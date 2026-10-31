वडिलांनी FZ बाईक घेऊन दिली नाही म्हणून सिंधुदुर्गात 15 वर्षीय मुलानं संपवलं जीवन
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ येथे वडिलांनी 'एफझेड' दुचाकी घेऊन न दिल्याच्या रागातून दहावीत शिकणाऱ्या एका 15 वर्षीय मुलानं आपलं जीवन संपवलं.
Published : October 31, 2026 at 12:52 PM IST
सिंधुदुर्ग : सध्याच्या काळात लहान मुलांना चैनीच्या वस्तूंचा हव्यास लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. यातूनच मागितलेली वस्तू मिळाली नाही, तर लहान मुलं टोकाचा निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. असाच एक धक्कादायक प्रकार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात घडला आहे. वडिलांनी 'एफझेड' दुचाकी घेऊन दिली नाही म्हणून, कुडाळ येथील मेहनील प्लाझा (औदुंबरनगर) येथे राहणाऱ्या युवराज विजय परब (वय 15, मूळ रा. शिरवल, ता. कणकवली) याने बेडरूममधील पंख्याला ओढणीच्या साहाय्याने गळफास लावून आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे.
हा धक्कादायक प्रकार रात्रीच्या सुमारास घडला. मृत युवराज हा दहावीच्या वर्गात शिकत होता. या घटनेबाबतची फिर्याद त्याचे वडील विजय विद्याधर परब यांनी कुडाळ पोलीस ठाण्यात दिली आहे. युवराज याचे आई-वडील कामानिमित्त कुडाळ येथे वास्तव्यास आहेत. कुडाळ येथील मेहनील प्लाझा येथील एका फ्लॅटमध्ये युवराजचे कुटुंबीय भाड्यानं राहतात. युवराज हा स्वतः शिक्षणासाठी कुडाळ तालुक्यातील निरुखे येथे आपल्या मामाकडे राहत होता.
या प्रकाराने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. मागील एका वर्षात पाच ते सहा मुलांनी अशाच प्रकारे चैनीच्या वस्तूसाठी आपल्या जीवनाचा शेवट केला आहे.
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