मंत्री नितेश राणेंना एक महिना कारावासाची शिक्षा, काय आहे नेमकं प्रकरण? जाणून घ्या...
सार्वजनिक शांततेचा भंग प्रकरणी मंत्री नितेश राणे यांना दोषी धरून एक महिना कारावास आणि एक लाख रुपये दंड अशी शिक्षाही ठोठावण्यात आली.
Published : April 27, 2026 at 5:19 PM IST
सिंधुदुर्ग: महामार्ग अभियंत्यावर चिखलफेक करून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. मात्र, सार्वजनिक शांततेचा भंग करणं व शांतता भंग करण्यास इतरांना उद्युक्त करणं या कलमाखाली त्यांना दोषी धरून एक महिना कारावास आणि एक लाख रुपये दंड अशी शिक्षाही ठोठावण्यात आली.
...तोपर्यंत शिक्षेला स्थगिती - जिल्हा न्यायाधीश 1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती व्ही. एस. देशमुख यांनी सोमवारी हा निकाल दिला. या प्रकरणातील अन्य 29 संशयित मात्र निर्दोष सुटले आहेत. दरम्यान ,या शिक्षेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाणार असून, तोपर्यंत या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती ॲड. संग्राम देसाई यांनी दिली.
काय आहे नेमकं प्रकरण? - मुंबई - गोवा महामार्ग चौपदरीकरण कामाच्या पाहणीसाठी कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार नितेश राणे यांनी महामार्ग अभियंता प्रकाश शेडेकर यांना बोलावून घेतलं होतं. आमदारांनी बोलावल्यानं पाहणीसाठी कणकवली येथील गडनदी पुलावर दाखल झालेल्या शेडेकर यांच्या अंगावर चिखल ओतण्यात आला होता. तसंच त्यांना बांधून ठेवलं व त्यानंतर चिखलातून चालत नेलं होतं. 4 जुलै 2019 रोजी ही घटना घडली होती.
ओरोस येथील जिल्हा न्यायालयात झाली सुनावणी - या प्रकरणी प्रकाश शेडेकर यांनी पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार, नितेश राणे यांच्यासह अन्य 29 अशा एकूण 30 संशयित आरोपींवर विविध कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याची सुनावणी ओरोस येथील जिल्हा न्यायालयात झाली असून, यातील सरकारी कामात हस्तक्षेप प्रकरणात राणे यांच्यासह अन्य संशयितांची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली असून, सार्वजनिक शांतता भंग केल्याच्या गुन्ह्यात मात्र शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त जिल्हा सरकारी अभियोक्ता रुपेश देसाई यांनी काम पाहिले, तर संशयित आरोपीच्या वतीनं अॅड संग्राम देसाई यांनी काम पाहिलं होतं.
