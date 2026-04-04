जून 2024 पासून 71 लाख महिला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून ठरल्या अपात्र
छाटणीमुळे सरकारचा वर्षाकाठी सुमारे 12,240 कोटी रुपये खर्च वाचणार असून, आता या योजनेसाठी वार्षिक खर्च साधारण 31,500 कोटी रुपये इतका राहणार आहे.
Published : April 4, 2026 at 4:33 PM IST
मुंबई- विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गाजलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठी छाटणी उघड झालीय. ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्याने तब्बल 68 लाख महिला लाभार्थी अपात्र ठरल्याचे स्पष्ट झालंय. या योजनेत एकूण 2 कोटी 46 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यांना दरमहा 1,500 रुपये मदत दिली जात होती. परिणामी, राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला सुमारे 43,740 कोटी रुपये ताण येत होता. आर्थिक भार वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी मोहीम हाती घेतली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार, 31 मार्च 2026 पर्यंत 1 कोटी 75 लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केले, तर 68 लाख महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. परिणामी, त्या योजनेबाहेर पडल्या आहेत. या छाटणीमुळे सरकारचा वर्षाकाठी सुमारे 12,240 कोटी रुपये खर्च वाचणार असून, आता या योजनेसाठी वार्षिक खर्च साधारण 31,500 कोटी रुपये इतका राहणार आहे.
योजना सुरू झाल्यापासून किती गळती? : 28 जून 2024 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आलीय. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत सुरुवातीला महिलांना लाभ मिळण्यासाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले होते. या योजनेसाठी अर्ज करणारी महिला ही 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील आणि महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक होते. तिच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न साधारणपणे 2.5 लाख रुपयांपर्यंत असावे, तसेच कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाते किंवा सरकारी कर्मचारी नसावा, ही अट होती. अर्जदार महिलेच्या नावावर आधार लिंक असलेले बँक खाते असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. याशिवाय, इतर सरकारी योजनांमधून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभाची एकत्रित मर्यादा 1,500 रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली होती. या सर्व निकषांनुसार पात्र ठरलेल्या महिलांना दरमहा 1,500 रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते.
जानेवारी 2025 मध्ये ही संख्या 2.41 कोटींवर : डिसेंबर 2024 मध्ये या योजनेअंतर्गत 2.46 कोटी लाभार्थींना प्रत्येकी 1,500 रुपये अनुदान मिळत होते. मात्र जानेवारी 2025 मध्ये ही संख्या 2.41 कोटींवर आली. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही संख्या घटण्यामागे एक कारण म्हणजे 65 वर्षांवरील सुमारे 1.5 लाख लाभार्थींना वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे योजनेतून वगळण्यात आले. त्यानंतर ही लाभार्थ्यांची ही संख्या 2.38 कोटीवर आली. संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत (ज्यातही दरमहा 1,500 रुपये अनुदान दिले जाते) सुमारे 2 लाख लाभार्थींनाही या योजनेतून वगळण्यात आले. संजय गांधी निराधार योजना ही विधवा, दिव्यांग, रुग्ण, निराधार आणि घटस्फोटित व्यक्तींसाठी आहे. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींना इतर सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायचा असल्यास एकत्रित आर्थिक लाभाची मर्यादा 1,500 रुपये ठेवण्यात आली आहे.
2025 मध्ये कठोर नियमांची अंमलबजावणी : 2024 मध्ये योजना जाहीर झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर अर्ज स्वीकारले गेले आणि पुरेशी पडताळणी न झाल्यामुळे अनेक अपात्र लाभार्थींनाही पैसे मिळाल्याची कबुली सरकारकडून देण्यात आली होती. त्यामुळे 2025 पासून सरकारने विशेष पडताळणी मोहीम सुरू केली. या अंतर्गत ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले, तसेच आधार, बँक खाते, उत्पन्न, सरकारी नोकरी, इतर योजनांचा लाभ यांची क्रॉस-तपासणी (data verification) सुरू झाली. यामध्ये काही ठिकाणी पुरुष, सरकारी कर्मचारी किंवा दुबार लाभ घेणारे लाभार्थी आढळल्याने त्यांना वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
खात्यांमधील निधीही वळवण्यात येत असल्याचा आरोप : लाडकी बहीण योजनेच्या निधीचा राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत होता. त्यामुळे इतर विभागातील खात्यांमधील निधीही वळवण्यात येत असल्याचा आरोप मंत्र्यांनी केला होता. पण हा निधी सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास या विभागातून वंचित, अनुसूचित जाती जमातींसाठीच वापरला जात असल्याचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलंय.
लाभार्थी महिलांची संख्या 1.75 कोटींवर? : त्यानंतर सर्व पात्र महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया राबवण्यात आली. याबाबत महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले होते की, लाभार्थ्यांची अचूक ओळख पटवून अपात्रांना वगळण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे. राज्य सरकारने 68 लाख खाती ई-केवायसी प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण न केल्यामुळे बंद करण्यात आली असून, त्यामुळे सक्रिय खात्यांची संख्या सुमारे 1.75 कोटींवर आली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
अंतिम मुदत आता 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वाढविली : दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रियेत चुका झालेल्या महिलांसाठी 31 मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत आता 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली असून, ही दुरुस्तीसाठीची अखेरची संधी असेल, असे महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना स्पष्ट केलंय. त्याचबरोबर सरकारी निकषांनुसार ज्या महिला अपात्र आहेत, त्यांनाच आतापर्यंत वगळण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं. सरकार दरमहा या योजनेंतर्गत सुमारे 3,700 कोटी रुपये वितरित करीत असून, प्रत्येक पात्र महिलेला 1,500 रुपये दिले जातात. मात्र सक्रिय खात्यांची संख्या कमी झाल्याने या खर्चात बदल होण्याची शक्यता आहे. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 26,000 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे, तर 2025-26 मध्ये ही तरतूद 36,000 कोटी रुपये होती.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर बोलण्याइतके गणेश नाईक मोठे नाहीत, मंत्री उदय सामंत कडाडले