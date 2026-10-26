नाशिक : त्र्यंबकेश्वला सिंहस्थ कुंभमेळा ध्वजारोहणाच्या पार्श्वभूमीवर माकडांची धरपकड सुरू, 35 माकडं पिंजऱ्यात!
सिंहस्थ कुंभमेळा ध्वजारोहण सोहळ्याच्या पूजा विधीच्यावेळी माकडांचा व्यत्यय टाळण्यासाठी वन विभागानं माकडांची धरपकड सुरू केली.
Published : October 26, 2026 at 3:25 PM IST
नाशिक - त्र्यंबकेश्वरमध्ये 31 ऑक्टोबरला दुपारी 12 वाजून 2 मिनिटांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण होत आहे. या सोहळ्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उपस्थित राहणार असून, या सोहळ्यात पूजा विधीच्या वेळी माकडांचा व्यत्यय टाळण्यासाठी वन विभागानं माकडांची धरपकड सुरू केली. आतापर्यंत 35 लालमुखी माकडांना पिंजऱ्यात कैद करण्यात आलं आहे.
वन विभागानं माकडांची धरपकड सुरू केली - बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये दीड वर्षात 512 जणांना माकडानं चावा घेतल्याची नोंद त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका रुग्णालयात करण्यात आली आहे. अशात त्र्यंबकेश्वर येथे 31 ऑक्टोबरला सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं ध्वजारोहण होत आहे. यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह अनेक मंत्री, साधू -महंत उपस्थित राहणार आहेत. सोहळ्यात पूजा विधीच्या वेळी माकडांचा व्यत्यय टाळण्यासाठी वन विभागानं माकडांची धरपकड सुरू केली असून, आतापर्यंत 35 लालमुखी माकडांना पिंजऱ्यात कैद करण्यात आलं आहे.
"हे रेस्क्यू ऑपरेशन ब्रह्मगिरी पर्वत पायथा, कुशावर्त तीर्थ,परिसर मेन रोड, गणेश मंदिर नामदेव भवन, कृष्णा मंदिर या परिसरात राबवण्यात येत आहे. 29 ऑक्टोबरपर्यंत हे रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू राहणार आहे," अशी माहिती वन विभागाचे अधिकारी शेखर देवकर यांनी दिली.
पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येईल - "त्र्यंबकेश्वरमध्ये माकडांचा उपद्रव वाढला आहे. आतापर्यंत शेकडो भाविकांना माकडांनी चावा घेतल्याची नोंद आहे. त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद आणि नगरसेवकांनी उपद्रवी माकडांचा बंदोबस्त करावा, अशी लेखी स्वरूपात मागणी आमच्याकडे केली होती. तसेच 31 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत ध्वजारोहण सोहळा होत असून, पूजा विधीच्यावेळी माकडांचा व्यत्यय होऊ नये यासाठी माकडांचं रेस्क्यू केलं जात आहे. यासाठी 15 वनरक्षक आणि स्वयंसेवकांची टीम तयार करण्यात आली असून, आतापर्यंत 35 माकडांना शास्त्रीय पद्धतीने पिंजऱ्यात रेस्क्यू करण्यात आलं आहे. ध्वजारोहण सोहळा आटोपल्यानंतर त्यांना पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात सोडलं जाईल," अशी माहिती वनविभागाचे अधिकारी शेखर देवकर यांनी दिली.
माकडांना खाऊ घालणे गुन्हा - "माकडांना भूतदया दाखवून खाऊ घालू नये. यामुळं त्यांच्या नैसर्गिक वर्तणुकीत बदल होतो आणि त्यांचा स्वभाव आक्रमक होतो. भारतीय वन्यजीव कायद्यांतर्गत वन्य प्राण्यांना खायला देणं हा गुन्हा ठरतो. त्यामुळे त्र्यंबकेश्वर परिसरात भाविकांनी माकडांना खाद्यपदार्थ खायला देऊ नये," असं आवाहन वनाधिकारी शेखर देवकर यांनी केलं.
माकडांनी चावा घेतलेल्या जखमींची संख्या
वर्ष - जखमी
2022-23 - 121
2023-24 - 367
2023-25 - 453
2024-26 - 512