठी सुगम संगीत विश्वावर शोककळा
दिग्गज गायक आणि संगीतकार गोविंद पोवळे यांचं निधन झालंय. रविवारी सकाळी वयाच्या 93 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय.
Published : May 10, 2026 at 1:05 PM IST
मुंबई : मराठी सुगम संगीत क्षेत्रातील ज्येष्ठ गायक, संगीतकार गोविंद पोवळे यांचे वयाच्या 93 व्या वर्षी मुंबई येथील निवासस्थानी वृद्धापकाळाने दुःखद निधन झालंय. त्यांच्या निधनाने वाटवेकालीन मराठी सुगम संगीत विश्वातील अखेरचा तारा निखळल्याची भावना संगीतप्रेमींमधून व्यक्त होत आहे. मिलेनियम सॉन्गज्मध्ये समाविष्ट झालेले “माती सांगे कुंभाराला”, “रात्र काळी घागर काळी”, “काम धाम संसार विसरली”, “उमटली रामाची पाउले” आणि “शुभंकरोती कल्याणम्” यांसारख्या अजरामर गीतांनी त्यांनी महाराष्ट्राच्या सांगीतिक विश्वावर अमीट ठसा उमटवला. त्यांच्या संगीतबद्ध आणि गायलेल्या गीतांना रसिकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतलं होतं.
हजारो विद्यार्थ्यांना दिले संगीताचे धडे : वयाच्या अवघ्या 15 व्या वर्षांपासून त्यांनी आकाशवाणीवर गायनास सुरुवात केली आणि तब्बल 70 वर्षे संगीतसेवा अखंड सुरू ठेवली. गिरगाव, दादर, विलेपार्ले आणि अंधेरी येथे सुगम संगीताचे वर्ग सुरू करून त्यांनी हजारो विद्यार्थ्यांना संगीताचे धडे दिले. सुगम संगीताचे वर्ग सुरू करण्याचे पहिले श्रेयही त्यांनाच दिलं जातं. संगीतसेवेचा त्यांचा प्रवास अखेरपर्यंत सुरू होता. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत ते ऑनलाइन माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करीत होते. महाराष्ट्र सुगम गीत समितीची स्थापना करून सुगम संगीताचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती सुरू करण्याचे मोठे कार्यही त्यांनी केलंय.
मराठी सुगम संगीत क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण : गाणे हाच श्वास आणि ध्यास मानणाऱ्या गोविंद पोवळे यांच्या निधनाने मराठी सुगम संगीत क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली. त्यांच्या पश्चात सुपुत्र सुयोग पोवळे आणि सूरदास पोवळे त्यांच्या सांगीतिक वारशाचा दीप पुढे नेत आहेत.
