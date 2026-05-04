डोक्यात दीड इंच घुसलेला कोयता काढून सायन रुग्णालयात रुग्णाला जीवदान; हल्लेखोराचा शोध सुरू
अज्ञात व्यक्तीनं कोयत्यानं डोक्यावर वार केल्यानंतर कोयता तिथेच अडकून राहिला. त्या अवस्थेत रुग्णालयात आलेल्या रुग्णावर यशस्वी उपचार झालेत.
Published : May 4, 2026 at 8:42 PM IST
मुंबई : सरकारी रुग्णालयातही चांगले उपचार केले जातात, हे दाखवून देणारे उदाहरण समोर आलं आहे. 27 वर्षीय एका रुग्णाला पहाटे सायन येथील लोकमान्य टिळक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल येथील आपत्कालीन (कॅज्युअल्टी) विभागात दाखल करण्यात आलं. नारळ कापण्याच्या कोयत्यानं डोक्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर हा रुग्ण उपचारासाठी आणण्यात आला होता. त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती सायन रुग्णालय अधिष्ठाता डॉ. प्रमोद इंगळे यांनी दिली.
कोयत्यानं हल्ला झालेला रुग्ण दाखल होताना पूर्ण शुद्धीत होता. त्याच्यात कोणताही न्यूरोलॉजिकल दोष आढळला नव्हता. त्यानंतर त्याला तातडीनं ट्रॉमा आयसीयू (अपघात अतिदक्षता विभाग) मध्ये हलवण्यात आलं. पुढील उपचारासाठी आवश्यक सर्व वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. रेडिओलॉजिकल तपासणीत धक्कादायक बाब समोर आली. नारळ कापण्याच्या कोयत्याचे टोक डाव्या बाजूनं कवटीत प्रवेश करून सुमारे 1.5 इंच मेंदूपर्यंत गेल्याचं स्पष्ट झालं.
"रुग्णालयाच्या वैद्यकीय चमूनं तातडीने शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला. न्यूरोसर्जरी विभागातील डॉ. बटुक दियोरा यांच्या नेतृत्वाखालील टीम आणि भूलतज्ञ डॉ. श्वेता मंब्रे यांच्या मार्गदर्शनाखालील चमूनं ही अत्यंत जटिल शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पाडली. डोक्यात अडकलेला कोयता सुरक्षितरीत्या बाहेर काढण्यात डॉक्टरांना यश आले", अशी माहिती डॉ. प्रमोद इंगळे यांनी दिली.
व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल- रविवारी घडलेल्या या घटनेबाबत प्राथमिक माहितीनुसार संबंधित रुग्णावर अज्ञात व्यक्तीकडून धारदार शस्त्रानं हल्ला करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, गंभीर जखमी अवस्थेत असूनही हा रुग्ण स्वतः चालत रुग्णालयात दाखल झाल्याचे धक्कादायक तपशील समोर आले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये रुग्णाच्या डोक्यात कोयता अडकलेला असतानाही तो शुद्धीत असल्याचं दिसून येत आहे.
पोलिसांकडून घटनेचा तपास सुरू- मुंबईतील वाढत्या हल्ल्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. अलीकडील काही घटनांमध्ये किरकोळ वादातून सुरी, कोयता यांसारख्या शस्त्रांचा वापर होत असल्याचंही समोर येत आहे. पोलिसांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत तपास सुरू केला. हल्ल्यामागील कारण आणि आरोपींचा शोध घेण्यासाठी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात येत आहे. हल्ल्याचा नेमका हेतू अद्याप स्पष्ट झालेला नसला, तरी वैयक्तिक वाद किंवा अचानक झालेल्या भांडणातून हा प्रकार घडल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
- शस्त्रक्रियेनंतर रुग्ण पूर्णपणे शुद्धीत असून सध्या ट्रॉमा आयसीयूमध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, रुग्णाची प्रकृती स्थिर आहे. त्यात समाधानकारक सुधारणा होत आहे. या यशस्वी शस्त्रक्रियेमुळे वैद्यकीय पथकाचं कौतुक केलं जात आहे.