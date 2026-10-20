नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या धर्मध्वजाची पहिली झलक; जाणून घ्या ध्वजावरील धार्मिक चिन्हांचे महत्त्व
नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये 31 ऑक्टोबरला धर्मध्वजारोहणाने सिंहस्थ कुंभमेळ्याची सुरुवात होणार आहे. रामकुंडावर 51 फुटांचा पंचधातूचा धर्मध्वज स्तंभ उभारण्यात येणार आहे. ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी कपिल भास्करांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : October 20, 2026 at 10:31 PM IST
नाशिक : अनादी काळापासून नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा (Simhastha Kumbh Mela) संपन्न होतो. कुंभमेळामध्ये धर्मध्वजाचे अगणित असं महत्त्व आहे. हिंदू संस्कृतीमध्ये अगदी देवी देवतांपासून कपड्यांचे ध्वज फडकवणे याला विशेष महत्त्व दिले आहे. हीच परंपरा आजही कायम आहे. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये 31 ऑक्टोबर रोजी ध्वजारोहण होऊन सिंहस्थ कुंभमेळ्यास सुरूवात होणार आहे. अशात यंदा नाशिक येथील रामकुंड गोदावरीतीरावर फडकवण्यात येणाऱ्या धर्माध्वजाची पहिली झलक 'ईटीव्ही भारत'च्या वाचकांसाठी..
कसा आहे धर्मध्वज स्तंभ : नाशिकच्या रामकुंड येथे उभारण्यात येणार मुख्य धर्मध्वज स्तंभ हा 51 फूट उंच असून तो पंचधातूचा असून त्यावर समुद्रमंथनातून आलेल्या 14 रत्नांचे चिन्ह साकारण्यात आले आहे. तसेच दुसरा धर्मध्वज स्तंभ श्री गंगा गोदावरी माता मंदिर तेथे उभारण्यात येणार असून तो 31 फूट उंच पंचधातूचा आहे. त्यावर देखील समुद्रमंथनातून आलेल्या 14 रत्नांचे चिन्ह यात हलाहल विष (कालकूट), कामधेनु (सुरभी गाय), उच्चैःश्रवा घोडा, ऐरावत हत्ती, कौस्तुभ मणी, कल्पवृक्ष पारिजात, रंभा (अप्सरा), महालक्ष्मी, वारुणी (सुरा/मद्य), चंद्रदेव (चंद्र), धन्वंतरी वैद्य, शार्ङ्ग धनुष्य (हरिधनु), पांचाजन्य शंख, अमृत (अमृतकुंभ) यांचा समावेश आहे अशी माहिती, सिंहस्थ कुंभमेळा पुरोहित संघ समितीचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी दिली.
मुख्य धर्मध्वजाची पहिली बाजू : पंचवटी येथील रामकुंड परिसरात सिंहस्थ कुंभमेळ्यात धर्मध्वज फडकणार आहे. मुख्य धर्मध्वज हा प्रामुख्याने त्रिकोण किंवा आयाकृतीत असतो. यात त्रिकोण स्वर्ग, मृत्यू पाताळ हे त्रिकोणाचे स्वरूप आहे तर आयात हे सिंहस्थाची प्रमुख देवता बृहस्पती यांचे प्रतीक आहे. आयात हा आकार परम पावनी जगतो. धदारक गोदावरीच्या प्रवाहाचे घोतक आहे. म्हणून महाकुंभ पर्व काळाच्या धर्मध्वजाचे विशेषत्वाने आयताकृती असतो. मुख्य धर्म ध्वजावरील सिंह हा शूरत्वाचे प्रतीक आहे. देवगुरू बृहस्पतीचे पवित्र वाहन आहे. सिंहस्थपर्व काळात गोदावरीच्या अमृत स्नानाने देशाच्या व धर्माच्या संसक्षणार्थ आपण देखील सिंह होऊन असा दिव्य संदेश हा सिंह आपल्याला देतो. मुख्य धर्म ध्वजावर दाखवले गेलेले चंद्र आणि सूर्य हे काळाचे प्रतीक आहे. जो वर चंद्र, सूर्य आहे तोवर कुंभमेळा हा सोहळा होतच राहणार आहे याचे प्रतीक आहे. अशी माहिती वेद उपासक भालचंद्र शौचे यांनी दिली.
मुख्य धर्मध्वजाची दुसरी बाजू : मुख्य धर्मध्वज मध्ये जो अमृतकुंभ दाखवलेला आहे तो गोदामातेचे अमरत्वाचे व मुक्तीचे प्रतीक आहे. तसेच श्री आणि ओम हे हिंदू धर्माचे शुभचिन्ह म्हणून दाखवले आहे. ज्यामुळं सकारात्मकता दर्शवते. मुख्य धर्मध्वजाला असणारे रेशीम गोंडे हे सामाजिक एकतेचे संघशक्तीचे बोधक असून घुंगरू आणि घंटा या अंतर्नाद व ब्रह्मनादाचे प्रतीक आहे.
श्री गंगा गोदावरी धर्मध्वजाची पहिली बाजू : श्री गंगा गोदावरी धर्मध्वजामध्ये जो अमृतकुंभ दाखवलेला आहे. तो गोदामातेचे अमरत्वाचे व मुक्तीचे प्रतीक आहे. श्री गंगा गोदावरी धर्मध्वजावर दाखवले गेलेले श्री आणि ओम हे हिंदू धर्माचे शुभचिन्ह म्हणून दाखवले गेले आहे. ज्यामुळं सकारात्मक दर्शवते. ध्वजाला असणारे रेशमी गोंडे हे सामाजिक एकतेचे, संघ शक्तीचे प्रतीक आहे. घुंगरू आणि घंटा या अंतरनाद व ब्रह्मनादाचे प्रतीक आहे.
श्री गंगा गोदावरी धर्मध्वजाची दुसरी बाजू : श्री गंगा गोदावरी धर्मध्वजामध्ये दाखवलेली मगर ही गंगा गोदावरीची मुख्य वाहन आहे. तसेच मगर हे दीर्घआयुचे प्रतीक आहे. तसेच धर्मध्वजावर चंद्र आणि सूर्य हे काळाचे प्रतिक आहे. जो वरचंद्र आणि सूर्य आहे तोवर कुंभमेळा हा सोहळा होतच राहणार आहे याचे प्रतीक आहे.
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