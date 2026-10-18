सिंधुदुर्गात खळबळ! ओरोसजवळ 20 वर्षीय महाविद्यालयीन तरुणीचा चाकूने वार करून निर्घृण खून, मृतदेह ओहळात फेकला
दामिनी पालव ही हॉटेल मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेत होती. शनिवारी रात्री अंधाराचा फायदा घेत आरोपीनं तिच्यावर चाकूने वार करून तिची हत्या केली.
Published : October 18, 2026 at 8:43 AM IST
सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील ओरोस खुर्दनजीक कडावल-वर्दे गावात शनिवारी (17 ऑक्टोबर) रात्री दामिनी किरण पालव (वय 20, रा. खालची पालववाडी, वर्दे) या महाविद्यालयीन तरुणीचा चाकूने वार करून निर्घृण खून करण्यात आला. आरोपीनं खून केल्यानंतर तरुणीचा मृतदेह जवळील ओहळात टाकला. या घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
दामिनी पालव ही हॉटेल मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेत होती. शनिवारी रात्री अंधाराचा फायदा घेत आरोपीनं तिच्यावर चाकूने वार करून तिची हत्या केली. त्यानंतर तो घटनास्थळावरून फरार झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, आरोपीचा शोध घेण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नाकाबंदी करण्यात आली आहे. आरोपी दुचाकीवरून पळून गेल्याची माहिती समोर आली आहे.
आरोपीच्या शोधासाठी 6 पथकं तैनात :
घटनेनंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर आणि अपर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. ओरोस येथील जिजामाता सर्कलसह प्रमुख नाक्यांवर पोलिसांकडून वाहनांची कसून तपासणी सुरू आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची 6 पथकं तैनात करण्यात आली आहेत. भरवस्तीत घडलेल्या या खुनामुळे आरोपीला शोधण्याचे मोठं आव्हान पोलिसांसमोर उभं राहिलं आहे. हल्ल्यामागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध पथकांकडून सर्व बाजूंनी तपास सुरू आहे.
दरम्यान, दामिनी पालव ही नेहमीप्रमाणे महाविद्यालयातून घरी जात होती. तिचे वडील बाहेर असल्यामुळे तिला नेण्यासाठी आले नव्हते. याच संधीचा फायदा घेत अज्ञात आरोपीनं तिच्यावर चाकूने वार केला. त्यानंतर तिचा मृतदेह रस्त्यालगतच्या ओहोळात फेकून दिल्याचं सांगण्यात येत आहे.
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