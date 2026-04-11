अकारी पडीक जमिनीच्या प्रश्नावर शेतकरी आक्रमक; श्रीरामपूर पोलीस ठाण्यासमोर ठोकले बिऱ्हाड
अकारी पडीक जमिनींच्या प्रश्नावर श्रीरामपूर येथील शेतकरी आक्रमक झालेत. त्यांनी आपल्या हक्काच्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी तीव्र आंदोलन सुरू केलं आहे.
Published : April 11, 2026 at 8:08 PM IST
अहिल्यानगर (श्रीरामपूर) : श्रीरामपूर तालुक्यातील अकारी पडीक जमिनीच्या (Aakari Vacant Lands) प्रश्नावर शेतकरी आता आक्रमक झाले असून या मागणीसाठी मोठं आंदोलन उभं राहिलं आहे. या पार्श्वभूमीवर श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यावर शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढत प्रशासनाचं लक्ष वेधलं. मोर्चा पोलीस ठाण्यावर धडकताच परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं.
मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही : आंदोलनाची तीव्रता दाखवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पोलीस ठाण्यासमोरच बिऱ्हाड ठोकलं असून चूल मांडून स्वयंपाक करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळं हे आंदोलन केवळ प्रतीकात्मक न राहता ठिय्या आंदोलनाच्या स्वरुपात परिवर्तित झालं आहे. आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला. ब्रिटिश काळात ब्रिटिशांनी अकोले तालुक्यात भंडारदरा धरण बांधलं. त्यावेळी श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी साखर कारखाना उभारण्यासाठी घेतल्या होत्या. मात्र देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही या जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना परत देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळं अनेक कुटुंबं आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते अजित काळे यांनी दिली.
प्रशासनानं तत्काळ निर्णय द्यावा : गेल्या दीड वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असून प्रशासनाकडून ठोस निर्णय होत नसल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयानंही अकारी पडीक जमिनींच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला असल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. तरीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या आंदोलनाचं नेतृत्व शेतकरी संघटनेचे नेते अजित काळे करत असून मोठ्या संख्येनं शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. प्रशासनानं तत्काळ निर्णय घेऊन न्याय द्यावा अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
