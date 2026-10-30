सिंहस्थ कुंभमेळा ध्वजारोहणाच्या पूर्वसंध्येला धक्कादायक वास्तव! गोदावरीच्या पाण्यात ऑक्सिजन पातळी शून्य, मानवी विष्ठा आणि विषारी रसायनांचा पूर
गोदावरी नदी प्रदुषणाबाबत एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. गोदावरीचे पाणी अस्वच्छ असल्याचं यात नमूद करण्यात आले आहे.
Published : October 30, 2026 at 10:02 PM IST
नाशिक - सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहण पूर्वसंध्येला गोदावरी नदीच्या पाण्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. या पाण्यात ऑक्सिजनची पातळी शून्य असून, जैविकदृष्ट्या नदीची पात्रात केवळ मानवी विष्ठा आणि विषारी रसायनांचा पूर तपोवन संगमावर बीओडी सुरक्षित मर्यादेपेक्षा 28 पटीने जास्त असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. हे पाणी करडे, गढूळ आणि असह्य दुर्गंधीयुक्त असून, लाखो भाविकांच्या जीवाशी थेट खेळ केला जात असल्याचे पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी म्हटलं आहे. तसेच 3 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रशासनाला याबाबत विचारणा केली जाणार असल्याचेही पंडित यांनी म्हटलं आहे.
नाशिकची जीवनदायिनी आणि कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेली पवित्र गोदावरी नदी आता केवळ नावापुरती उरली असून, ती जैविकदृष्ट्या पूर्णपणे ‘मृत’ झाली आहे. ज्या गोदातीरावर शनिवारी कुंभमेळ्याचे पवित्र ध्वजारोहण संपन्न होत आहे आणि जिथे पुढील काळात लाखो भाविक मोक्षप्राप्तीसाठी पवित्र स्नानाला येणार आहेत, त्या गोदावरी नदीचा नैसर्गिक श्वास पूर्णपणे थांबला आहे.
गोदावरी आज जिवंत जलस्रोत राहिलेली नसून, ती विनाप्रक्रिया सोडलेले सांडपाणी, मानवी विष्ठा आणि घातक रासायनिक कचरा वाहून नेणारं एक महाकाय,उघडं गटार बनली आहे, असा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकृत तपासणी अहवालाने या भीषण वास्तवावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मंडळाने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी घेतलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांच्या तपासणीतून समोर आलेले निष्कर्ष अत्यंत भयानक आहेत.
प्राणवायू पूर्णपणे नष्ट - "नाशिक शहरातील तपोवन, दसक आणि टाकळी या तपासणी केलेल्या तिन्ही मुख्य भागांमध्ये पाण्यात विरघळलेला ऑक्सिजन अक्षरशः ‘शून्य’ नोंदवला गेला आहे. विरघळलेला प्राणवायू शून्य होणे हा नदीच्या जैविक मृत्यूचा थेट पुरावा आहे. या विषारी पाण्यात मासे किंवा इतर कोणत्याही जलचराचे जिवंत राहणे अशक्य बनले आहे. गोदावरी आणि कपिला नदीच्या संगमावर (तपोवन) बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड (BOD) तब्बल 85 mg/L आढळली आहे. ही पातळी सुरक्षित मानकांपेक्षा (3 mg/L पेक्षा कमी) 28 पटीने जास्त आहे. संपूर्ण पाणी करडे पडले असून, त्याला प्रचंड दुर्गंधी येत असल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे," असं राजेश पंडित यांनी म्हटलं आहे.
रासायनिक कचऱ्याचे साम्राज्य - तपोवन परिसरात केमिकल ऑक्सिजन डिमांड (COD) तब्बल 196 mg/L आणि दसक परिसरात 140 mg/L इतकी घातक आढळली आहे. हा प्रचंड आकडा सिद्ध करतो की नदीत घातक औद्योगिक रसायने आणि विषारी घटक थेट मिसळले जात आहेत.
पाण्यात थेट मानवी विष्ठा - पाण्यात फिकल कॉलिफॉर्मचे (Faecal Coliform) प्रमाण 70 MPN/100ml आणि टोटल कॉलिफॉर् 280 MPN/100ml इतके भयंकर आढळले आहे. यावरून स्पष्ट होते की शहराचे प्रक्रिया न केलेले विष्ठायुक्त मलमूत्र थेट पवित्र गोदावरीच्या पात्रात ओतले जात आहे. याशिवाय अमोनिकल नायट्रोजन (4.35 mg/L) आणि टी.के.एन. (10.08 mg/L) यांचे प्रमाणही धोकादायक पातळीवर आहे.
श्रद्धेच्या नावाखाली भाविकांचे आरोग्य पणाला - 31 ऑक्टोबर रोजी कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणाने धार्मिक उत्सवाची नांदी होत असताना, प्रत्यक्षात गोदावरीचे पाणी स्नानासाठीही अत्यंत घातक आणि रोगट बनले आहे. ई-कोलाय (E. Coli) आणि फिकल कॉलिफॉर्मयुक्त, दुर्गंधीयुक्त पाण्यात उतरणाऱ्या भाविकांना त्वचेचे गंभीर विकार, टायफॉइड, कॉलरा, गॅस्ट्रो आणि यकृताचे संसर्गजन्य आजार होण्याचा तीव्र धोका निर्माण झाला आहे.
3 नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयात जाब विचारणार - "कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही महापालिका आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा गोदावरीत जाणारे सांडपाणी रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. कुंभमेळ्याच्या केवळ भव्यदिव्य आयोजनाचे देखावे उभे करणाऱ्या प्रशासनाला पवित्र नदीच्या अस्तित्वाची कोणतीही जाण उरलेली नाही. गोदावरी नदी
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