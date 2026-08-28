2015 चा कुंभमेळा कॅमेऱ्यातून पुन्हा जिवंत; नाशिकमध्ये तीन दिवस छायाचित्र प्रदर्शन
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे दर 12 वर्षांनी सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. यंदा ऑक्टोबर 2026 पासून सिंहस्थ कुंभमेळ्याला सुरुवात होणार आहे.
Published : August 28, 2026 at 6:22 PM IST
नाशिक : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर इथं 2015 साली झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आठवणींना उजाळा देणारं ‘सिंहस्थ संस्कृती’ हे छायाचित्र प्रदर्शन नाशिकमध्ये भरवण्यात आलं आहे. नाशिक प्रेस फोटोग्राफर असोसिएशन आणि रोटरी क्लब ऑफ नाईस हिल्स यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित करण्यात आलेलं हे प्रदर्शन 28, 29 आणि 30 ऑगस्ट रोजी नाशिककरांना पाहता येणार आहे.
साधू-महंतांच्या विविध छटा : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे दर 12 वर्षांनी सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. यंदा ऑक्टोबर 2026 पासून सिंहस्थ कुंभमेळ्याला सुरुवात होणार आहे. त्यानिमित्त शासनाकडून नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर 2015 मधील सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील विविध क्षण छायाचित्रांच्या माध्यमातून या प्रदर्शनात मांडण्यात आले आहेत. नाशिकच्या प्रेस फोटोग्राफरांनी टिपलेल्या छायाचित्रांमध्ये साधू-महंतांच्या विविध छटा, धार्मिक विधी आणि कुंभमेळ्यातील श्रद्धा-परंपरेचे दर्शन घडते.
नाशिक हे धार्मिक आणि आध्यात्मिक शहर म्हणून ओळखलं जातं. दर 12 वर्षांनी होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा हा आस्था, परंपरा आणि संस्कृतीचे दर्शन घडवणारा महत्त्वाचा सोहळा आहे. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून 2015 मधील कुंभमेळ्याच्या आठवणी पुन्हा अनुभवता येणार असल्याची माहिती छायाचित्रकार पंकज चांडोले यांनी दिली.
सिंहस्थ कुंभमेळा 2026-28 : महत्त्वाच्या तारखा आणि शाही स्नानाचे वेळापत्रक
- कुंभमेळा प्रारंभ (ध्वजारोहण) : 31 ऑक्टोबर 2026, रामकुंड, नाशिक
- पहिले अमृत/शाही स्नान : 2 ऑगस्ट 2027, सोमवती अमावस्या
- दुसरे अमृत/शाही स्नान : 31 ऑगस्ट 2027, श्रावण अमावस्या
- तिसरे अमृत स्नान :
11 सप्टेंबर 2027 - नाशिक, रामकुंड येथे वैष्णव साधूंसाठी
12 सप्टेंबर 2027 - त्र्यंबकेश्वर, कुशावर्त कुंड येथे शैव साधूंसाठी
- कुंभमेळा समाप्ती (ध्वज अवतरण) : 24 जुलै 2028
पर्वस्नान : सिंहस्थ पर्वकाळातील सर्व एकादशी, पौर्णिमा, अमावस्या तसेच वैधृती आणि व्यतिपात योगाचे दिवस भाविकांसाठी तीर्थस्नान आणि दर्शन पर्व म्हणून महत्त्वाचे असतील. 2027 मध्ये नाशिक इथं तीन प्रमुख पर्वण्यांव्यतिरिक्त पर्वस्नानाचे 44 मुहूर्त, तर त्र्यंबकेश्वर इथं 53 मुहूर्त असतील.