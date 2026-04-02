राज्यात राजकीय ‘भूकंपा’चे संकेत? संजय राऊत यांचा दावा; आमदारांच्या फुटीची चर्चा रंगली
सध्या हे आमदार 'वेट अँड वॉच'च्या भूमिकेत असल्याचं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
Published : April 2, 2026 at 4:07 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्राच्या राजकारणात पडद्यामागे काही मोठ्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. शिवसेना (उबाठा ) खासदार संजय राऊत यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केलेल्या विधानांमुळे या चर्चेला अधिकच बळ मिळालं. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील काही आमदार भविष्यात भाजपाकडे वळू शकतात, असा दावा त्यांनी केला.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. संजय राऊत यांच्या दाव्यामुळे सुनेत्रा पवारांच्या दिल्ली दौऱ्याकडे अनेकांचे लक्ष वेधले गेले आहे. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी होणाऱ्या त्यांच्या संभाव्य भेटींमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांबाबत नव्या शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत घडामोडींवर भाष्य करताना, “पक्ष स्वतंत्र आहे आणि नेतृत्व सुनेत्रा पवारांकडे आहे. मात्र बदलत्या राजकीय परिस्थितीत पूर्वीचे सहकारी त्यांच्यासोबत राहतीलच, असं नाही,” असं नमूद केलं.
पत्रातील तपशील आणि बॅनर वादामुळे राष्ट्रवादीत अस्वस्थतेची चिन्हे - काही दिवसांपूर्वी सुनेत्रा पवार यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रात सुनिल तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या पदाचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळेही राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत मतभेद आहेत का? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्याचबरोबर यामुळे तटकरे आणि पटेल यांचे समर्थकही नाराज असल्याचं बोललं जात होतं. सुनेत्रा पवार यांची 26 फेब्रुवारीला राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या पत्रामुळे या चर्चांना अधिक बळ मिळत असल्याचं म्हटलं जात आहे. 10 मार्च रोजी दिलेल्या पत्रात सुनेत्रा पवार यांचा अध्यक्ष म्हणून, तर शिवाजीराव गर्जे यांचा कोषाध्यक्ष म्हणून उल्लेख आहे; मात्र प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्या नावांसमोर कोणतेही पद नमूद करण्यात आलेले नाही. तसंच 28 जानेवारीनंतर करण्यात आलेला कोणताही पत्रव्यवहार ग्राह्य धरू नये, असंही या पत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रायगड येथील एका कार्यक्रमातील पोस्टरवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची छायाचित्रे नसल्याचं प्रकरण गेल्या आठवड्यात समोर आलं. या मुद्द्यावरून प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि मंत्री अदिती तटकरे यांच्यावर तीव्र टीका झाली. त्यानंतर रविवारी रात्री अदिती तटकरे यांनी दिलगिरी व्यक्त करत, “बॅनरवरील छायाचित्रांवरून आमची निष्ठा ठरवू नये,” असं स्पष्ट केलं.
25-30 आमदार ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत? - संजय राऊत यांनी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील 25-30 आमदार आणि शिवसेनेतील जवळपास तेवढेच आमदार भविष्यात भूमिका बदलू शकतात. सध्या हे आमदार ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. राऊत यांच्या विधानांमुळे प्रत्यक्ष राजकीय बदलांची प्रक्रिया सुरू आहे की केवळ वातावरण निर्मिती होत आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही विश्लेषकांच्या मते, अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे पक्षांतर्गत अस्थिरता वाढण्याची शक्यता असते.
सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणावर भाजपाच्या भूमिकेशी जोडले गेले असल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे या पक्षांकडून स्वतंत्र आणि आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता मर्यादित असल्याचंही बोललं जात आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे राज्यातील राजकारण आणखी चुरशीचं होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केवळ सत्ताधारी गटांमध्येच नव्हे, तर विरोधी पक्षांमध्येही अंतर्गत हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे येत्या काही काळात राजकीय समीकरणांमध्ये नेमके कोणते बदल घडतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
दुसरीकडे पार्थ पवार यांनी एक्सवर पोस्ट करुन प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यावर शंका घेणं योग्य नसल्याचं म्हटलय. ते ट्विटमध्ये म्हणतात, "प्रफुल पटेलजी आणि सुनील तटकरेजी यांना लक्ष्य करणाऱ्या निराधार बातम्या आणि केवळ तर्कवितर्कांवर आधारित कथन म्हणजे निव्वळ कल्पित कथाच आहेत. त्यांची अनेक दशकांची अढळ निष्ठा आणि नेतृत्व आम्हा सर्वांना आजही मार्गदर्शन करत आहे. अशा ज्येष्ठ नेत्यांना हेतुपुरस्सर निर्माण केलेल्या वादांमध्ये ओढणे अत्यंत दुर्दैवी असून, या गोष्टीचा तीव्र शब्दांत निषेध व्हायलाच हवा."
Baseless reports and speculative narratives targeting Praful Patel ji and Sunil Tatkare ji are nothing but fiction.— Parth Sunetra Ajit Pawar (@parthajitpawar) April 2, 2026
Their decades of unwavering commitment and leadership continue to guide us all.
Dragging such senior leaders into manufactured controversies is deeply unfortunate…
विशेष म्हणजे आज सुनेत्र पवार या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. मात्र त्यांच्याबरोबर प्रफुल पटेल किंवा सुनील तटकरे दिसले नाहीत. त्यासंदर्भात पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता त्यांच्याबद्दल माहिती नसल्याचं त्या म्हणाल्याचं वृत्त काही माध्यमांनी प्रसिद्ध केलं आहे.
