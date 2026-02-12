श्रीरामपूरमधील प्राथमिक शाळेतील अल्पवयीन मुलींबरोबर शिक्षकाचं गैरकृत्य, शिक्षक अटकेत
शाळेतील शिक्षकानं अल्पवयीन मुलींबरोबर गैरवर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करत शिक्षकाला अटक करण्यात आली.
Published : February 12, 2026 at 7:39 PM IST
शिर्डी - श्रीरामपूर शहरातील एका नामांकित प्राथमिक शाळेत अत्यंत धक्कादायक घटना उघडकीस आली. अल्पवयीन विद्यार्थिनींशी असभ्य वर्तन केल्याचा गंभीर आरोप एका शिक्षकावर करण्यात आलाय. या प्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात संबंधित शिक्षकाविरोधात पोस्को कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याला तत्काळ अटक करण्यात आली आहे.
मुलींच्या तक्रारीनंतर प्रकार उघड - संबंधित शिक्षक हा इयत्ता दुसरीच्या वर्गात अध्यापन करत होता. त्याच वर्गातील चार अल्पवयीन विद्यार्थिनींनी त्यांच्याबरोबर झालेल्या गैरवर्तनाची माहिती आपल्या पालकांना दिली. मुलींनी व्यक्त केलेल्या तक्रारी गांभीर्यानं घेत पालकांनी तत्काळ शाळेत धाव घेतली. शाळा प्रशासनाशी संपर्क साधत प्रकाराबाबत जाब विचारला.
शिक्षकाला केली अटक - यानंतर पालकांनी शहर पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षक नितीन देशमुख यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकाराची माहिती दिली. तक्रारीच्या आधारे शहर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संबंधित शिक्षकाविरोधात पोस्को अंतर्गत गुन्हा नोंदवला. आरोपी शिक्षकाला अटक करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
पोलिसांकडून तपास सुरू - प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता, संबंधित शिक्षक तसंच पीडित विद्यार्थिनींची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. तपासादरम्यान सर्व बाबींची सखोल चौकशी केली जात असल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे. शाळेसारख्या शिक्षणाच्या पवित्र ठिकाणी अशा प्रकारची घटना घडल्यानं पालकवर्गात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून, शाळा प्रशासनाच्या जबाबदारीवरही चर्चा सुरू आहे.
कठोर कारवाईची मागणी - पालकांनी संबंधित शिक्षकाला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. तसंच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी शाळांमध्ये अधिक कठोर देखरेख आणि सुरक्षा यंत्रणा लागू करण्याची गरज असल्याचंही मत व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलीस प्रशासनाकडून तपास वेगानं सुरू असून, पुढील कायदेशीर कारवाई प्रक्रियेनुसार केली जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
