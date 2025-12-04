तपोवन वृक्षतोडीचा मुद्दा थेट दिल्लीपर्यंत: खासदार भगरेंनी वनमंत्र्यांना केली विनंती
नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. यासाठी तपोवनमधील शेकडो वृक्षांची कत्तल होणार आहे. याविरोधात खासदार भास्कर भगरे यांनी केंद्रीय वनमंत्र्यांना पत्राद्वारे वृक्षतोड थांबण्यासाठी विनंती केली.
Published : December 4, 2025 at 8:46 PM IST
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात साधू ग्राम उभारण्यात येणार असून त्यासाठी शेकडो वृक्ष तोडली जाणार आहेत. प्रस्तावित वृक्षतोड करू नये यासाठी नाशिककरांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार भास्कर भगरे यांनी हा विषय थेट केंद्रीय वनमंत्र्यांपर्यंत नेला असून नाशिककरांचे भावना लक्षात घेऊन वृक्षतोड करू नये, अशी विनंती त्यांनी केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांना केली.
सयाजी शिंदेच्या भूमिकेला अजित पवारांचा पाठिंबा : नाशिकच्या तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडी चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी अलिकडंच तपोवनास भेट दिली होती. शासनानं नाशिककरांच्या भावना लक्षात घेऊन वृक्षतोड करू नये, अशी मागणी करत त्यांनी नाशिककरांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय. सयाजी शिंदे यांच्या या भूमिकेची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समाज माध्यमातून पाठराखण केली. सयाजी शिंदे यांनी घेतलेली भूमिका पर्यावरण हिताची असल्याचं अजित पवार म्हणालेत.
अनेकांचा वृक्षतोडीला पाठिंबा : एकीकडं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तपोवनातील वृक्षतोड विषयावरुन राजकारण न करण्याचा सल्ला दिला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वृक्षतोडीला विरोध करत अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी घेतलेल्या भूमिकेची पाठराखण करुन पर्यावरण संरक्षणाची गरज मांडली. तसंच शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी देखील नाशिककरांच्या भावना लक्षात घेऊन वृक्षतोड करू नये असं, म्हटलं आहे.
काय म्हणाले खासदार भगरे : "नाशिकमध्ये आगामी कुंभमेळ्यात येणाऱ्या साधू, महंतांच्या निवासासाठी झाडं तोडली जाणार आहेत. यास नाशिककरांनी विरोध केला असून त्याविरोधात लढा उभारला आहे. सध्या सर्वत्र निसर्गाचा समतोल बिघडला आहे. कधी भरपूर पाऊस, तर कधी तापमानात मोठी वाढ होते. यामुळं पर्यावरण रक्षणाची गरज आहे. केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी याबाबत सकारात्मक मार्ग काढण्याचं आश्वासन दिलं आहे," असं खासदार भगरे यांनी सांगितलं
वृक्षतोडीवरून राजकारण नको : "सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधूग्राम उभारताना प्रयागच्या 3,500 हेक्टरच्या तुलनेत नाशिकमध्ये 350 एकर ही अत्यल्प जागा आहे. त्यातही तपोवनात दाट झाडी आहेत. मग कुंभ भरणार कुठं? त्यामुळं तोडकाम काम करूनही शक्य तितकी झाडं वाचवली जातील. शक्य तिथं रिप्लांटेशन केलं जाईल. त्यामुळं वृक्ष तोडीवरून राजकारण करू नये," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
झाडे तोडावी लागतील : "तपोवनातील ही जागा साधूग्रामसाठी राखीव आहे. विरोधकांकडून राईचा पर्वत केला जात आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी काही झाडं तोडावी लागतील. त्या बदल्यात पंधरा हजार झाडांच्या लागवडीचं काम सुरू आहे," असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
