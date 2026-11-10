कामावर निघालेल्या दोन तरुणांवर काळाचा घाला; सिंधुदुर्गात दोडामार्ग-तिलारी मार्गावर पिकअप-दुचाकीचा भीषण अपघात
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे दोन्ही युवक रंगकामासाठी दोडामार्ग येथून दुचाकीने भेडशीच्या दिशेनं जात होते. दरम्यान, स्नेह रेसिडेन्सीजवळ त्यांच्या दुचाकीची समोरून येणाऱ्या मिनी पिकअपला जोरदार धडक बसली.
Published : November 10, 2026 at 6:42 AM IST
सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग येथे टेम्पोची दुचाकी धडक बसून मोठा अपघात झाला. दोडामार्ग-तिलारी मार्गावरील स्नेह रेसिडेन्सीजवळ सोमवारी (दि. 9 नोव्हेंबर) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास मिनी पिकअप आणि दुचाकी यांच्यात झालेल्या समोरासमोरच्या भीषण धडकेत दुचाकीवरील दोन युवकांचा मृत्यू झाला. राजकुमार यादव (वय 25) आणि अर्जुन (वय 28) अशी मृत युवकांची नावे असून, दोघेही परप्रांतीय कामगार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे दोन्ही युवक रंगकामासाठी दोडामार्ग येथून दुचाकीने भेडशीच्या दिशेनं जात होते. दरम्यान, स्नेह रेसिडेन्सीजवळ त्यांच्या दुचाकीची समोरून येणाऱ्या मिनी पिकअपला जोरदार धडक बसली. धडक इतकी भीषण होती की, दुचाकीचं पुढील चाक तुटून वाहनाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. दुचाकीचा दर्शनी भाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला होता.
अपघाताचा आवाज ऐकताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केलं. मात्र, या भीषण अपघातात दोन्ही युवकांचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर परिसरात नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळे काही काळ वाहतूकही विस्कळीत झाली.
अपघाताची माहिती मिळताच दोडामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. त्यानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. या अपघाताचा अधिक तपास दोडामार्ग पोलीस करीत आहेत.
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