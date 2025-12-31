ETV Bharat / state

सिंधुदुर्गात तरुणांकडून लूटमार आणि दरोड्याचा प्रयत्न; सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल

लुटमारीची घटना समजताच त्या कारचा पाठलाग करणाऱ्या पोलिसांनी सदर बलेनो कार आणि चालकासह चार जणांना ताब्यात घेतलंय.

Sindhudurg youths attempted robbery and dacoity
सिंधुदुर्गात तरुणांकडून लूटमार आणि दरोड्याचा प्रयत्न; (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 31, 2025 at 11:07 AM IST

सिंधुदुर्ग: - मुंबई-गोवा महामार्गावर मध्यरात्री ब्लू डार्ट कुरिअर सर्व्हिसचा कंटेनर अडवून लुटमारीचा प्रयत्न करून पलायन करणाऱ्या चोरट्यांच्या ताब्यातील भरधाव वेगातील बलेनो कारने कुडाळ मुख्य रस्त्यावर (गीता हॉटेलसमोर ) जिल्हा बँकेच्या एटीएम आणि मंच्युरियन दुकानाला जोराची धडक दिली. नंतर त्याच वेगात कार पुन्हा रस्त्यावर 20 ते 25 मीटर लांब जाऊन थांबली. या दरम्यान तिथे उभ्या असलेल्या वॅगनार कारलाही धडक दिली. लुटमारीची घटना समजताच त्या कारचा पाठलाग करणाऱ्या पोलिसांनी सदर बलेनो कार आणि चालकासह चार जणांना ताब्यात घेतलंय.

लूटमारप्रकरणी एकूण सहा जणांना घेतलं ताब्यात : थरार उडविणाऱ्या या घटनेने कुडाळ शहरासह जिल्ह्यात खळबळ उडालीय. ही घटना सोमवारी मध्यरात्री 2.45 वाजण्याच्या सुमारास घडली. दरम्यान, लूटमारप्रकरणी एकूण सहा जणांना ताब्यात घेत गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आलीय. याबाबतची फिर्याद मनोज कुमार पाल ( 31, मिर्जापूर, उत्तर प्रदेश ) यांनी कुडाळ पोलीस ठाण्यात दिलीय. मनोज पाल आपल्या ताब्यातील कंटेनर घेऊन मुंबईहून कुडाळच्या दिशेने येत होते. त्या कंटेनरमध्ये किमती वस्तू होत्या. मुंबई-गोवा महामार्गावरून येत असताना बलेनो चालकाने हाताने इशारा करून कंटेनर थांबविण्याचा प्रयत्न केला. कंटेनर चालकाने घाबरून कंटेनर थांबविला नाही. नंतर सदर कारने पणदूरच्या पुढे ओव्हरटेक केला. तेथून तीन-चार किमी अंतरावर पुन्हा त्या कारमधील पाच ते सहा जण खाली उतरून कंटेनर थांबविण्याचा प्रयत्न केला.

ती कार कुडाळ येथे आढळली : तसेच दगड मारून त्या कंटेनरची दर्शनी काच फोडली. कंटेनर चालकाने कंटेनर वेगात चालवून कुडाळ एमआयडीसी येथे ब्लू डार्टच्या गोदामाकडे पोहोचले. तेथून कुडाळ पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली. गस्तीवर असलेले उपनिरीक्षक गणेश कऱ्हाडकर यांनी सदर कारच्या वर्णनानुसार शोध घेत असताना ती कार कुडाळ येथे आढळली. तेव्हा त्या चालकाला थांबण्याचा इशारा केला. मात्र, तो कार घेऊन एस. एन देसाई चौक येथून कुडाळ बसस्थानकाच्या दिशेने पळाला. त्या कारचा पाठलाग पोलीस करीत होते. सदर कार भरधाव वेगात पळवित असताना चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि कारने कुडाळ माठेवाडा येथील लक्ष्मी नक्षत्र टॉवर नजीकच्या जिल्हा बँकेच्या आणि एका मंच्युरियन दुकानाला जोराची धडक दिली.

अपघाताचा मोठा आवाज ऐकून परिसरातील नागरिकांची घटनास्थळी धाव : कार एवढी सुसाट होतो की, या धडकेनंतर सदर कार पुन्हा रस्त्यावर येत साधारण 20 ते 25 मीटर अंतरावर जाऊन थांबली. यात तिथे बाजूला पार्किंग केलेल्या कारला जोराची धडक दिली. अपघाताचा मोठा आवाज ऐकून परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. कार चालकासह कारमधील चार जणांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी कुडाळ पोलीस ठाण्यात लूटमार आणि अपघात असे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. लूटमारप्रकरणी पोलिसांनी सहा जणांना अटक केलीय. तसेच ते सहाही स्थानिक असून, 19 ते 21 वयोगटातील आहेत. संशयित सुजल सचिन पवार (21, रा. तेरसेबांबर्डे ), राहुल अमित शिरसाट ( 19, रा. कुडाळ), प्रशांत नितीन सावंत ( 24 ) आणि प्रज्वल नितीन सावंत (21, दोन्ही रा. वेताळबांबर्डे), मंदार सोनू उमळकर (19, रा. कुडाळ) आणि राहुल सदानंद नलावडे ( 19, रा. पावशी ) अशी संशयित आरोपींची नावे आहेत. यांच्यावर कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयदीप पाटील करीत आहेत.

