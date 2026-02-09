ETV Bharat / state

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात भोंदू बाबांना बसणार लगाम, साधूंना ओळखपत्र अनिवार्य

नाशिकमध्ये होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या (Simhastha Kumbh Mela 2027) पार्श्वभूमीवर साधू-महंतांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Simhastha Kumbh Mela
सिंहस्थ कुंभमेळा (ETV Bharat Reporter)
February 9, 2026

नाशिक : त्र्यंबकेश्वरमध्ये 2027 मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात (Simhastha Kumbh Mela 2027) येणाऱ्या प्रत्येक साधू आणि महंतांना आखाड्यांकडून देण्यात येणारे ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. गर्दीचा फायदा घेऊन बनावट भोंदूबाबा बनून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी त्र्यंबकेश्वर येथील साधू महंतांनी हा निर्णय घेतला आहे.


साधू महंतांसाठी ओळखपत्र बंधनकारक : नाशिकमध्ये तीन तर त्रंबकेश्वरमध्ये शैव पंथाचे दहा आखाडे अमृत स्नानासाठी येतात. या काळात हजारो साधू-महंत वास्तव्यास असतात. अशात याकाळात गर्दीचा फायदा घेऊन साधूंच्या वेशभूषेत काही समाजकंटक आणि बनावट व्यक्ती कुंभमेळ्यात प्रवेश करत गैरप्रकार घडवून आणतात. यामुळं त्र्यंबकेश्वर येथील 10 प्रमुख आखाड्यांनी सर्व साधू महंतांसाठी ओळखपत्र बंधनकारक केलं आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळा (ETV Bharat Reporter)



प्रयागराजच्या धर्तीवर निर्णय : साधू महंतांना देण्यात येणाऱ्या ओळखपत्रावर साधूचं नाव, मोबाईल क्रमांक तसंच कोणत्या आखाड्याशी ते संबंधित आहेत अशी सर्व माहिती राहील. हे ओळखपत्र आखाड्यांच्यावतीनं देण्यात येईल. ओळखपत्र देण्यापूर्वी संबंधित साधूंच्या माहितीची आखाड्याद्वारे पडताळणी केली जाणार आहे. प्रयागराजप्रमाणे नाशिकमध्येही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती, आखाडा परिषदेचे महामंत्री महंत हिरीगिरी महाराज यांनी दिली.



भाविकांची फसवणूक टाळण्यास मदत होईल : ओळखपत्रामुळं खऱ्या साधूंची ओळख पटणं सोपं होईल. 31 ऑक्टोबर 2026 मध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे कुंभमेळा ध्वजारोहण होणार असून त्यापूर्वीच साधू महंतांना ओळखपत्राचं नियोजन पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. यामुळं धार्मिकच नव्हे तर सुरक्षेच्या दृष्टीनंही प्रशासनाला नियोजनास मदत होणार आहे. तसंच यामुळं भाविकांची फसवणूक टाळण्यास मदत होणार असं श्री पंचायती आनंद आखाड्याचे सचिव महंत शंकरानंद सरस्वती यांनी सांगितलं.



4 ते 5 लाख साधू-महंत येणार : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात आखाडा प्रमुख यांच्यासह सुमारे 4 ते 5 लाख साधू-महंत येणार असल्याचा अंदाज आहे. यासाठी नाशिकच्या तपोवन भागात 500 एकर तर त्र्यंबकेश्वरमध्ये 212 एकर क्षेत्रावर साधुग्राम उभारण्याचं नियोजन आहे, ज्यात साधूंसाठी निवासाची व्यवस्था असेल. तसंच या ठिकाणी रस्ते, पूल, सार्वजनिक वाहतूक, स्वच्छता आणि आरोग्य सेवेवर भर दिला जात आहे.


कुंभमेळा महत्त्व : भारतात नाशिक (त्र्यंबकेश्वर), प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार या चार वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्री पूर्ण कुंभमेळा भरतो. कुंभमेळा हा धार्मिक उत्सव असून यासाठी कोणालाही औपचारिक निमंत्रण दिलं जात नाही, असं असूनही भाविक या सोहळ्याला करोडोंच्या संख्येत सहभागी होतात. या कुंभमेळ्यात शाही स्नानाला विशेष महत्व आहे. यावेळी नदीमध्ये स्नान करून सूर्याला अर्घ्य देत, नदीची पूजा केली जाते. यावेळी साधू महंत वेगवेगळ्या आखाड्यातून मिरवणूक काढून येत नदीत शाही स्नान करतात. यावेळी साधु-महांतांना सर्व प्रथम शाही स्नान कारण्याचा मान दिला जातो. सिंह राशीमध्ये जेव्हा गुरु येतो, त्यावेळी नाशिकचे सिहस्थ कुंभ स्नान होते. यंदा 31 ऑक्टोबर 2026 ला दुपारी 12.02 वाजता सिंह राशीमध्ये गुरूचं आगमन होत आहे. त्यामुळं 2027 च्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरचे पाहिले पर्वणी स्नान आहे. 1956 साली याच पद्धतीचा त्रिखंड कुंभमेळा आला होता, त्यामुळं यंदाच्या कुंभमेळ्याला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून नाशिक आणि त्रंबकेश्वर येथे सिहस्थ कुंभमेळा भरत असतो. त्यात नाशिकला वैष्णवाचे स्नान होते तर त्र्यंबकेश्वरला शैव लोकांचे स्नान होते अशी माहिती, नाशिक पुरोहित संघाचे समन्वयक प्रतीक शुक्ल यांनी दिली.


