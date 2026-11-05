कोकणातील जलस्रोतांवर मोठे संकट! पिंगुळी पाझर तलाव प्रकरणात कुडाळ तहसीलदारांचा अहवाल वादाच्या भोवऱ्यात
कुडाळचे मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदारांनी आपल्या अहवालात हा पाझर तलाव 'मानवनिर्मित' असल्याचं सांगत संबंधित बिल्डरचा मार्ग सुकर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
Published : November 5, 2026 at 3:40 PM IST
सिंधुदुर्ग : कोकणातील समृद्ध जलसंस्कृती आणि ऐतिहासिक पाणथळ जागांवर सध्या मोठं संकट ओढवलं आहे. कुडाळ तालुक्यातील देऊळवाडी-पिंगुळी येथील पाझर तलाव परिसरात सुमारे 275 हून अधिक बंगल्यांच्या व्यावसायिक प्रकल्पाला मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत, कुडाळचे तहसीलदार सचिन पाटील यांनी घेतलेली भूमिका संतापजनक आणि कायदेशीर निकषांना हरताळ फासणारी आहे, असं रोखठोक मत सिंधुदुर्ग वेटलँड ब्रीफ डॉक्युमेंटेशन समितीचे सदस्य सचिन देसाई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केलं. राष्ट्रीय पाणथळ सूचीमध्ये या पिंगुळी पाझर तलावाची 'वेटलँड कोड 12023' अशी अधिकृत नोंद आहे. या महत्त्वाच्या पुराव्याकडेच संबंधित अहवालात सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी कुडाळचे मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदारांनी आपल्या अहवालात हा पाझर तलाव 'मानवनिर्मित' असल्याचं सांगत संबंधित बिल्डरचा मार्ग सुकर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, हा युक्तिवाद पूर्णपणे फोल आणि पर्यावरण कायद्याची पायमल्ली करणारा आहे.
नियमांनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेली जिल्हा पाणथळ समिती आणि संबंधित तज्ज्ञ विभाग (उदा. महसूल, नगररचना, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) यांचं हे बंधनकारक कर्तव्य आहे की, कोणत्याही जलस्रोताच्या आसपास विकास प्रकल्प राबविण्यापूर्वी वैज्ञानिक पंचनामा, जलवैज्ञानिक अभ्यास आणि सीमांकन करणं आवश्यक आहे. परंतु, या प्रकरणात जिल्हा पाणथळ समितीच्या कायदेशीर अधिकारांना आणि मार्गदर्शक तत्त्वांना डावलून, केवळ एका स्थानिक महसूल अधिकाऱ्याच्या अहवालावर आधारित शेकडो बंगल्यांच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविणं हा कायद्याचा थेट अवमान आहे. यामध्ये जिल्हा पाणथळ समितीचं बंधनकारक कर्तव्य डावलून प्रशासकीय टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे.
कुडाळचे तहसीलदार सचिन पाटील यांचा 2 नोव्हेंबर 2026 चा अहवाल हास्यास्पद आणि दुर्दैवी आहे. अशा युक्तिवादानुसार पाहिलं, तर सिंधुदुर्गातील सर्वच गोड्या पाण्याचे तलाव, मग तो पिंगुळीचा पाझर तलाव असो, वालावल तलाव असो, पाट, धामापूर किंवा पेंडूर तलाव असो, हे सर्व मानवनिर्मितच आहेत. हे सर्व तलाव आमच्या पूर्वजांनी गावकऱ्यांच्या परंपरेतून आणि उत्कृष्ट गोड्या पाण्याच्या परिसंस्थेच्या वैज्ञानिक ज्ञानाच्या आधारे निर्माण केलेली उत्तम अभियांत्रिकीची मॉडेल आहेत. हे दुर्दैवी आहे की, त्या काळातील तांत्रिक शिक्षण नसलेले आपले पूर्वज गोड्या पाण्याच्या परिसंस्थेचे विज्ञान अचूक समजायचे; परंतु आजचे सुशिक्षित तहसीलदार मात्र त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील जलस्रोतांचे विज्ञान आणि 'रुल ऑफ लॉ', दोन्ही समजून घेण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत, असं देसाई यांनी म्हटले आहे.
अॅड. ओंकार केणी यांनी कायदेशीर बाजू मांडताना कठोर इशारे दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे 'एम. के. बालकृष्णन' आणि 'आनंद आर्या' प्रकरणांतील तसेच उच्च न्यायालयाचे 'वनशक्ती' खटल्यातील आदेश स्पष्ट करतात की, जलस्रोतांच्या नैसर्गिक संरक्षणाशी तडजोड केली जाऊ नये. जिल्हा पाणथळ समितीचा कसलाही शास्त्रीय सर्व्हे न करता, थेट स्थानिक महसूल स्तरावर अशा प्रकारे बेकायदेशीर लेआऊटला संरक्षण देणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग आणि अवमान कायदा लागू करणारा आहे. घटनेच्या कलम 21 तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत हा जनविश्वासाचा घात असून, याप्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक कायदेशीर खटल्याची कारवाई अटळ असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.