नाशिकमध्ये नवरात्रीत चंदेरी धूम..! चांदीच्या दांडियांचा नवा ट्रेंड, जाणून घ्या किंमत
नाशिकमध्ये यंदाच्या नवरात्रोत्सवात पारंपरिक लाकडी दांडियांच्या ऐवजी ग्राहकांच्या बजेटनुसार अडीच हजारांपासून ते नऊ हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध असलेल्या '92 टक्के शुद्ध चांदीच्या दांडियांचा' ट्रेंड हिट ठरतोय.
Published : October 8, 2026 at 6:10 PM IST
नाशिक : यंदाच्या नवरात्रोत्सवात गरब्याच्या कार्यक्रमांमध्ये चांदीच्या दांडियांचा नवा ट्रेंड दिसून येणार आहे. एरवी लाकडी, रंगीबेरंगी किंवा ऍक्रेलिक दांडियांच्या तालावर ठेका धरणाऱ्या तरुणाईसाठी सराफ बाजारात 92 टक्के शुद्ध चांदीच्या दांडिया उपलब्ध झाल्या असून, या दांडियांना ग्राहकांकडून मोठी पसंती मिळत आहे.
मुंबई आणि पुणे या शहरांपाठोपाठ नाशिकमध्येही नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. येथे ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या मंडळांकडून गरबा आणि दांडियाचं आयोजन केलं जातं. या काळात तरुणाईसोबतच महिलांचाही उत्साह ओसंडून वाहतो. अशातच गरब्याच्या तालावर थिरकणाऱ्या तरुणाईला यंदा या नव्या चंदेरी ट्रेंडने भुरळ घातली आहे. एरवी लाकडी, रंगीबेरंगी दांडियांच्या तालावर ठेका धरणाऱ्या तरुणाईसाठी सराफांनी बाजारात 92 टक्के शुद्ध आणि सुंदर कलाकुसर केलेल्या चांदीच्या दांडिया आणल्या आहेत. नाशिक शहर हे शुद्ध चांदीच्या भांड्यांच्या निर्मितीसाठी देशभर प्रसिद्ध आहे. येथील कारागिरांच्या कल्पनेतून साकारलेला हा नवा ट्रेंड सर्वसामान्यांनाही परवडणारा आहे. त्यामुळे नवरात्रोत्सवाचा वाढता उत्साह आणि त्याला लाभलेली चांदीच्या दांडियांची जोड, यामुळे यंदाच्या दांडिया कार्यक्रमांची रंगत खऱ्या अर्थानं वाढणार आहे.
नक्षीकाम केलेल्या चांदीच्या दांडियांना मागणी
"चांदीच्या दांडिया खरेदी करण्यासाठी तरुणाईकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आमच्याकडे वेगवेगळ्या आकारांनुसार चांदीच्या टिपऱ्या उपलब्ध आहेत, ज्यांवर आकर्षक नक्षीकाम करण्यात आलं आहे. या दांडिया अडीच हजारांपासून ते नऊ हजार रुपयांपर्यंतच्या किमतीत उपलब्ध आहेत", अशी माहिती सराफ दुकानाच्या व्यवस्थापक कावेरी बस्ते यांनी दिली आहे.
"दरवर्षी आम्ही नवरात्रोत्सवाची आतुरतेने वाट बघत असतो. आम्ही मैत्रिणी एकत्र येत शहरातील वेगवेगळ्या मंडळांमध्ये जाऊन दांडिया खेळण्याचा आनंद घेतो. यंदा आम्ही चांदीच्या दांडिया घेऊन हा आनंद अधिक द्विगुणित करण्याचा विचार केला. यासाठी आम्ही पैसेही साठवले होते. आज आम्ही सराफ बाजारात आलो असता, येथे वेगवेगळ्या नक्षीकाम केलेल्या चांदीच्या दांडिया बघायला मिळाल्या. यातील दोन जोड्या दांडिया मी खरेदी केल्या असून, याचा मला खूप आनंद होत आहे", असं दांडियाप्रेमी मोना सोनी यांनी सांगितलं.
कशा आहेत दांडिया?
• लाकडी दांडियावर चांदीचा पत्रा चढवून त्यावर सुबक कलाकुसर केली जाते.
• बाजारात एरवी चांदी वजनानुसार विकली जाते; मात्र या दांडिया 6, 9 आणि 12 इंच अशा लांबीनुसार विकल्या जात आहेत.
• ग्राहकांच्या बजेटनुसार अडीच हजारांपासून ते नऊ हजार रुपयांपर्यंत या दांडिया उपलब्ध आहेत.
• चांदीच्या दांडिया वजनानं अत्यंत हलक्या असून, त्यांची चमक सर्वांचं लक्ष वेधून घेतं.
• नवरात्रोत्सव संपल्यानंतर घरात अथवा देवघरात पूजेसाठीही त्यांचा वापर करता येतो.
• आपल्या प्रियजनांना एक 'रॉयल' भेट देण्यासाठी चांदीच्या दांडिया हा एक उत्तम पर्याय ठरत आहे.
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