नाशिकमध्ये राष्ट्रपतींच्या हस्ते, तर त्र्यंबकेश्वरला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं ध्वजारोहण
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नाशिकमधील पंचवटी रामकुंड तीर्थावर, तर त्र्यंबकेश्वर कुशावर्त येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं ध्वजारोहण संपन्न झालं.
Published : October 31, 2026 at 3:37 PM IST
नाशिक - त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत असून, शनिवारी दुपारी 12 वाजून 2 मिनिटांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते नाशिकमधील पंचवटी रामकुंड तीर्थावर, तर त्र्यंबकेश्वर कुशावर्त येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि श्रुगेरी पिठाचे शंकराचार्य विधुशेखर भारती यांच्या हस्ते सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं ध्वजारोहण संपन्न झालं. यावेळी साधू-महंत, राज्याचे मंत्री, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा 31 ऑक्टोबरपासून सुरू झाला आहे. शनिवारी दुपारी 12 वाजून 2 मिनिटांनी गुरू ग्रहाचा सिंह राशीत प्रवेश झाल्यापासून सिंहस्थ सुरू झाला. राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या हस्ते पंचवटी रामकुंड तीर्थावर, तर त्र्यंबकेश्वर कुशावर्त येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि श्रुगेरी पिठाचे शंकराचार्य विधुशेखर भारती यांच्या हस्ते सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं ध्वजारोहण संपन्न झालं.
यावेळी आखाड्याचे साधू-महंत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री गिरीश महाजन, छगन भुजबळ, दादा भुसे, नितेश राणे, नरहरी झिरवळ यांच्यासह खासदार, आमदार, नगरसेवक उपस्थित होते.
नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळा ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी राष्ट्रपती मुर्मू यांचं रामकुंड परिसरात 11 वाजून 40 मिनिटांनी आगमन झालं. याठिकाणी गोदा पूजनात त्यांनी सहभाग घेतला. त्यानंतर गोदावरी नदीचं पूजन करण्यात आलं. नंतर ध्वजस्तंभाचं पूजन करण्यात आलं. त्यानंतर 12 वाजून 2 मिनिटांनी ध्वजारोहण सोहळा पार पडला.