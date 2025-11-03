ETV Bharat / state

कणकवली येथील मारहाण प्रकरणातून मंत्री नितेश राणे दोषमुक्त, काय आहे नेमकं प्रकरण?

कणकवली येथील मारहाण प्रकरणातून मंत्री नितेश राणे यांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे.

Minister Nitesh Rane
मंत्री नितेश राणे (Minister Nitesh Rane X Handle)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 9:33 PM IST

2 Min Read
सिंधुदुर्ग - कणकवली येथील कार्यकर्ते संतोष परब यांना मारहाण केल्याप्रकरणी मंत्री नितेश राणे यांच्यासह माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश उर्फ गोट्या सावंत, स्वीक सहायक राकेश परब यांना ओरोस येथील जिल्हा न्यायालयानं दोषमुक्त ठरवलं आहे. या प्रकरणात संबंधितांच्या विरोधात मारहाण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

काय आहे प्रकरण? - याबाबत अधिक माहिती अशी की, १८ डिसेंबर २०२१ ला संतोष परब या राजकीय कार्यकर्त्यावर हल्ला झाला होता. त्याप्रकरणी कणकवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात पोलिसांनी तपास करून एकूण ११ संशयितांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल केलं होतं. यामध्ये मंत्री नितेश राणे, संदेश उर्फ गोट्या सावंत, राकेश परब या सिंधुदुर्गातील संशयितांसह सचिन ज्ञानदेव सातपुते, ज्ञानेश्वर उर्फ माउली दिगंबर देवनुरे, धीरज व्यंकट जाधव, करण बाळासाहेब कांबळे, चेतन यशवंत पवार, अनिल शंकर नक्का, करण दत्तू कांबळे, दीपक नामदेव वाघोदे (सर्व रा. पुणे) यांचा समावेश होता. हे दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर या सर्वांच्या विरुद्ध पोलिसांनी तपासात आढळलेला जो काही पुरावा होता, तो या दोषारोपपत्रासोबत सादर केला होता.

दोषमुक्तीचा अर्ज देण्यात आला होता - पहिल्यापासूनच संशयितांच्या वतीनं त्यांच्या वकिलांचं म्हणणं होतं की, या संपूर्ण प्रकरणात त्यांचा काही संबंध नाही. त्यामुळं दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर नितेश राणे, संदेश उर्फ गोट्या सावंत आणि राकेश परब या तीन संशयितांच्या वतीने दोषमुक्तीचा अर्ज देण्यात आला होता. सर्वसाधारणपणे एखादा खटला चालल्यानंतर आरोपीला दोषी किंवा निर्दोष धरले जाते. परंतु, मुळातच पोलिसांनी गोळा केलेला जो काही पुरावा होता, या पुराव्यावर आधारित आरोपींविरुद्ध दोषारोप ठेवला जाऊ शकत नाही. अशा पद्धतीची विनंती संशयितांच्या वतीनं त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली होती. त्या अर्जावर सुनावणी होऊन नितेश राणे, संदेश उर्फ गोट्या सावंत आणि राकेश परब या तीनही संशयितांची या गुन्ह्यातून दोषमुक्तता करण्यात आली.

वकिलांनी काय सांगितलं? - संशयितांचे वकील संग्राम देसाई म्हणाले, "सर्वसाधारणपणे साक्षी पुरावे घेतल्यानंतर एखादी व्यक्ती दोषी किंवा निर्दोष आहे ते ठरले जाते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही नियम घालून दिलेले आहेत, त्यानुसार जर दोषारोपपत्र आहे तसे स्वीकारले, त्यामध्ये असलेली विधाने, त्यामध्ये असलेले जबाब आहे तसे जरी स्वीकारले तरी देखील जर संशयितांविरुद्ध पुरावा होत नसेल तर मग त्याला दोषमुक्त करावे लागते."

तिघांची दोषमुक्तता - कणकवली पोलिसांनी जे दोषारोपपत्र दाखल केले, त्या संपूर्ण दोषारोपपत्रात असलेले कागदपत्र, जबाब किंवा इतर जे कागदपत्र होते, त्या सगळ्या कागदपत्रांचा विचार करून नितेश राणे, संदेश उर्फ गोट्या श्रीधर सावंत, राकेश प्रल्हाद परब या तिघांच्याही विरुद्ध दोषारोप ठेवण्याइतपत देखील नसल्याने कोणताही पुरावा नसल्याने सोमवारी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायधीश क्रमांक एक यांनी त्यांची दोषमुक्तता केली आहे. ॲड. संग्राम देसाई यांच्यासह अविनाश परब, सुहास साटम, जान्हवी दुधवाडकर, संजना देसाई, सौरभ देसाई यांनी युक्तीवाद केला.

