सिंहस्थ कुंभमेळा; साधूग्रामसाठी अनेक वृक्षांवर चालणार कुऱ्हाड, 1670 वृक्षांवर मारली फुली, वृक्षप्रेमी आक्रमक

नाशिक तपोवन (Sadhugram in Tapovan) परिसरातील साधूग्रामासाठी 1670 पैकी 40 टक्के झाडं तोडण्याच्या निर्णयामुळं वृक्षप्रेमी आक्रमक झाले आहेत.

वृक्षांवर पिवळ्या रंगाची फुली (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 17, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
नाशिक : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन परिसरात (Sadhugram in Tapovan) बाराशे एकरवर साधूग्राम साकारले जाणार आहे. यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने 54 एकर वरील 1670 वृक्षांवर पिवळ्या रंगाची फुली मारली असून त्यापैकी 40 टक्के वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली जाणार असल्यानं वृक्षप्रेमी आक्रमक झाले आहेत.



40 टक्के वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली जाणार : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरला 2027 मधे सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या अनुषंगाने नाशिकच्या तपोवन परिसरात बाराशे एकर जागेवर साधूग्राम साकारण्यात येणार आहे. याचं काम नाशिक महानगरपालिकेच्या वतीनं करण्यात येत आहे. यासाठी महानगरपालिकेच्या 54 एकरवरील 1670 वृक्षांवर पिवळ्या रंगाची फुली मारली असून त्यापैकी 40 टक्के वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली जाणार आहे. 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी ध्वजारोहण सोहळ्याने अधिकृतरित्या कुंभमेळ्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर देशभरातून साधू महंतांचे आगमन होईल. नाशिकमधे वैष्णव पंथाच्या तीन आखाड्यातील साधू पंचवटी येथील गोदातीरी स्नान करतात. त्यांना राहण्यासाठी साधूग्राममध्ये नियोजन केलं जातं. याच पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने साधूग्रामच्या विकासासाठी राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी आश्रम ते बटुक हनुमान मंदिरापर्यंतच्या परिसरातील वृक्षांची मोजणी केली. त्यात सर्वाधिक बाभूळ वृक्ष आणि झुडूपं असून साधुग्रामसाठी हा भूखंड मोकळा करण्याची गरज असल्यानं झाडांची कत्तल केली जाणार असल्यानं वृक्षप्रेमी आक्रमक झाले आहेत.

प्रतिक्रिया देताना वृक्षप्रेमी (ETV Bharat Reporter)



तर आंदोलन करू : "नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र साधूग्रामच्या जागेसाठी छोट्या वृक्षांसह मोठ्या वृक्षांवर देखील पिवळी फुली मारण्यात आली आहे. हे मोठे वृक्ष तोड्यावर आमचा आक्षेप आहे. असं झाल्यास आम्ही महानगरपालिकेसमोर आंदोलन करू," असं वृक्षप्रेमी रोशन केदार यांनी म्हटलं आहे.

वृक्षांवर पिवळ्या रंगाची फुली (ETV Bharat Reporter)


जुनी वड, पिंपळ, उंबराची झाडं तोडू नये : नाशिकमध्ये याआधी अनेक कुंभमेळे झाले आहेत. मात्र त्यासाठी मोठ्या वृक्षांवर कुऱ्हाड चालवली गेली नाही. आता साधूग्राम साकारण्यासाठी जुनी आणि भव्य वड, चिंच, पिंपळ, उंबर या झाडांवर देखील महानगरपालिकेकडून पिवळी फुली मारण्यात आली आहे. कुंभमेळ्यासाठी आमचा विरोध नाही. मात्र त्यासाठी 100 वर्षापूर्वीची मोठी झाडं तोडण्यात येणार असतील तर आमचा विरोध असेल असं कपिलानदी संवर्धन समितीचे योगेश बर्वे यांनी म्हटलं आहे.

वृक्षांवर पिवळ्या रंगाची फुली (ETV Bharat Reporter)



मोठे वृक्ष तोडणार नाही : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात नाशिकमध्ये येणाऱ्या साधुमहंतांच्या निवारासाठी साधूग्राम उभारण्यासाठी भूखंड मोकळा केला जाईल. यासाठी तपोवन परिसरातील वृक्षांची गणना केली असून बाभूळ तोडली जाणार असली तरी या परिसरातील मोठे वृक्ष तसेच ठेवले जाणार असल्याचं महानगरपालिकेचे उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांनी सांगितलं.

वृक्षांवर पिवळ्या रंगाची फुली (ETV Bharat Reporter)

