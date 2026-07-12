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जेवणाची वेळ संपल्यानं नकार देताच राडा! श्रीरामपुरात हॉटेल मालकाची निर्घृण हत्या; संतप्त नागरिकांचा मृतदेह घेऊन पोलीस ठाण्यासमोर ६ तास ठिय्या

श्रीरामपुरात जेवण देण्यास नकार दिल्यानं मुंबईतील पर्यटकांनी हॉटेल मालक आकाश दुबैय्या यांची मारहाण करत हत्या केली. आरोपींवर मोक्का लावण्याच्या मागणीसाठी नागरिकांनी सहा तास आंदोलन केलं.

SHRIRAMPUR MURDER UPDATE
पोलीस स्टेशनच्या दारात आंदोलन करताना नागरिक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 8:47 PM IST

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अहिल्यानगर : हॉटेलमधील जेवण देण्याची वेळ संपल्यामुळं कर्मचऱ्यानं काही लोकांना जेवण देण्यास नकार दिला. या क्षुल्लक कारणातून श्रीरामपूर शहरात घडलेल्या निर्घृण हत्येच्या घटनेने संपूर्ण शहर हादरून गेले आहे. लक्ष्मीनारायण लॉजिंग अँड हॉटेलचे मालक आकाश चंद्रशेखर दुबैय्या (वय 34) यांचा भरदिवसा झालेल्या अमानुष मारहाणीत मृत्यू झाला. तर त्यांचे वडील आणि चुलत भाऊ हे गंभीर जखमी झालेत. या घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी मृतदेह थेट श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यासमोर आणत तब्बल सहा तास ठिय्या आंदोलन केलं. सर्व आरोपींवर विरोधात मोक्का अंतर्गत कारवाई करावी या प्रमुख मागणीवर आंदोलन ठाम राहिले. अखेर पोलिसांनी मोक्का लावण्याबाबत प्रस्ताव पाठवण्याचं लेखी आश्वासन दिल्यानंतरच आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.

जबर मारहाणीत हॉटेल मालकाचा मृत्यू : श्रीरामपूरच्या नेवासा रोडवरील लक्ष्मीनारायण लॉजिंगमध्ये मुंबईहून आलेले तिघेजण गेल्या दोन दिवसांपासून वास्तव्यास होते. शनिवारी (दि.11) दुपारी त्यांनी श्रीरामपूरमधील त्यांच्या मित्रासह खोलीत मद्यप्राशन केलं. त्यानंतर त्यांनी जेवणाची मागणी केली. मात्र, जेवणाची वेळ संपल्यानं हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी जेवण देण्यास नकार दिला. यामुळं संतापलेल्या आरोपींनी वेटरशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. काही क्षणांतच हा वाद हाणामारीत बदलला आणि संपूर्ण हॉटेलमध्ये गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. गोंधळ वाढत असल्याचं पाहून हॉटेलचे मालक आकाश दुबैय्या स्वतः मध्यस्थी करण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी दोन्ही बाजूंना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आरोपींनी त्यांच्यावरच जीवघेणा हल्ला चढवला. एका आरोपीनं टी-पॉय उचलून त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि डोक्यावर जोरदार प्रहार केला. तर इतरांनी लाथाबुक्क्या आणि ठोशांनी बेदम मारहाण केली. गंभीर दुखापत आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्यानं आकाश दुबैय्या यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.

पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद : मुलाला वाचवण्यासाठी धावलेल्या चंद्रशेखर दुबैय्या आणि कैलास दुबैय्या यांनाही आरोपींनी मारहाण केली. दोघांनाही तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या झटापटीत आरोपी सूरज जाधव हाही जखमी झाला असून त्याच्यावरही उपचार सुरू आहेत. रुग्णालयातील शौचालयात लपलेल्या यश जाधव याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. तर रुग्णालयाच्या टेरेसवर लपलेल्या ओम डफळ यालाही सायंकाळी अटक करण्यात आली. या प्रकरणी श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३(१), १०९(१), ३२४(२), ३५१(१), ३५२ आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस निरीक्षक विशाल खैरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकाने काही तासांतच निलेश ऊर्फ यश ऊर्फ गड्डे संदीप जाधव आणि ओंकार प्रकाश ढगे यांना अटक केली. उपचार घेत असलेल्या सूरज जाधवला डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर अटक करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक मुक्काम सुदर्शन यांनी दिली आहे.

पोलीस स्टेशनसमोर मृतदेहासह आंदोलन : या घटनेनंतर श्रीरामपूरमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झालं आहे. व्यापारी, विविध सामाजिक संघटना आणि सर्वपक्षीय नेते मोठ्या संख्येने एकत्र आले. रविवारपासून (दि.12) श्रीरामपूर बेमुदत बंदची हाक दिली. सर्वपक्षीय नागरिकांनी मयत आकाश दुबैय्या यांचा शवविच्छेदनानंतर मृतदेह शववाहिनीतून पोलीस स्टेशनसमोर नेत सकाळी दहा वाजल्यापासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. यावेळी श्रीरामपूरचे काँग्रेसचे आमदार हेमंत ओगले, माजी आमदार भाऊसाहेब कांबळे, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे तसेच सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्त्यांनी सर्व आरोपींविरोधात मोक्का अंतर्गत गुन्हा दाखल होईपर्यंत मृत आकाश दुबैय्या यांच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार न करण्याची भूमिका घेतली होती.

पोलीसच देतात आक्काला माहिती : अहिल्यानगरचे पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी श्रीरामपूरात येऊन आंदोलकांना आश्वासित करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली होती. अखेर दुपारी पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी आंदोलकांना सामोरे जात चर्चा केली. यावेळी आजी-माजी आमदारांसह सर्वच लोकांनी श्रीरामपूरमधील वाढत्या गुन्हेगारीचा पाढा वाचला. तसंच या गुन्हेगारांच्या मागील खऱ्या आक्का विरोधातदेखील मोक्का अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. मात्र तब्बल सहा तास चाललेल्या आंदोलनात या गुन्हेगारांच्या आक्काविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात आली असली. तरी तो आक्का कोण आहे? याचे नाव घेण्याची हिंमत आजी-माजी आमदारांसह आंदोलकांनीही दाखवली नाही. पोलीस स्टेशनमधील काही पोलीस गुन्हेगारांचे पार्टनर असून तेच गुन्हेगारांना माहिती देत असल्याचा आरोपही नागरिकांनी पोलीस अधीक्षकांसमोर केला.

लेखी आश्वासन मिळल्यावर मृतदेहावर अंत्यसंस्कार : काँग्रेसचे आमदार हेमंत ओगले यांनी, मी श्रीरामपूरचाच नव्हे तर वासेरूरचाही आमदार आहे असे सांगत श्रीरामपूरातील सर्व आरोपींवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली. बराच वेळ गदारोळ झाल्यानंतर पोलिसांनी दुबैय्या हत्या प्रकरणातील आरोपींविरोधात मोक्का प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर अंत्यविधीपुरते आंदोलन स्थगित करण्यात आले. सोमवारी (दि.13) पुन्हा सकाळी नागरिक एकत्र जमणार असून सर्व आरोपींविरोधात कारवाई होत नाही, तोपर्यंत श्रीरामपूर बंद आणि आंदोलन सुरूच राहणार आहे, श्रीरामपूरचे काँग्रेसचे आमदार हेमंत ओगले यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

SHRIRAMPUR HOTEL OWNER DEATH
श्रीरामपुरात हॉटेल मालकाला मारहाण
SHRIRAMPUR POLICE STATION PROTEST
आकाश दुबैय्या मारहाण
SHRIRAMPUR MURDER UPDATE

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