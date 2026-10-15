सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला गती; मंत्रोच्चाराच्या घोषात त्र्यंबकेश्वर येथे विधिवत ध्वजस्तंभ पूजन
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्त तीर्थ येथे गुरुवारी ध्वजस्तंभ पूजन करण्यात आले.
Published : October 15, 2026 at 4:51 PM IST
नाशिक - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्त तीर्थ येथे गुरुवारी धार्मिक विधी आणि मंत्रोच्चाराच्या घोषात राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते ध्वजस्तंभ पूजन करण्यात आले. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने त्र्यंबकेश्वर येथे भाविकांच्या गर्दीचे प्रभावी व्यवस्थापन, विविध कामांचे सूक्ष्म नियोजन आणि विकासकामांची निर्धारित वेळेत पूर्तता यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. "राष्ट्रपती महोदयांच्या नियोजित दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवरही संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक तयारी वेळेत पूर्ण करावी," असं पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, भाविकांच्या सोयी-सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आणि विविध विभागांमधील समन्वय या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करून नियोजनानुसार कामांना गती देण्यावर भर दिला जात आहे.
धार्मिक परंपरा आणि श्रद्धेचा संगम असलेल्या या सोहळ्याच्या माध्यमातून सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या अनुषंगाने त्र्यंबकेश्वरमधील नियोजनाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भाविकांना सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि सोयीस्कर वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता यावेळी अधोरेखित करण्यात आली. गंगा आरतीने ध्वजस्तंभ पूजन सोहळ्याची सांगता झाली. यावेळी आखाड्याचे साधू-महंत, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते.
ध्वजस्तंभाची माहिती - ध्वजस्तंभाची उंची 31 फूट आहे. समुद्र मंथनाची संकल्पना ध्वजस्तंभावर साकारण्यात आली आहे. मंथनातून प्राप्त रत्ने ध्वजावर आहेत. खालील भागात श्री गणेशाची प्रतिमा साकारली आहे. सर्वात वरील भागात अमृत कलश धारी गरुडाची प्रतिमा आहे.
त्र्यंबकेश्वरचे अध्यात्मिक महत्त्व - बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले त्र्यंबकेश्वर हे स्थळ हिंदू धर्मातील सर्वात पवित्र तीर्थक्षेत्रांपैकी एक मानले जाते. समुद्रमंथनादरम्यान कलशातून पडलेल्या अमृताच्या थेंबांमुळे या ठिकाणांचा कुंभमेळ्याच्या चार प्रमुख स्थळांमध्ये समावेश करण्यात आला. गोदावरी नदीत स्नान करणे, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घेणे आणि संतांच्या सान्निध्यात राहणे हे पुण्याचे मानले जाते. त्यामुळे दर बारा वर्षांनी सिंहस्थ कुंभामध्ये लाखो भाविक श्रद्धेने पवित्र स्नान करण्यासाठी त्र्यंबकेश्वरमध्ये येत असतात.
अमृतस्नान तारखा -
ध्वजारोहण (आरंभ) : 31 ऑक्टोबर 2026
नगर प्रदक्षिणा : 29 जुलै 2027
पहिले अमृतस्नान (शाही स्नान) : 2 ऑगस्ट 2027
दुसरे अमृतस्नान (शाही स्नान) : 31 ऑगस्ट 2027
तिसरे अमृतस्नान (त्र्यंबकेश्वर) : 12 सप्टेंबर 2027 (कुशावर्त तीर्थ)
महाशिवरात्री स्नान : 27 फेब्रुवारी 2028 (त्र्यंबकेश्वर)
ध्वज अवतरण (सांगता) : 24 जुलै 2028
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