...आणि त्या नकाराचा राग मनात धरून साहिलनं केला घात! सिंधुदुर्गात तरुणीची हत्या करणारा पोलिसांच्या ताब्यात
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ-वर्दे येथे एकतर्फी प्रेमाच्या नकारावरून दामिनी पालव या महाविद्यालयीन तरुणीची धारदार शस्त्रानं निर्घृण हत्या करण्यात आली.
Published : October 18, 2026 at 3:39 PM IST
सिंधुदुर्ग : वर्दे-कडावल येथील महाविद्यालयीन तरुणी दामिनी पालव हिची निर्घृण हत्या करून फरार झालेल्या आरोपीला सिंधुदुर्ग पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेनं अवघ्या सहा तासांत अटक केली. साहिल धुरी (वय 22, रा. धुरीवाडा-मठ, ता. वेंगुर्ले) असं अटक केलेल्या आरोपीचं नाव आहे. पोलिसांनी रात्री सुमारे अकराच्या सुमारास त्याच्या राहत्या घरावर छापा टाकून त्याला ताब्यात घेतलं. यावेळी आरोपीनं रक्तानं माखलेले कपडे पोलिसांच्या स्वाधीन केल्याची माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी दामिनीची वाट पाहत घटनास्थळीच दबा धरून बसला होता. महाविद्यालयातून एसटीनं प्रवास करून दामिनी आपल्या गावात उतरली आणि घरी जात असताना आरोपीनं तिचा रस्ता अडवला. त्यानं तिच्याकडे प्रेमाची मागणी केली; मात्र दामिनीनं त्याला नकार दिला. या नकाराचा राग मनात धरून आरोपीनं तिच्यावर धारदार शस्त्रानं सपासप वार केल्याचं प्राथमिक तपासातून समोर आलं आहे. या गंभीर हल्ल्यात दामिनीचा जागीच मृत्यू झाला.
या प्रकरणातील नेमकी घटना, हत्येमागील नेमकं कारण आणि आरोपीची भूमिका याबाबत पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. प्राथमिक तपासातील निष्कर्षांना अधिकृत तपासातून पुष्टी मिळणं अद्याप बाकी आहे. हत्येची माहिती मिळताच सिंधुदुर्ग पोलिसांनी आरोपीचा शोध घेण्यासाठी तपासाची चक्रे वेगानं फिरवली होती. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकानं उपलब्ध तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपास करत आरोपीचं ठिकाण शोधून काढलं. त्यानंतर रात्री अकराच्या सुमारास वेंगुर्ले तालुक्यातील मठ-धुरीवाडा येथील त्याच्या घरावर छापा टाकून त्याला अटक करण्यात आली.
गुन्हा घडल्यापासून अवघ्या सहा तासांत आरोपीला जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आलं. आरोपीनं रक्तानं माखलेले पडे पोलिसांच्या स्वाधीन केले असून, हे कपडे न्यायालयीन तपासासाठी महत्त्वाचे पुरावे ठरू शकतात. या प्रकरणात पोलिसांकडून भौतिक पुरावे गोळा करण्याची आणि घटनेशी संबंधित इतर बाबींची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली ही यशस्वी कारवाई करण्यात आली. या तपास पथकात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (API) सुनील पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) हनुमंत भोसले, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) अनिल हदळ, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक सुरेश राठोड, पोलीस हवालदार विल्सन डिसोजा आणि पोलीस हवालदार अमर कांडर यांचा समावेश होता. या पथकानं अत्यंत वेगानं तपास करून आरोपीला अटक केल्यामुळे या हत्या प्रकरणाच्या तपासाला एक महत्त्वाची दिशा मिळाली आहे.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या ओळखी, एकतर्फी प्रेम आणि नकार स्वीकारण्याची असमर्थता यांमधून घडणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यांबाबत या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा मोठी चिंता व्यक्त होत आहे. कोणत्याही व्यक्तीला प्रेमसंबंधांचा नकार देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; मात्र त्या नकारातून हिंसक वर्तन करणं हा अत्यंत गंभीर आणि अक्षम्य गुन्हा आहे. दामिनी पालव हिच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांचा पुढील तपास वेगानं सुरू असून, आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे गोळा करून कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या अत्यंत दुर्दैवी आणि धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र हळहळ व संताप व्यक्त होत आहे.
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