ETV Bharat / state

सिंहस्थ कुंभमेळा : त्र्यंबकेश्वरमधील कुशावर्तात सतत मिळणार निर्मळ पाणी, प्रशासनाकडून खास सुविधा!

कुंभमेळ्यात त्र्यंबकेश्वर येथील प्राचीन कुशावर्त तीर्थात स्नान करण्याचे विशेष महत्त्व आहे.

Simhastha Kumbh Mela: Clean water will be continuously available at Kushavarta Kund in Trimbakeshwar
त्र्यंबकेश्वरमधील कुशावर्तात सतत मिळणार निर्मळ पाणी, प्रशासनाकडून खास सुविधा! (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 20, 2025 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात पवित्र स्नानाला विशेष महत्त्व आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण यांच्या मार्गदर्शन तत्त्वानुसार पाण्याची गुणवत्ता सातत्यानं टिकवण्यासाठी त्र्यंबकेश्वर येथील प्राचीन कुशावर्त कुंड अवघ्या तीन तासांत स्वच्छ करणारी यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कुशावर्त कुंड शुद्धीकरण प्रकल्प एक खाजगी कंपनीच्या सीएसआर निधीतून उभारण्यात येणार असून त्याची देखभाल देखील पुढील पंचवीस वर्षे केली जाणार आहे. त्यामुळं यंदा कुंभमेळ्यापूर्वीच कुशावर्त तीर्थातील पाणी वर्षभर कायम स्वच्छ राहू शकणार असल्यामुळं भाविकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळा : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर इथं 2027 मध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. या काळात वर्षभर भाविकांची नाशिकसह त्र्यंबकेश्वरला मोठी गर्दी होणार आहे. कुंभमेळ्यात त्र्यंबकेश्वर येथील प्राचीन कुशावर्त तीर्थात स्नान करण्याचे विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळं दरवेळी कुंभमेळ्यात त्र्यंबकेश्वरला गर्दीच्या काळात कुशावर्त तीर्थातील पाण्याची गुणवत्ता झपाट्यांना खराब होते. त्यामुळं आरोग्याचा प्रश्न देखील निर्माण होऊ शकतो. यादृष्टीने विद्यमान 100 घनमीटर प्रति तास अर्थात ताशी एक लाख लीटर ऐवजी प्रास्तावित 300 घनमीटर प्रति तास अर्थात ताशी तीन लाख लीटर क्षमतेच्या उपचार संयंत्राचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळं कुंभमेळा पूर्वीच संपूर्ण कुंड आता नऊ तासांऐवजी अवघ्या तीन तासांत स्वच्छ करणं शक्य होणार आहे.

स्वच्छ व निर्मळ पाणी मिळणार : "आता कुशावर्त तीर्थावर स्वच्छ व शुद्ध पाणी उपलब्ध होणार आहे. कुंभमेळ्यात एकाच वेळी हजारो भाविक स्नान करीत असल्यामुळं ते पाणी अशुद्ध होऊन आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या दृष्टीनं हे नियोजन करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे एका खाजगी कंपनीच्या सीएसआर निधीतून हा प्रकल्प उभारण्यात येणारा असून त्याची देखभालही ही कंपनी पुढील दोन कुंभमेळे अर्थात 25 वर्षे बघणार आहे. त्यामुळं पुढील पंचवीस वर्षे भाविकांना कुशावर्त तीर्थात निर्मळ आणि स्वच्छ पाणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे," असं कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितलं.


कुशावर्त तीर्थाचं महत्त्व : "त्र्यंबकेश्वरमधील कुशावर्त कुंड हे नाशिक जिल्ह्यातील अत्यंत पवित्र आणि धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचं स्थळ आहेत. त्र्यंबकेश्वर मंदिरापासून कुशावर्त कुंड हे 100 मीटर अंतरावर आहे.पौराणिक कथेनुसार, महर्षी गौतम यांच्या यज्ञामुळं गंगा (गोदावरी) या ठिकाणी प्रकट झाली. या कुंडात स्नान केल्यानं सर्व पापं नष्ट होतात आणि मोक्षाची प्राप्ती होते, अशी भाविकांची मान्यता आहे. कुशावर्त कुंड हे त्र्यंबकेश्वर तीर्थयात्रेचा एक अविभाज्य भाग आहे. 12 वर्षांनी कुंभमेळा भरतो आणि त्यावेळी कुशावर्त कुंडात स्नानाला विशेष महत्त्व असल्यानं प्रत्येक भाविक या कुशावर्त तीर्थात स्नान करतो. कुशावर्त कुंडात स्नान केल्यावर पुढं त्र्यंबकेश्वर मंदिरात जाऊन शिवलिंगाचे दर्शन घेणं शुभ मानलं जातं.



हेही वाचा :

  1. तीन अपत्यानंतरही खासगी अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांचं कुटुंबीय अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र : मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
  2. 'तू मेरी मै तेरा...' चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात, 'सात समंदर पार' गाण्याच्या रिमिक्सबद्दल 'धर्मा प्रोडक्शन'सह बादशाहला हायकोर्टाची नोटीस
  3. राज्यातील 23 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी आज मतदान, तर उद्या लागणाऱ्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष

TAGGED:

नाशिक
सिंहस्थ कुंभमेळा
कुशावर्त कुंड
त्र्यंबकेश्वर
SIMHASTHA KUMBH MELA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.