मुलाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आई बनली 'बुद्धिबळ पंच'; शुभांगी कुलकर्णी यांचा प्रेरणादायी प्रवास
छत्रपती संभाजीनगरच्या शुभांगी कुलकर्णी (Shubhangi Kulkarni) यांनी आपल्या मुलाला न्याय मिळवून देण्यासाठी चक्क ‘बुद्धिबळ पंच’ (Chess Arbiter) बनण्याचा बहुमान मिळवला आहे.
Published : September 1, 2026 at 5:03 PM IST
अमित फुटाणे
छत्रपती संभाजीनगर : आपल्या मुलाला न्याय देण्यासाठी एक आई काय करू शकते याची प्रचिती प्रत्येकाला येते, तिची जिद्द आपल्या मुलाचे भवितव्य देखील बदलून टाकते. शहरातील सर्वात लहान बुद्धिबळपटू असा सन्मान मिळालेल्या वल्लभ कुलकर्णीची आई शुभांगी त्यातील एक उत्तम उदाहरण मानलं जाईल.
“तुम्ही आर्बिटर आहात का? ” : शहरातील शुभांगी कुलकर्णी (Shubhangi Kulkarni) यांनी उचललेलं पाऊल अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे. काही वर्षांपूर्वी त्या गृहिणी होत्या आणि खेळाशी त्यांचा फारसा संबंध नव्हता. मात्र, आज त्या बुद्धिबळाच्या आर्बिटर अर्थात पंच झाल्या (Chess Arbiter) आहेत. त्यांचा मुलगा वल्लभ अवघ्या तीन वर्षांचा असताना बुद्धिबळ खेळू लागला. लहान वयातच त्याने अनेक राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. मात्र, एका सामन्यादरम्यान प्रतिस्पर्ध्याने त्याच्यावर दबाव टाकून चुकीची खेळ खेळण्यास भाग पाडल्याचा प्रकार घडल्याचं वल्लभने आईला सांगितलं. याबाबत शुभांगी यांनी तेथील पंचांकडं आक्षेप नोंदवला. मात्र, त्यावेळी त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्याऐवजी, “तुम्ही आर्बिटर आहात का? तुम्हाला खेळातलं काय कळतं?” असं वक्तव्य केलं होतं.
मुलासाठी शिकल्या खेळ : याच घटनेनं शुभांगी कुलकर्णी यांना बुद्धिबळ शिकण्याची प्रेरणा दिली. आपल्या मुलावर पुन्हा कधीही अन्याय होऊ नये आणि त्याला खेळाचे नियम योग्य पद्धतीने समजावून सांगता यावेत, यासाठी त्यांनी स्वतः बुद्धिबळ शिकण्याचा निर्धार केला. त्यानंतर त्यांनी आर्बिटरच्या परीक्षा दिल्या आणि राज्यस्तरीय आर्बिटर म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली.
नियम समजून घेत केलं शिक्षण : शुभांगी या गृहिणी असल्यानं घरकाम आणि कुटुंबाची जबाबदारी त्या उत्तमरित्या सांभाळत होत्या. मात्र, खेळ शिकण्यासाठी त्यांना स्वतंत्र वेळ द्यावा लागणार होता. शिवाय मुलांचा अभ्यास घेण्यासाठी वेळेचं देखील नियोजन करणं आवश्यक होतं. त्यामुळं त्यांनी त्यांच्या कामाचं नियोजन केलं. घरातील सर्व कामं लवकर करण्यासाठी त्यांनी योग्य नियोजन केलं. रोज स्वतःला खेळ शिकण्यासाठी वेळ काढला, काही महिन्यात त्यांनी खेळाचं प्रशिक्षण पूर्ण करत खेळ समजून घेतला. त्यानंतर ऑर्बिटर म्हणजेच पंच म्हणून त्यांनी प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. त्यात खेळ खेळताना दोन्ही बाजूंनी कोणत्या मुद्द्यांवर अभ्यास आणि निरीक्षण गरजेचं असतं या बाजू समजून घेतल्या. काही महिन्यात त्यांना राज्यस्तरीय ऑर्बिटर म्हणून मान्यता मिळाली. आज त्या विविध ठिकाणी होणाऱ्या बुद्धिबळ स्पर्धांमध्ये पंच म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत.
मुलासाठी आईच बनली गुरू : आज वल्लभ सहा वर्षांचा असून तो कमी वयाचा राष्ट्रीय खेळाडू म्हणून परिचित आहे. त्याच्या या प्रवासात शुभांगी यांनी आई म्हणून त्याची काळजी घेतलीच, शिवाय एक गुरु म्हणूनही त्याला बुद्धिबळातील बारकावे शिकवले आणि त्याच्यात आत्मविश्वास निर्माण केला. पूर्वी सामना खेळताना वल्लभ काहीसा घाबरत होता. अनेकदा वयानं मोठ्या प्रतिस्पर्ध्यांसमोर खेळताना त्याच्यावर दबाव निर्माण होत असे. मात्र, अशा परिस्थितीतून मार्ग कसा काढायचा आणि आत्मविश्वासाने खेळ कसा खेळायचा, हे त्याला आईनं शिकवलं. वल्लभने आतापर्यंत तीन राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला आहे. तसंच, मागीलवर्षी त्यानं एकाचवेळी 21 जणांविरुद्ध बुद्धिबळ खेळून वेगळा विक्रमही नोंदवला. मात्र, “आई खेळताना अनेकवेळा रागावते,” असं मत वल्लभने व्यक्त केलं.
आईचा वाटा मोलाचा : शुभांगी कुलकर्णी यांनी ऑर्बिटर म्हणून काम सुरू केल्यानं वल्लभच्या खेळामध्ये खूप बदल झाल्याची भावना त्याचे वडील अमोल कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं. शुभांगी रोज त्याचा अभ्यास घेतात, शिवाय रोज सकाळी आणि दुपारी त्याचा सराव घेत असतात. त्या ऑर्बिटर झाल्यानं वल्लभला इतक्या कमी वयात बुद्धिबळाचे नियम शिकवणं सोपं झालं आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेले नियमांचे पालन कसे करायचे, त्याबाबत त्याचा सराव घेतल्यानं त्याला मराठवाड्यातील सर्वात कमी वयाचा राष्ट्रीय मानांकन असलेला खेळाडू होण्याचा मान मिळाला. तो आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बुद्धिबळ खेळू शकतो, असा विश्वास वल्लभचे वडील अमोल कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला.
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