देवगड पर्यटनाची जागतिक झेप! कुणकेश्वरमध्ये ताज समूहाचं पंचतारांकित हॉटेल; पालकमंत्री नितेश राणेंच्या उपस्थितीत करार
देवगड तालुक्यातील कुणकेश्वर येथे टाटा समूहाच्या (IHCL) 'Tree of Life' ब्रँड अंतर्गत 50 खोल्यांचे 5-स्टार आलिशान हॉटेल उभारण्यात येणार आहे.
Published : September 23, 2026 at 1:47 PM IST
सिंधुदुर्ग : कोकणच्या निसर्गसंपदेला जागतिक दर्जाच्या आदरातिथ्याची जोड देत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनवण्याच्या दिशेनं महायुती सरकारनं एक ऐतिहासिक पाऊल टाकलं आहे. शिरोडा-वेळागर येथील 'ताज'च्या प्रकल्पानंतर आता देवगड तालुक्यातील प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थळ असलेल्या कुणकेश्वर येथे ताज हॉटेल्स (IHCL) समूहाच्या 'Tree of Life' ब्रँड अंतर्गत नवीन आलिशान हॉटेल उभारण्यात येणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील कुणकेश्वर येथे ‘Tree of Life’ या ताज हॉटेल्स ब्रँडच्या हॉटेलची उभारणी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील करार आज मंत्रालयातील माझ्या दालनात करण्यात आला.— Nitesh Rane (@NiteshNRane) September 22, 2026
५० खोल्यांचे हे आलिशान हॉटेल अवघ्या २४ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.… pic.twitter.com/Xp9xpymlQm
या महत्त्वपूर्ण पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्पाचा अधिकृत सामंजस्य करार (MOU) मंत्रालयात राज्याचे मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत यशस्वीरित्या पार पडला.
24 महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचं लक्ष्य
कुणकेश्वरच्या अथांग समुद्रकिनाऱ्यालगत साकारण्यात येणारा हा प्रकल्प सर्व आधुनिक सोयी-सुविधांनी सज्ज असेल. या हॉटेलची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- खोल्यांची क्षमता: जागतिक पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी या हॉटेलमध्ये 50 हून अधिक आलिशान खोल्या असतील.
- कालबद्ध नियोजन: पुढील 24 महिन्यांच्या (2 वर्षे) मर्यादित कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण करून पर्यटकांसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे.
- खासगी भागीदारी: हा प्रकल्प 'स्टार्टर बिल हॉस्पिटलिटी प्रा. लि.' (Starter Bill Hospitality Pvt. Ltd.) आणि ताज समूहाची (IHCL) कंपनी 'राजस्केप हॉटेल्स प्रा. लि.' (Rajscape Hotels Pvt. Ltd.) यांच्यातील खाजगी कराराच्या माध्यमातून आकारास येत आहे.
या ऐतिहासिक करारप्रसंगी सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, ताज ग्रुपचे वरिष्ठ अधिकारी तन्वीर जाहिदी, दत्तात्रय हिरे, रोहन रानडे, डॉ. नीलेश बाणावलीकर आणि अॅड. श्रीपाद महाजन आदी मान्यवर उपस्थित होते.
"या बहुप्रतीक्षित प्रकल्पामुळे कोकणातील स्थानिक तरुण-तरुणींच्या हाताला काम आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा आमचा मानस आहे. सिंधुदुर्गला पर्यटनाच्या जागतिक शिखरावर नेण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध आहे."
— नितेश राणे, पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग.
स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मिळणार मोठी गती
कुणकेश्वर हे प्रामुख्यानं दक्षिण कोकणची काशी म्हणून धार्मिक पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. आता 'ताज'सारखा आंतरराष्ट्रीय ब्रँड या ठिकाणी येत असल्यानं धार्मिक पर्यटनासोबतच निसर्ग पर्यटनालाही (Eco-Tourism) मोठी चालना मिळेल. समुद्रकिनारा, हापूस आंबा आणि ऐतिहासिक संस्कृती लाभलेल्या देवगड तालुक्यासाठी हा प्रकल्प गेमचेंजर ठरणार आहे.
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