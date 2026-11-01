सिंहस्थ कुंभमेळा सुरू असताना 12 वर्षानी उघडले श्री सिंहस्थ गंगा गोदावरी मंदिराचे दार; काय आहे आख्यायिका?
सिंहस्थ कुंभमेळा पर्व सुरू झाल्यानंतर 12 वर्षांनी श्री सिंहस्थ गंगा गोदावरी मंदिराचे दार शनिवारी दुपारी 12 वाजता उघडले. या मंदिराची काय आख्यायिका आहे, जाणून घ्या.
Published : November 1, 2026 at 7:39 AM IST
नाशिक- नाशिक परिसरात शेकडो पुरातन मंदिरे आहेत. यातील एक रामकुंड परिसरात असलेले सिंहस्थ श्री गंगा गोदावरी मंदिर हे मंदिर सिंहस्थ कुंभमेळा सुरू झाल्यावर दर 12 वर्षांनी उघडते. केवळ कुंभमेळा काळात भाविकांना मंदिरात दर्शन घेता येते. कुंभपर्व संपल्यानंतर पुन्हा ते मंदिराचे दरवाजे बंद केले जातात. पुरात दरवर्षी हे मंदिर पाण्यात असते. असे असले तरीही मंदिरातील मूर्ती व्यवस्थित आहेत.
प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नाशिक शहरामध्ये अनेक लहान-मोठी मंदिर आहेत. यात पंचवटी रामकुंड परिसरातील सिंहस्थ श्री गंगा गोदावरी मंदिर विशेष महत्त्व आहे. हे मंदिर केवळ सिंहस्थ कुंभमेळा काळामध्येच उघडले जाते. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा ध्वजारोहण 31 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12 वाजून 2 मिनीटांनी संपन्न होताच या मंदिराचे दरवाजे उघडण्यात येऊन हे मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी खुले करण्यात आलं.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण होताच सिंहस्थ श्री गंगा गोदावरी मंदिर साधू-महंतांच्या हस्ते जलाभिषेक करून भाविकांसाठी खुले करण्यात आलं. सुमारे 700 वर्षांची परंपरा लाभलेले भारतातील हे गंगा गोदावरीचे एकमेव मंदिर मानले जाते. रामकुंडाच्या उत्तरेस हे मंदिर असून गंगा आणि गोदावरीच्या मूर्तीस्थित असलेले हे दगडी मंदिर आहे. यात गौतम ऋषी, गंगा आणि गोदावरी यांच्या मूर्ती आहेत. पूर्वी गौतम ऋषींची मूर्ती उघड्यावर होती. तेव्हा 1775 साली गोपिकाबाईंनी या ठिकाणी सभा मंडप उभारून दिल्यानं मूर्तींचे संरक्षण केले होते. हे मंदिर वर्षातून गंगा दशहरा आणि त्रिपुरी पौर्णिमा या दोन दिवशी पहाटे पाच वाजता पूजा-अर्चा आणि उत्सवासाठी मंदिर उघडून रात्री 12 वाजता बंद केलं जातं.
काय आहे मंदिराची आख्यायिका- मंदिराचे पुजारी तेजस जोशी यांनी मंदिराबाबतची आख्यायिका सांगितली. श्री क्षेत्र त्रंबकेश्वर येथे गौतमऋषीं आश्रमात तप करत असताना तप पूर्ण होवू नये, म्हणून इंद्रदेवानं मायेची गाय ऋषींकडे पाठवली. ती त्रास देत असे. महर्षी यांनी दर्भाची काडी फेकून मारली आणि गाय मृत्यू पावली. तेव्हा बाकी ऋषींनी पाप मुक्त होण्यासाठी कशीला जावे लागेल असे सांगितलं. परंतु गौतम ऋषीं तेथेच तप करू लागले, परिणामी ब्राह्मगिरीवर श्री शिव शंकर प्रसन्न झाले. ऋषींनी गंगेला मागितल्यानंतर देव तथास्तु म्हणाले. परंतु गंगा खाली येण्यास तयार होईना. गंगा म्हणाली मी पृथ्वीवर आले तर मानव त्यांचे पाप माझ्यामध्ये येऊन टाकतील. त्यामुळे माझे पावित्र्य नाहीसे होईल. शंकर भगवान यांनी गंगेला वर दिला. गुरुग्रह सिंहराशीत येईल त्यावेळी महापर्व असेल. विश्वातील सर्व संत-महंत या स्थानावर शाही स्नान करतील. त्यामुळे तुझे पावित्र्य कायम राहील. तेव्हाच गंगा शिवांच्या जटेमधून खाली उतरली. त्यामुळे गौतमी गंगा नाव मिळाले. पुढे ती नाशिकमध्ये येवून दक्षिण वाहिनी झाली. श्रीरामानं दशरथाचा अंत्यविधी जेथे केला तेथील गंगा प्रवाहला रामकुंड म्हणतात. त्यावेळी प्रत्यक्ष गोदावरी प्रगट झाली. त्यामुळे मंदिर 12 वर्षाने उघडते. त्यावेळी भागीरथी भेटण्यासाठी आली, अशी आख्यायिका मंदिराचे पुजारी तेजस जोशी यांनी सांगितली.
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