सिंधुदुर्गात भात पीक विम्यावरून नवा वाद, 50 टक्के प्रस्ताव रिजेक्ट
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 10 गुंठ्यांच्या जाचक अटीमुळे भात पीक नुकसानीचे 50 टक्क्यांहून अधिक विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने नाकारल्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
Published : November 5, 2026 at 3:57 PM IST
सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भात पीक नुकसानीसाठी उतरविण्यात आलेल्या विमा प्रस्तावांपैकी जवळपास 50 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातून सादर केलेल्या 24,537 प्रस्तावांपैकी तब्बल 13,099 प्रस्ताव नाकारले गेले आहेत. प्रतिअर्ज दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र असल्याने हे प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याचं पुढे येत असून, यामुळे भात पीक विमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. म्हणूनच आता याबाबत शासनस्तरावरून 'प्रतिअर्ज' ऐवजी 'प्रतिशेतकरी' दहा गुंठ्यांचा निकष ठेवून विमा कंपनीला तसे आदेश देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या या अन्यायाबाबत जिल्हा कृषी विभागाकडून आयुक्त पातळीवर तसा पत्रव्यवहारही करण्यात येत असल्याचं समजतं.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी यावर्षी जिल्हाभरातून 24 हजार 537 शेतकऱ्यांनी भात पिकाचा विमा उतरवला होता. यापूर्वी या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी विमा उतरवल्यानंतर कमी क्षेत्राचे प्रस्तावही विमा कंपनीकडून स्वीकारले जात होते. मात्र, 3 जुलै 2026 च्या शासन निर्णयातील एका अटीमुळे दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राचे प्रस्ताव नाकारण्यात येत आहेत.
या शासन निर्णयातील संबंधित ओळीनुसार, 'सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजने'मध्ये शेतकरी सहभागासाठी प्रतिअर्ज किमान दहा गुंठे एवढी मर्यादा राहील, असा उल्लेख आहे. मात्र, 'प्रतिशेतकरी दहा गुंठे' असा निकष कोकणासाठी असण्याची गरज होती. आंबा व काजू फळपीक विमा योजनेसाठी प्रतिशेतकरीच दहा गुंठ्यांचा निकष आहे. कोकणातील तुकडे पद्धतीची भातशेती, सामायिक शेती आणि यामुळे शेतकऱ्यांचं सलग क्षेत्र नसणं याचा विचार करता, कोकणात अनेक शेतकऱ्यांचं क्षेत्र हे दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी आहे. एका सातबारावर दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्र असलं, तरीही असे शेतकरी एकापेक्षा अधिक सातबारांचा समावेश करून भात पीक विमा उतरवतात. म्हणूनच 'प्रतिअर्ज' म्हणजेच प्रत्येक सातबाराला दहा गुंठ्यांची अट ठेवण्यापेक्षा, 'प्रतिशेतकरी' म्हणजे त्या शेतकऱ्याचे पीक विमा उतरविण्याचे एकूण क्षेत्र किमान दहा गुंठे असावं, असा निकष असता तर हे प्रस्ताव निश्चितच रद्द झाले नसते.
मात्र, 2026 च्या शासन निर्णयातील या तरतुदीमुळे जिल्ह्यातील 50 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव विमा कंपनीने नाकारले आहेत. मुळात संबंधित शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच्या कार्यपद्धतीनुसार हे प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र, ऐनवेळी प्रस्ताव नाकारण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे. सिंधुदुर्गचा विचार केला, तर शासनानं आता याबाबत 'प्रतिशेतकरी 10 गुंठ्यांचा' निकष ठेवून नाकारलेले प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या दृष्टीनं निर्णय घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, जिल्हा कृषी कार्यालयाकडूनही या संदर्भात आयुक्त कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करण्यात येत असल्याचं समजते. कारण जुलै 2026 पूर्वीच्या शासन निर्णयात अशी कोणतीही अट नसल्यानं पूर्वी प्रस्ताव नाकारले जात नव्हते. म्हणूनच 'प्रतिशेतकरी 10 गुंठ्यांचा' निकष ठेवणं योग्य ठरेल, परंतु 'प्रतिअर्ज 10 गुंठ्यांचा' निकष हा कोकणसाठी निश्चितच दुर्दैवी म्हणावा लागेल.
कारण दुसऱ्या बाजूने विचार केला, तर भात कापणी प्रयोगादरम्यान उर्वरित भागांमध्ये एक गुंठा क्षेत्रासाठीचे पीक कापणी प्रयोग केले जातात. सिंधुदुर्गात हे पीक कापणी प्रयोग अर्ध्या गुंठ्यासाठीच केले जातात; कारण येथील तुकडे पद्धतीच्या भातशेतीचा विचार करता, उद्भवणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हे निकष निर्धारित केले आहेत. म्हणूनच आता शासनस्तरावरून याबाबत तातडीनं निर्णय होऊन, नाकारलेले शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव पुन्हा मंजूर करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही होण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
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